Теперь будуть проведені оновлення постанови, щоб знайти оптимальне рішення, яке відповідатиме запиту військових, але водночас дасть можливість працювати економіці.
треба повертатися хоча б до 45 порядку + потужне ек.бронювання для неслабаків
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Додано: Чет 16 тра, 2024 15:03
треба повертатися хоча б до 45 порядку + потужне ек.бронювання для неслабаків
Додано: Чет 16 тра, 2024 15:08
чого жах? стандартна процедура гри в кошки-мишки. інакше 100%-х не вкусить
є ще фінт видавать повістку на наступний день після того як бронь спадає в надії що хтось затупить. цікаві ігри де на кону життя.
Востаннє редагувалось mephala в Чет 16 тра, 2024 15:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 16 тра, 2024 15:09
Не зрозуміло,так як окрім піб телефон та пошта з адресою, як впо та за кордоном на влк без штрафів оновлення буде проходити, тільки питання....
Додано: Чет 16 тра, 2024 15:15
Re: Напад росії і білорусі на Україну
В Одесі працівники ТЦК
Додано: Чет 16 тра, 2024 15:20
Не служив, і не воєнка. Був останній раз в 2018 році в ТЦК, в тимчасовому посвідченні було написано "Переосвідчення у 2023 році". Це не чіпляння, це конкретні дії, щоб будь-яким способом мобілізувати. У мого колеги аналогічна ситуація була в Дніпрі, як і у мене, і ще в одного в Павлограді те ж саме, 3 різні міста. Просто беруть на понт і лякають, мене особисто начальник ТЦК запугував, що або по-хорошому, або по-поганому відправлю тебе в саме пекло. Але в ДТЕК також не дурні сидять, тому ми всі далі зараз працюємо. Вірте в енергетиків!
Додано: Чет 16 тра, 2024 15:24
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 16 тра, 2024 15:28
Та воно так. Періодично згадую про це, але читання форуму не додає ясності. От живе собі ухилянт за кордоном вже років 15, наприклад. Здуру взяв та оновив дані в електронному кабінеті. А йому в тому ж кабінеті -- розпорядження з'явитися на ВЛК у Чернігові, де він досі перебуває на обліку (а покажіть мені ухилянта, який з цього обліку знявся перед віїздом). Бо без ВЛК "оновлення даних не повне". І що йому робити? Приїздити в один кінець на ВЛК, ясна річ, ніхто не приїде. Ігнорувати і отримувати штрафи? Але тоді це логічно робити з самого початку, і нічого не оновлювати. Сподіватись на те, що посадовці самі розуміють, що з-за кордону ніхто не приїде, і таких вимог висувати не будуть? Ну таке собі рішення. З цією державою я б не став, наприклад.
Додано: Чет 16 тра, 2024 15:40
Ще минулого року вклеїли, то що, дані вже оновлені?
Додано: Чет 16 тра, 2024 15:44
В мене була ВОС 957032, категорія 2 (днювальний, якщо не помиляюсь), військове звання - Солдат, склад - Рядовий. Ніде не служив. Дали нову ВОС 600543А (Оператор комп'ютерної верстки), категорія 1, звання і склад ті ж. Ну, тобто, від фонаря вліпили. Мав їхати "Связистом" під Полтаву в поле на 2 місяці. А там далі вже чиста лотерея, кого куди і як пощастить.
Додано: Чет 16 тра, 2024 15:46
Шось я почала нервувати щодо Фріза.. Сьогодні в транспорті випадково чула розмову двох військових, зокрема, про те, що місяць тому трохи людей відправили на Схід (харківський напрямок) і цих людей вже немає (або 300). Серед номерів бригад, які він назвав, були також 36 і 37. Раніше "мій" морпіх казав, що можливо їх відправлять на Схід.
Сподіваюся, що Фріз відгукнеться та розвіє всі сумніви.
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