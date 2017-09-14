Дания +$750мио)
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Додано: Чет 16 тра, 2024 19:17
#протухшиепрогнозы
из рубрики местного прогнозуна: "помощь только до лета 2023.."(с)
Дания +$750мио)
Додано: Чет 16 тра, 2024 20:08
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Не вірю (с), от після суду може бути виписування нової повістки, очікування неявки, новий штраф за повторне порушення. ИМХО всі ці процедури кілька місяців займуть, тому ніяких 366 штрафів в рік, а от 3-6 цілком можливо.
Навіть по скороченій процедурі із надсиланням вимоги після 18-го все рівно кілька тижнів між штрафами мусить бути згідно з процедурою: надіслати поштою, почекати повідомлення про неможливість вручення, зачекати 10 днів на неявку, виявити правопорушення і вже тоді писати нову вимогу...
Додано: Чет 16 тра, 2024 20:21
цікавий пунктик
Якраз як знайдені пів року тому чешські снаряди приїдуь так і відразу
не так вже і не прав "прогнозун", результати на фронті та в знищенні інфраструктурі кажуть самі за себе
Востаннє редагувалось d44 в Чет 16 тра, 2024 20:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 16 тра, 2024 20:24
ну вы с коллегами во всем зраду найдете это понятно
как в том анекдоте про слепую девочку и пельмени)))
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