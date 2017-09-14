RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8202820382048205
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 20:54

  Ukrainian написав:
  d44 написав:
  Прохожий написав:ну вы с коллегами во всем зраду найдете это понятно

Ну покажіть, де перемога
как в том анекдоте про слепую девочку и пельмени)))
Ні, як в "безпекових угодах", які Зеленський підписує, та підтримці "скільки буде потрібно"

А який сенс комусь гарантувати безпеку країни в якій іде війна під боком раша а населення такої країни в масах ухиляється захищати свої домівки та сім’ї ?
Безпекові документи потрібно було підписувати коли був мир і коли ядерну зброю раші передавали. Шкода що Чорновіл так і не став гарантом.

а найпатріотичніші сидять в Канаді до кордонів 91 а то ще каву в Кубані чекають
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35012
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1581 раз.
Подякували: 2774 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 21:00

  Прохожий написав:из рубрики местного прогнозуна: "помощь только до лета 2023.."(с)

Дания +$750мио)
https://www.pravda.com.ua/news/2024/05/16/7456104/

Підтверджу, що це дуже сильний пакет допомоги
Деталі: У новий пакет входить додаткове фінансування на майбутню передачу Україні літаків F-16, протиповітряна оборона, технічне обслуговування артилерійських установок і кошти на передачу додаткових артилерійських установок, снарядів і протитанкових мін.

"Сьогодні ми поінформували Раду з питань зовнішньої політики про новий пакет допомоги для України. У цьому пакеті, який є 18-м за рахунком, акцент робиться як на протиповітряну оборону, так і на артилерію, яка вкрай необхідна Україні.

Крім того, ми також резервуємо додаткові кошти для прямих інвестицій в українську оборонну промисловість, так само, як ми виділяємо додаткові кошти на майбутню передачу Україні винищувачів F-16, яка запланована на літо цього року", – заявив міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.

Русні пизда!
Слава Україні!
Героям Слава!
Denik
 
Повідомлень: 3139
З нами з: 23.02.09
Подякував: 646 раз.
Подякували: 1125 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 21:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:Дружок звідки інфа про пів року ?
з того що в лютому "знайщли" а обіцяють першу партію "вже в червні", дружок
d44
 
Повідомлень: 329
З нами з: 07.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 21:06

  d44 написав:
  Ukrainian написав:Дружок звідки інфа про пів року ?
з того що в лютому "знайщли" а обіцяють першу партію "вже в червні", дружок

Калькулятор подарувати?
kyk
 
Повідомлень: 1068
З нами з: 24.01.12
Подякував: 176 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 21:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:але тема цікава, це знайшли по диплому виданому 30 років тому, тепер має віддати борг "за сестринство", хоча 25+ років не працювала за спеціальністю

це не по диплому, це по повістці отриманій під розпис.
була повідомлена належним чином, а суд учинили для науки іншим.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6590
З нами з: 23.11.14
Подякував: 759 раз.
Подякували: 567 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 21:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Ждём 19 и я самозабанюсь, потому как немного устала )

Ой, а як же "унилий" детройтед без Вас? :roll:
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6040
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6879 раз.
Подякували: 3095 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 21:24

  Goodman написав:
  flyman написав:але тема цікава, це знайшли по диплому виданому 30 років тому, тепер має віддати борг "за сестринство", хоча 25+ років не працювала за спеціальністю

це не по диплому, це по повістці отриманій під розпис.
була повідомлена належним чином, а суд учинили для науки іншим.


Ви повинні зрозуміти,є вже крок щодо порушення конституційних прав громадян, якщо буде й надалі судова практика яка суперечить чинному законодавству України не тільки щойно прийнятим законопроектам ,тоді почнуть й далі порушувати права більшої кількості громадян, головне зробити початок і отримати бажаний результат.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16738
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 21:25

  Василь-Рівне написав:
  stm написав:Ждём 19 и я самозабанюсь, потому как немного устала )

Ой, а як же "унилий" детройтед без Вас? :roll:

Піде поваром картоплю чистити
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16738
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 21:55

  sens написав:
  Goodman написав:
  flyman написав:але тема цікава, це знайшли по диплому виданому 30 років тому, тепер має віддати борг "за сестринство", хоча 25+ років не працювала за спеціальністю

це не по диплому, це по повістці отриманій під розпис.
була повідомлена належним чином, а суд учинили для науки іншим.


Ви повинні зрозуміти,є вже крок щодо порушення конституційних прав громадян, якщо буде й надалі судова практика яка суперечить чинному законодавству України не тільки щойно прийнятим законопроектам ,тоді почнуть й далі порушувати права більшої кількості громадян, головне зробити початок і отримати бажаний результат.

та зрозуміло, що не по диплому, а повістці, питання в тому, на якій підставі прийшла повістка, що знайшли диплом в Дії 30ї давності?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35012
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1581 раз.
Подякували: 2774 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 8202820382048205
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 34093
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 195572
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 639071
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12032)
16.05.2024 21:35
Ринок ОВДП (6292)
16.05.2024 18:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.