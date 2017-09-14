flyman написав:а як же "не може бути покарання за те саме", хоча хотаб писав, що можна виписати 366 повісток у високосний рік ...
Не вірю (с), от після суду може бути виписування нової повістки, очікування неявки, новий штраф за повторне порушення. ИМХО всі ці процедури кілька місяців займуть, тому ніяких 366 штрафів в рік, а от 3-6 цілком можливо. Навіть по скороченій процедурі із надсиланням вимоги після 18-го все рівно кілька тижнів між штрафами мусить бути згідно з процедурою: надіслати поштою, почекати повідомлення про неможливість вручення, зачекати 10 днів на неявку, виявити правопорушення і вже тоді писати нову вимогу...
Прохожий написав:ну вы с коллегами во всем зраду найдете это понятно
Ну покажіть, де перемога
как в том анекдоте про слепую девочку и пельмени)))
Ні, як в "безпекових угодах", які Зеленський підписує, та підтримці "скільки буде потрібно"
А який сенс комусь гарантувати безпеку країни в якій іде війна під боком раша а населення такої країни в масах ухиляється захищати свої домівки та сім’ї ? Безпекові документи потрібно було підписувати коли був мир і коли ядерну зброю раші передавали. Шкода що Чорновіл так і не став гарантом.
flyman написав:а як же "не може бути покарання за те саме", хоча хотаб писав, що можна виписати 366 повісток у високосний рік ...
Не вірю (с), от після суду може бути виписування нової повістки, очікування неявки, новий штраф за повторне порушення. ИМХО всі ці процедури кілька місяців займуть, тому ніяких 366 штрафів в рік, а от 3-6 цілком можливо. Навіть по скороченій процедурі із надсиланням вимоги після 18-го все рівно кілька тижнів між штрафами мусить бути згідно з процедурою: надіслати поштою, почекати повідомлення про неможливість вручення, зачекати 10 днів на неявку, виявити правопорушення і вже тоді писати нову вимогу...
можна заболіти старшним насморком і прислати больнічний, а потім знову на день явки з повісткою мати розлад чогось там "і так по колу" (с)