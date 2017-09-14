RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8200820182028203
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 17:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Через 2 дня начнуть масовано бити з авіацією ракетами і з всього чим можуть достати по тилам. Потом рванут з півночі давити на суми і можливо чернігів щоб скувати сили , числа 16. А 19 попруть механізовано танковими кліньями гудеріана.

16-е, не давять ...

Де там stm )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9678
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 17:32

  vitaliiangel написав:путин в китае просил кредиты или оружие
государственный визит президента Путина в Китай не принес Кремлю новых важных двухсторонних соглашений.

Ну да, мелочь какая-то, новый кусок территории наметили для китайцев, "резерватом" обозвали.
Путин и Си Цзиньпин договорились о создании в приграничной зоне резервата «Земля больших кошек» и утвердили концепцию развития острова Уссурийский, который был безвозмездно передан Китаю в 2008 году.

Интересно, шо от Китая получили/получат :roll:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4982
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1190 раз.
Подякували: 1332 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 18:01

  pesikot написав:
  Banderlog написав:Через 2 дня начнуть масовано бити з авіацією ракетами і з всього чим можуть достати по тилам. Потом рванут з півночі давити на суми і можливо чернігів щоб скувати сили , числа 16. А 19 попруть механізовано танковими кліньями гудеріана.

16-е, не давять ...

Де там stm )

pesikot, я ещё здесь. Я так поняла что Вы среагировали на Чернигов. С другой стороны, Banderlog оказался абсолютно прав про бомбы/ракеты и танки, просто население не пугают. Анализ информации у Вас, при всём моём уважении как патриоту просто отсутствует. Сумская область вывезли уже из 5км зоны пару сёл, чем реально спасли бабушек/дедушек и остальных. Харьковская область, наверное удобно не видеть как 2 дня подряд по харьковским многоэтажкам прилетает... Ждём 19 и я самозабанюсь, потому как немного устала )
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4932
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 18:11

  stm написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:Через 2 дня начнуть масовано бити з авіацією ракетами і з всього чим можуть достати по тилам. Потом рванут з півночі давити на суми і можливо чернігів щоб скувати сили , числа 16. А 19 попруть механізовано танковими кліньями гудеріана.

16-е, не давять ...

Де там stm )

pesikot, я ещё здесь. Я так поняла что Вы среагировали на Чернигов. С другой стороны,

Нет, я среагировал на фантазии конкретного человека, которые к реальности не имеют отношения
  stm написав: Banderlog оказался абсолютно прав про бомбы/ракеты и танки, просто население не пугают.

Конечно, конечно, от населения скрывают. Конспирология на марше
  stm написав:Сумская область вывезли уже из 5км зоны пару сёл, чем реально спасли бабушек/дедушек и остальных.

По Сумской области, по приграничным сёлам гатять уже 2 года как. И эвакуацию проводят
Как и в Черниговской области

Но ни там, ни там, не давять
  stm написав: Харьковская область, наверное удобно не видеть как 2 дня подряд по харьковским многоэтажкам прилетает...

Наверное, удобно не видеть, что по Харькову прилетает уже много дней как
  stm написав: Ждём 19 и я самозабанюсь, потому как немного устала )

Правильное решение )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9678
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 18:18

  pesikot написав:
  stm написав: Ждём 19 и я самозабанюсь, потому как немного устала )

Правильное решение )

Это единственное почему я написала. Слово надо держать. Вы - арбитр. Я наперёд знала, что если не ядерный взрыв по 3 направлениям в эти конкретные даты Вы будете слепцом :)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4932
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 18:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:То что путин пошёл снова на харьков к сожалению, подтверждает его неготовность к переговорам. Помню блогеры заявляли, что ресурсов для наступления у русских нет.

помню местный "эксперт" заявлял что "путену не нужны территории", "война только до выборов путена"...
хотя.. прогнозы "протухли" а "эксперт" бодрячком...прикольно)
Прохожий
 
Повідомлень: 13700
З нами з: 05.06.13
Подякував: 912 раз.
Подякували: 1441 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 18:32

stm

Мадам , не псіхуйте .
Ви що на крові поклялись ?(лікарский гумор )

Тут вже стільки наговорили і напрогнозували , що ваші обіцянки піти , просто жарт .
Не займайтесь дурницями .
холява
2
 
Повідомлень: 4550
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4117 раз.
Подякували: 4506 раз.
 
Профіль
5
22
1
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 18:33

  stm написав:
  pesikot написав:
  stm написав: Ждём 19 и я самозабанюсь, потому как немного устала )

Правильное решение )

Это единственное почему я написала. Слово надо держать. Вы - арбитр. Я наперёд знала, что если не ядерный взрыв по 3 направлениям в эти конкретные даты Вы будете слепцом :)

Хорошо, я согласен быть слепцом ...

Но это лучше, чем видеть несуществующие танковые клинья :)
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9678
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 18:48

  холява написав:stm

Мадам , не псіхуйте .
Ви що на крові поклялись ?(лікарский гумор )

Тут вже стільки наговорили і напрогнозували , що ваші обіцянки піти , просто жарт .
Не займайтесь дурницями .

Холява, мне же не запрещено всё равно читать и играть в ребусы (делать ставки) ))) это был холодный расчёт, типа вы pesikot не знаете. Просто времени на форум у меня скорее всего и так будет гораздо меньше, сменились обстоятельства :)
Я Вас читаю и улыбаюсь нежно, всегда ;)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4932
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 18:53

  холява написав:stm

Мадам , не псіхуйте .
Ви що на крові поклялись ?(лікарский гумор )

Тут вже стільки наговорили і напрогнозували , що ваші обіцянки піти , просто жарт .
Не займайтесь дурницями .

Пане холява, не драматизуйте

Хоче жіночка(?) піти, нехай іде
Зараз травень, тому думки жінок такі ж непостійні

Потім повернеться )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9678
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 8200820182028203
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 34090
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 195571
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 639060
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6292)
16.05.2024 18:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.