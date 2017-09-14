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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 16 тра, 2024 14:48
А Успих пропал с сайта. Всё ли у него нормально?
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 16 тра, 2024 14:49
mephala написав:
якщо не секрет - у підприємства 100% бронь? з мого досвіду таке крутять ті у кого 100% і їм тцк не може нічого зробити. ті в кого 50% більш залежні від свавільства тцк.
НПУ і атестовані і вільний найм.
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Додано: Чет 16 тра, 2024 14:50
Игорь Алексеевич написав:
А Успих пропал с сайта. Всё ли у него нормально?
вчера былviewtopic.php?p=5725918#p5725918
кто пропал так это фриз
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Чет 16 тра, 2024 14:54, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 16 тра, 2024 14:51
Striker написав: mephala написав:
якщо не секрет - у підприємства 100% бронь? з мого досвіду таке крутять ті у кого 100% і їм тцк не може нічого зробити. ті в кого 50% більш залежні від свавільства тцк.
ДТЕК, критична інфраструктура, енергетики у нас всі заброньовані, але всякі ІТ-шники у нас броні не мають.
на скільки я знаю ІТ у ДТЕКа виведено на MODUS. тому і без броні скоріш за все. хоча не знав про те що не всі ДТЕКовці мають бронь...
Востаннє редагувалось mephala
в Чет 16 тра, 2024 15:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 16 тра, 2024 14:53
mephala написав: alex lem написав:
Ніт. Державі вигідніше відправити на нуль якраз 58-річних. Щоб не платити пенсії. Нема людини, нема проблеми.
А за оті 15 лямів. Або ,,пропав без вісті,, десь у посадці, або родичів нема, або докажіть через суд. І будуть виплачувати кілька років частинками кожен місяць, хтозна чи будуть ще гроші на ті виплати гробових через рік.
До отримання УБД ще треба дожити. Товаришу поки бригада не пішла на ротацію, Убд не давали півтори роки. Двічі пораненому на лбз.
якщо помер від хвороби (а після 50 може таке під навантаженням вилазити що й не знав би ще років 20) - компенсація 250 тищ грн і всі забули про мавра.
а якщо почитати з якими хворобами дозволили мобілізувати то на реальний геноцид схоже.
де командири думають за підлеглих таких померших підривають гранатами.
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Додано: Чет 16 тра, 2024 14:54
Игорь Алексеевич написав:
Блинкен - был в Киеве несколько дней. Обычно так задерживаются, когда решают какие то нестанд. вопросы. Думаю скоро будут новые заявы от властей по поводу войны.
та просто потусити захотів
в барі повідриватися , жінок дослідити
відпочинок тобто
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Додано: Чет 16 тра, 2024 14:54
UA написав: mephala написав:
якщо не секрет - у підприємства 100% бронь? з мого досвіду таке крутять ті у кого 100% і їм тцк не може нічого зробити. ті в кого 50% більш залежні від свавільства тцк.
НПУ і атестовані і вільний найм.
Можете прибиральником у райвідділ влаштуватися
я искал подтверждение тому что мое представление о процессе правильное. и получил єто подтверждение.
свои фантазии оставьте при себе или на себе тестируйте.
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Додано: Чет 16 тра, 2024 14:57
vladus17 написав: flyman написав:
варіанти поки що видно два:
або повний ігнор з самого початку,
або пройти повний шлях
Так, ви праві. Але є ж ще варіки з нораріусом та переоформленням майна на рідних... але чи воно того варте платити нотаріусам коли вже можна ,,задонатити,, 17 тисяч.
та і взагалі чи дійде до конфіскації... в тому питання.
Все це і всі інші незліченні способи -- достобіса схожі на сцени з апокаліптичної фантастики:
На іншій половині неба на тлі далеких зірок з’явилися численні рухомі вогники синього кольору з довгими хвостами — кораблі, що намагалися втекти за межі Сонячної системи. Деякі з них пролітали досить близько до планети, і заграви від двигунів, які працювали на повну потужність, відкидали на поверхню рухомі тіні. ...
Однак втекти із зони розширення двовимірного простору марно було й сподіватися. Штучний інтелект намагався пояснити, що тривимірний простір Сонячної системи нагадував килим, який невидима рука тягнула до двовимірної безодні. А ці кораблі-втікачі були нічим іншим, як пиловими кліщами, що намагалися відчайдушно сповзти з килима, проте таким чином вони змогли б лише ненадовго подовжити своє існування.
...
Епічні картини розгортаються. Епічні.
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Додано: Чет 16 тра, 2024 14:59
Наказ про бронювання працівників «Glovo», «Visa» та деяких інших технологічних компаній - скасовано, - міністр економіки Юлія Свириденко
Як зазначила вона, ці компанії визнали критично важливим на підставі трьох із семи критеріїв: відсутність заборгованості по ЄСВ, рівень зарплати й те, що вони є резидентами Дія.Сіті.
Теперь будуть проведені оновлення постанови, щоб знайти оптимальне рішення, яке відповідатиме запиту військових, але водночас дасть можливість працювати економіці.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Чет 16 тра, 2024 15:04, всього редагувалось 3 разів.
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2
Додано: Чет 16 тра, 2024 15:01
Striker написав:
Не вчитувався сильно про що тут так наполегливо сперечаються, просто напишу коротко свій кейс. Я влаштувався на роботу, через 2 місяці мені тільки видали бронь, і тільки тоді роботодавець відправив інформацію про мене в ТЦК. Формально, вони щось там порушили, але і ТЦК постійно щось порушує) Далі у відділ кадрів приходить через місяць розпорядження, щоб я з'явився в ТЦК такого-то числа. Я місяць проходив ВЛК, бо один аналіз не міг здати тиждень (не було реактивів), а потім через скандал і скаргу начмеду мене таки відправили на дообстеження, бо лікар ВЛК навіть не дивилася мою мед. картку і відразу написала "Придатний". В підсумку, в мене змінилася стаття на більш серйозну, яка підпадала під пункт "Придатний або Обмежено придатний", як вирішить лікар. Але лікар ВЛК показала мені Постанову, згідно якої по тим і тим пунктам, де Обмежено придатні, всіх вважати Придатними.
Написали мені "Придатний крім ДШВ". Далі в ТЦК мені міняють ВОС на іншу, дають нове тимчасове посвідчення, йдемо до начальника ТЦК і той виписує мені мобілізаційну повістку, з'явитися з речами через 2 дні. Те, що в мене бронь йому абсолютно пофігу, і типу в тебе бронь на стару ВОС і вона вже не діє, хоча моя ВОС була діюча і не була в списку, які не можна бронювати. І заміна ВОС не відміняє дії вже виданої броні. Ну, коротше, далі я йду на лікарняний на тиждень, дзвоню в ТЦК і їм повідомляю про це, на тому все.
Через кілька місяців мені видають нову бронь, де вказана нова ВОС, через місяць мене знову визиває ТЦК, я дзвоню туди і питаю, що їм треба, каже: "Приїдеш, покажеш бронь і уїдеш". Приїхав, знатно ... мій мозок, віддали мені моє тимчасове посвідчення, яке вони мені відразу не віддали, а дали копію, 5 разів сказали: "Откосив, подлєц" і я поїхав звідти. Але скоро ще доведеться з'їздити, бо не зробили ВІН-код, бо електронна система не працювала, сказали пізніше приїдеш в будь-який день. ТЦК знаходиться в іншому місті, живу і працюю в другому.
жах.
А що це за чіпляння за ВОС, ви служили реально чи воєнка ?
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