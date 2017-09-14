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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8199820082018202>
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 15:03

Теперь будуть проведені оновлення постанови, щоб знайти оптимальне рішення, яке відповідатиме запиту військових, але водночас дасть можливість працювати економіці.



треба повертатися хоча б до 45 порядку + потужне ек.бронювання для неслабаків
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 15:08

  fox767676 написав:жах.
А що це за чіпляння за ВОС, ви служили реально чи воєнка ?


чого жах? стандартна процедура гри в кошки-мишки. інакше 100%-х не вкусить :roll:
є ще фінт видавать повістку на наступний день після того як бронь спадає в надії що хтось затупить. цікаві ігри де на кону життя.
Востаннє редагувалось mephala в Чет 16 тра, 2024 15:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 15:09

  Xenon написав:Доречі з цим новим законом також таке собі...

По Закону можна зайти в ел.кабінет і оновити данні.

Але далі, ТЦК все одно якщо захоче викликати на ВЛК, або в ТЦК - повинно ОСОБИСТО під підпис вручити повістку людині.
Ну а далі що?
Ну не відриє двері/нема вдома ?
Данні типу оновив (штраф уже не накладеш), а повістку під підпис вручити як??

Не зрозуміло,так як окрім піб телефон та пошта з адресою, як впо та за кордоном на влк без штрафів оновлення буде проходити, тільки питання....
sens
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 15:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В Одесі працівники ТЦК знов не б'ють цивільних у громадському транспорті. Гадаю, все давно розслідувано, винуваті покарані.
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 15:20

  fox767676 написав:жах.
А що це за чіпляння за ВОС, ви служили реально чи воєнка ?

Не служив, і не воєнка. Був останній раз в 2018 році в ТЦК, в тимчасовому посвідченні було написано "Переосвідчення у 2023 році". Це не чіпляння, це конкретні дії, щоб будь-яким способом мобілізувати. У мого колеги аналогічна ситуація була в Дніпрі, як і у мене, і ще в одного в Павлограді те ж саме, 3 різні міста. Просто беруть на понт і лякають, мене особисто начальник ТЦК запугував, що або по-хорошому, або по-поганому відправлю тебе в саме пекло. Але в ДТЕК також не дурні сидять, тому ми всі далі зараз працюємо. Вірте в енергетиків! :)
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 15:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Striker написав:Не служив, і не воєнка


тобто вчепилсь за фіктивну ВОС про яку ви і гадки не маєте...
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 15:28

  sens написав:Не зрозуміло,так як окрім піб телефон та пошта з адресою, як впо та за кордоном на влк без штрафів оновлення буде проходити, тільки питання....

Та воно так. Періодично згадую про це, але читання форуму не додає ясності. От живе собі ухилянт за кордоном вже років 15, наприклад. Здуру взяв та оновив дані в електронному кабінеті. А йому в тому ж кабінеті -- розпорядження з'явитися на ВЛК у Чернігові, де він досі перебуває на обліку (а покажіть мені ухилянта, який з цього обліку знявся перед віїздом). Бо без ВЛК "оновлення даних не повне". І що йому робити? Приїздити в один кінець на ВЛК, ясна річ, ніхто не приїде. Ігнорувати і отримувати штрафи? Але тоді це логічно робити з самого початку, і нічого не оновлювати. Сподіватись на те, що посадовці самі розуміють, що з-за кордону ніхто не приїде, і таких вимог висувати не будуть? Ну таке собі рішення. З цією державою я б не став, наприклад.
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 15:40

  Xenon написав:
❗️Військовозобов’язаним вклеюють штрих-код (VIN-код) у військовий квиток при оновленні даних в ТЦК, – судово-юридична газета.

«Якщо такого коду у військовому квитку чи іншому військово-обліковому документі немає, то буде зрозуміло, що людина не оновлювала даних у ТЦК. Тож, якщо її зупинять на вулиці, буде складно довести протилежне».

https://sud.ua/uk/news/publication/3008 ... eto-nuzhno


підтверджую, мені у війск.квиток також цей штрих код вклеїли на останню сторінку після проходження ВЛК

Ще минулого року вклеїли, то що, дані вже оновлені?
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 15:44

  fox767676 написав:тобто вчепилсь за фіктивну ВОС про яку ви і гадки не маєте...

В мене була ВОС 957032, категорія 2 (днювальний, якщо не помиляюсь), військове звання - Солдат, склад - Рядовий. Ніде не служив. Дали нову ВОС 600543А (Оператор комп'ютерної верстки), категорія 1, звання і склад ті ж. Ну, тобто, від фонаря вліпили. Мав їхати "Связистом" під Полтаву в поле на 2 місяці. А там далі вже чиста лотерея, кого куди і як пощастить.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 15:46

  vitaliiangel написав:
  Игорь Алексеевич написав:А Успих пропал с сайта. Всё ли у него нормально?

вчера был
viewtopic.php?p=5725918#p5725918

кто пропал так это фриз

Шось я почала нервувати щодо Фріза.. Сьогодні в транспорті випадково чула розмову двох військових, зокрема, про те, що місяць тому трохи людей відправили на Схід (харківський напрямок) і цих людей вже немає (або 300). Серед номерів бригад, які він назвав, були також 36 і 37. Раніше "мій" морпіх казав, що можливо їх відправлять на Схід.
Сподіваюся, що Фріз відгукнеться та розвіє всі сумніви.
fler
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