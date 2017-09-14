Striker написав: Але в ДТЕК також не дурні сидять, тому ми всі далі зараз працюємо. Вірте в енергетиків!
В мене вигребли артилерійський вос. Мене по артилерії не взяли , завернули в академії. В воєнкоматі уговорили написати заяву на зміну вос. А зараз взагалі 3й.) Це крім того шо по освіті связіст, но в связісти не взяли хоть просився, сказали шо там особі связісти і шо надо знати програмування)). Корочє вос пофіг все рішається на місці. Головна недостача в піхоті.
У нападі на Фіцо вважається підозрюваний 71-річний письменник і прихильник опозиційної партії Прогресивна Словаччина Юрай Цинтула ... Чоловік неодноразово брав участь у заходах забороненої організації Slovenskí Branci, яка є ультраправою організацією і тісно пов'язана із російським клубом "Нічні Вовки".
Не з'явилася в ТЦК: жінку покарали за «ухилення від мобілізації» на Закарпатті
Українка отримала повістку та попередження від начальника ТЦК, але у військкомат не з’явилась. Її покарали за ухилення від військового обліку.
Обвинувачена, ім’я якої невідоме, має середньоспеціальну освіту за напрямком "Медицина", її спеціальність — "Сестринська справа". Нині, за офіційними даними, жінка не працює і раніше судима не була.
Відповідно до закону українка є військовозобов’язаною. 9 квітня за своєю адресою вона отримала під підпис попередження від начальника ТЦК та повістку з викликом на 10 квітня для проходження медогляду.
Громадянку попередили про наслідки ухилення від військового обліку, але вона не прийшла у військкомат, не маючи на те поважних причин. Це кваліфікували як кримінальне правопорушення (проступок).
Жінка повністю визнала вину, погодилась на спрощений судовий розгляд та попросила покарати її штрафом.
Суд врахував щире каяття ухилянтки як обставини, які пом’якшують покарання, та дійшов висновку, що "виправлення обвинуваченої можливе без ізоляції від суспільства". Українку визнали винною та призначили їй штраф у розмірі 5100 гривень.
Не з'явилася в ТЦК: жінку покарали за «ухилення від мобілізації» на Закарпатті
Українка отримала повістку та попередження від начальника ТЦК, але у військкомат не з’явилась. Її покарали за ухилення від військового обліку.
Обвинувачена, ім’я якої невідоме, має середньоспеціальну освіту за напрямком "Медицина", її спеціальність — "Сестринська справа". Нині, за офіційними даними, жінка не працює і раніше судима не була.
Відповідно до закону українка є військовозобов’язаною. 9 квітня за своєю адресою вона отримала під підпис попередження від начальника ТЦК та повістку з викликом на 10 квітня для проходження медогляду.
Громадянку попередили про наслідки ухилення від військового обліку, але вона не прийшла у військкомат, не маючи на те поважних причин. Це кваліфікували як кримінальне правопорушення (проступок).
Жінка повністю визнала вину, погодилась на спрощений судовий розгляд та попросила покарати її штрафом.
Суд врахував щире каяття ухилянтки як обставини, які пом’якшують покарання, та дійшов висновку, що "виправлення обвинуваченої можливе без ізоляції від суспільства". Українку визнали винною та призначили їй штраф у розмірі 5100 гривень.
Обставленный с помпой государственный визит президента России Владимира Путина в Китай, первый после инаугурации на пятый срок, не принес Кремлю новых важных двухсторонних соглашений. По итогам продолжавшихся 2,5 часа переговоров Путина с председателем КНР Си Цзиньпином российская и китайская делегации подписали 12 документов.
Среди них — соглашения о поставках в Китай российского топинамбура и субпродуктов из говядины, в частности говяжьих хрящей и желудков, следует из материалов на сайте Кремля и Россельхознадзора.
Кроме того, Путин и Си Цзиньпин договорились о создании в приграничной зоне резервата «Земля больших кошек» и утвердили концепцию развития острова Уссурийский, который был безвозмездно передан Китаю в 2008 году.
Игорь Алексеевич написав:Оплатила и сразу получила наверное новую повестку?
а як же "не може бути покарання за те саме", хоча хотаб писав, що можна виписати 366 повісток у високосний рік ... там щось було як про порушення ПДР, типу як їдеш п"яним то права відбирають біля кожного стовпа, але тема цікава, це знайшли по диплому виданому 30 років тому, тепер має віддати борг "за сестринство", хоча 25+ років не працювала за спеціальністю