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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8202820382048205>
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 19:17

#протухшиепрогнозы

из рубрики местного прогнозуна: "помощь только до лета 2023.."(с)

Дания +$750мио)
https://www.pravda.com.ua/news/2024/05/16/7456104/
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 20:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:а як же "не може бути покарання за те саме", хоча хотаб писав, що можна виписати 366 повісток у високосний рік ...

Не вірю (с), от після суду може бути виписування нової повістки, очікування неявки, новий штраф за повторне порушення. ИМХО всі ці процедури кілька місяців займуть, тому ніяких 366 штрафів в рік, а от 3-6 цілком можливо.
Навіть по скороченій процедурі із надсиланням вимоги після 18-го все рівно кілька тижнів між штрафами мусить бути згідно з процедурою: надіслати поштою, почекати повідомлення про неможливість вручення, зачекати 10 днів на неявку, виявити правопорушення і вже тоді писати нову вимогу...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 20:21

  Прохожий написав:из рубрики местного прогнозуна: "помощь только до лета 2023.."(с)

Дания +$750мио)
https://www.pravda.com.ua/news/2024/05/16/7456104/
цікавий пунктик :)
додаткове фінансування на майбутню передачу Україні літаків F-16
Якраз як знайдені пів року тому чешські снаряди приїдуь так і відразу
не так вже і не прав "прогнозун", результати на фронті та в знищенні інфраструктурі кажуть самі за себе
Востаннє редагувалось d44 в Чет 16 тра, 2024 20:25, всього редагувалось 1 раз.
d44
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 20:24

  d44 написав:
  Прохожий написав:из рубрики местного прогнозуна: "помощь только до лета 2023.."(с)

Дания +$750мио)
https://www.pravda.com.ua/news/2024/05/16/7456104/
цікавий пунктик :)
додаткове фінансування на майбутню передачу Україні літаків F-16
Якраз як знайдені пів року тому чешські снаряди приїдуь так і відразу

ну вы с коллегами во всем зраду найдете это понятно
как в том анекдоте про слепую девочку и пельмени)))
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 20:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Прохожий написав:ну вы с коллегами во всем зраду найдете это понятно

Ну покажіть, де перемога
как в том анекдоте про слепую девочку и пельмени)))
Ні, як в "безпекових угодах", які Зеленський підписує, та підтримці "скільки буде потрібно"
Востаннє редагувалось d44 в Чет 16 тра, 2024 20:32, всього редагувалось 2 разів.
d44
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 20:31

  d44 написав:
  Прохожий написав:ну вы с коллегами во всем зраду найдете это понятно
как в том анекдоте про слепую девочку и пельмени)))
Ну покажіть, де перемога.

"помощь только до лета 2023.."(с)

Я в курсе что у вас с коллегами стакан всегда наполовину пуст)
адьюс...
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 20:40

  Прохожий написав:
  d44 написав:
  Прохожий написав:ну вы с коллегами во всем зраду найдете это понятно
как в том анекдоте про слепую девочку и пельмени)))
Ну покажіть, де перемога.

"помощь только до лета 2023.."(с)

Я в курсе что у вас с коллегами стакан всегда наполовину пуст)
адьюс...

У них всегда стакан вообще пустой, но они постоянно из него пьют воду

Пьют воду, которая там есть и всегда говорят, что стакан пуст

PS. Думаю, это уже к пану холява. Это по его профилю
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 20:45

  d44 написав:
  Прохожий написав:ну вы с коллегами во всем зраду найдете это понятно

Ну покажіть, де перемога
как в том анекдоте про слепую девочку и пельмени)))
Ні, як в "безпекових угодах", які Зеленський підписує, та підтримці "скільки буде потрібно"

А який сенс комусь гарантувати безпеку країни в якій іде війна під боком раша а населення такої країни в масах ухиляється захищати свої домівки та сім’ї ?
Безпекові документи потрібно було підписувати коли був мир і коли ядерну зброю раші передавали. Шкода що Чорновіл так і не став гарантом.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 20:49

  d44 написав:
  Прохожий написав:из рубрики местного прогнозуна: "помощь только до лета 2023.."(с)

Дания +$750мио)
https://www.pravda.com.ua/news/2024/05/16/7456104/
цікавий пунктик :)
додаткове фінансування на майбутню передачу Україні літаків F-16
Якраз як знайдені пів року тому чешські снаряди приїдуь так і відразу
не так вже і не прав "прогнозун", результати на фронті та в знищенні інфраструктурі кажуть самі за себе

Дружок звідки інфа про пів року ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 20:52

  Дюрі-бачі написав:
  flyman написав:а як же "не може бути покарання за те саме", хоча хотаб писав, що можна виписати 366 повісток у високосний рік ...

Не вірю (с), от після суду може бути виписування нової повістки, очікування неявки, новий штраф за повторне порушення. ИМХО всі ці процедури кілька місяців займуть, тому ніяких 366 штрафів в рік, а от 3-6 цілком можливо.
Навіть по скороченій процедурі із надсиланням вимоги після 18-го все рівно кілька тижнів між штрафами мусить бути згідно з процедурою: надіслати поштою, почекати повідомлення про неможливість вручення, зачекати 10 днів на неявку, виявити правопорушення і вже тоді писати нову вимогу...

можна заболіти старшним насморком і прислати больнічний, а потім знову на день явки з повісткою мати розлад чогось там "і так по колу" (с)
flyman
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  #<1 ... 8202820382048205>
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