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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 16 тра, 2024 17:25
Banderlog написав:
Через 2 дня начнуть масовано бити з авіацією ракетами і з всього чим можуть достати по тилам. Потом рванут з півночі давити на суми і можливо чернігів щоб скувати сили , числа 16
. А 19 попруть механізовано танковими кліньями гудеріана.
16-е, не давять ...
Де там stm
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pesikot
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Додано: Чет 16 тра, 2024 17:32
vitaliiangel написав:
путин в китае просил кредиты или оружие
государственный визит президента Путина в Китай не принес Кремлю новых важных двухсторонних соглашений.
Ну да, мелочь какая-то, новый кусок территории наметили для китайцев, "резерватом" обозвали.
Путин и Си Цзиньпин договорились о создании в приграничной зоне резервата «Земля больших кошек» и утвердили концепцию развития острова Уссурийский, который был безвозмездно передан Китаю в 2008 году.
Интересно, шо от Китая получили/получат
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Додано: Чет 16 тра, 2024 18:01
pesikot написав: Banderlog написав:
Через 2 дня начнуть масовано бити з авіацією ракетами і з всього чим можуть достати по тилам. Потом рванут з півночі давити на суми і можливо чернігів щоб скувати сили , числа 16
. А 19 попруть механізовано танковими кліньями гудеріана.
16-е, не давять ...
Де там stm
)
pesikot, я ещё здесь. Я так поняла что Вы среагировали на Чернигов. С другой стороны, Banderlog оказался абсолютно прав про бомбы/ракеты и танки, просто население не пугают. Анализ информации у Вас, при всём моём уважении как патриоту просто отсутствует. Сумская область вывезли уже из 5км зоны пару сёл, чем реально спасли бабушек/дедушек и остальных. Харьковская область, наверное удобно не видеть как 2 дня подряд по харьковским многоэтажкам прилетает... Ждём 19 и я самозабанюсь, потому как немного устала )
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Додано: Чет 16 тра, 2024 18:11
stm написав: pesikot написав: Banderlog написав:
Через 2 дня начнуть масовано бити з авіацією ракетами і з всього чим можуть достати по тилам. Потом рванут з півночі давити на суми і можливо чернігів щоб скувати сили , числа 16
. А 19 попруть механізовано танковими кліньями гудеріана.
16-е, не давять ...
Де там stm
)
pesikot, я ещё здесь. Я так поняла что Вы среагировали на Чернигов. С другой стороны,
Нет, я среагировал на фантазии конкретного человека, которые к реальности не имеют отношения
stm написав:
Banderlog оказался абсолютно прав про бомбы/ракеты и танки, просто население не пугают.
Конечно, конечно, от населения скрывают. Конспирология на марше
stm написав:
Сумская область вывезли уже из 5км зоны пару сёл, чем реально спасли бабушек/дедушек и остальных.
По Сумской области, по приграничным сёлам гатять уже 2 года как. И эвакуацию проводят
Как и в Черниговской области
Но ни там, ни там, не давять
stm написав:
Харьковская область, наверное удобно не видеть как 2 дня подряд по харьковским многоэтажкам прилетает...
Наверное, удобно не видеть, что по Харькову прилетает уже много дней как
stm написав:
Ждём 19 и я самозабанюсь, потому как немного устала )
Правильное решение )
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Додано: Чет 16 тра, 2024 18:26
vitaliiangel написав:
То что путин пошёл снова на харьков к сожалению, подтверждает его неготовность к переговорам. Помню блогеры заявляли, что ресурсов для наступления у русских нет
.
помню местный "эксперт" заявлял что "путену не нужны территории", "война только до выборов путена"...
хотя.. прогнозы "протухли" а "эксперт" бодрячком...прикольно)
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Додано: Чет 16 тра, 2024 18:32
stm
Мадам , не псіхуйте .
Ви що на крові поклялись ?(лікарский гумор )
Тут вже стільки наговорили і напрогнозували , що ваші обіцянки піти , просто жарт .
Не займайтесь дурницями .
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холява
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Додано: Чет 16 тра, 2024 18:33
stm написав: pesikot написав: stm написав:
Ждём 19 и я самозабанюсь, потому как немного устала )
Правильное решение )
Это единственное почему я написала. Слово надо держать. Вы - арбитр. Я наперёд знала, что если не ядерный взрыв по 3 направлениям в эти конкретные даты Вы будете слепцом
Хорошо, я согласен быть слепцом ...
Но это лучше, чем видеть несуществующие танковые клинья
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pesikot
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Додано: Чет 16 тра, 2024 18:48
холява написав:stm
Мадам , не псіхуйте .
Ви що на крові поклялись ?(лікарский гумор )
Тут вже стільки наговорили і напрогнозували , що ваші обіцянки піти , просто жарт .
Не займайтесь дурницями .
Холява, мне же не запрещено всё равно читать и играть в ребусы (делать ставки) ))) это был холодный расчёт, типа вы pesikot не знаете. Просто времени на форум у меня скорее всего и так будет гораздо меньше, сменились обстоятельства
Я Вас читаю и улыбаюсь нежно, всегда
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Додано: Чет 16 тра, 2024 18:53
холява написав:stm
Мадам , не псіхуйте .
Ви що на крові поклялись ?(лікарский гумор )
Тут вже стільки наговорили і напрогнозували , що ваші обіцянки піти , просто жарт .
Не займайтесь дурницями .
Пане холява
, не драматизуйте
Хоче жіночка(?) піти, нехай іде
Зараз травень, тому думки жінок такі ж непостійні
Потім повернеться )
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