Striker написав:

Не вчитувався сильно про що тут так наполегливо сперечаються, просто напишу коротко свій кейс. Я влаштувався на роботу, через 2 місяці мені тільки видали бронь, і тільки тоді роботодавець відправив інформацію про мене в ТЦК. Формально, вони щось там порушили, але і ТЦК постійно щось порушує) Далі у відділ кадрів приходить через місяць розпорядження, щоб я з'явився в ТЦК такого-то числа. Я місяць проходив ВЛК, бо один аналіз не міг здати тиждень (не було реактивів), а потім через скандал і скаргу начмеду мене таки відправили на дообстеження, бо лікар ВЛК навіть не дивилася мою мед. картку і відразу написала "Придатний". В підсумку, в мене змінилася стаття на більш серйозну, яка підпадала під пункт "Придатний або Обмежено придатний", як вирішить лікар. Але лікар ВЛК показала мені Постанову, згідно якої по тим і тим пунктам, де Обмежено придатні, всіх вважати Придатними.Написали мені "Придатний крім ДШВ". Далі в ТЦК мені міняють ВОС на іншу, дають нове тимчасове посвідчення, йдемо до начальника ТЦК і той виписує мені мобілізаційну повістку, з'явитися з речами через 2 дні. Те, що в мене бронь йому абсолютно пофігу, і типу в тебе бронь на стару ВОС і вона вже не діє, хоча моя ВОС була діюча і не була в списку, які не можна бронювати. І заміна ВОС не відміняє дії вже виданої броні. Ну, коротше, далі я йду на лікарняний на тиждень, дзвоню в ТЦК і їм повідомляю про це, на тому все.Через кілька місяців мені видають нову бронь, де вказана нова ВОС, через місяць мене знову визиває ТЦК, я дзвоню туди і питаю, що їм треба, каже: "Приїдеш, покажеш бронь і уїдеш". Приїхав, знатно ... мій мозок, віддали мені моє тимчасове посвідчення, яке вони мені відразу не віддали, а дали копію, 5 разів сказали: "Откосив, подлєц" і я поїхав звідти. Але скоро ще доведеться з'їздити, бо не зробили ВІН-код, бо електронна система не працювала, сказали пізніше приїдеш в будь-який день. ТЦК знаходиться в іншому місті, живу і працюю в другому.