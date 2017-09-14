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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 16 тра, 2024 20:54
Ukrainian написав: d44 написав: Прохожий написав:
ну вы с коллегами во всем зраду найдете это понятно
Ну покажіть, де перемога
как в том анекдоте про слепую девочку и пельмени)))
Ні, як в "безпекових угодах", які Зеленський підписує, та підтримці "скільки буде потрібно"
А який сенс комусь гарантувати безпеку країни в якій іде війна під боком раша а населення такої країни в масах ухиляється захищати свої домівки та сім’ї ?
Безпекові документи потрібно було підписувати коли був мир і коли ядерну зброю раші передавали. Шкода що Чорновіл так і не став гарантом.
а найпатріотичніші сидять в Канаді до кордонів 91 а то ще каву в Кубані чекають
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flyman
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Додано: Чет 16 тра, 2024 21:00
Підтверджу, що це дуже сильний пакет допомоги
Деталі: У новий пакет входить додаткове фінансування на майбутню передачу Україні літаків F-16, протиповітряна оборона, технічне обслуговування артилерійських установок і кошти на передачу додаткових артилерійських установок, снарядів і протитанкових мін.
"Сьогодні ми поінформували Раду з питань зовнішньої політики про новий пакет допомоги для України. У цьому пакеті, який є 18-м за рахунком, акцент робиться як на протиповітряну оборону, так і на артилерію, яка вкрай необхідна Україні.
Крім того, ми також резервуємо додаткові кошти для прямих інвестицій в українську оборонну промисловість, так само, як ми виділяємо додаткові кошти на майбутню передачу Україні винищувачів F-16, яка запланована на літо цього року", – заявив міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.
Русні пизда!
Слава Україні!
Героям Слава!
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Додано: Чет 16 тра, 2024 21:02
Ukrainian написав:
Дружок звідки інфа про пів року ?
з того що в лютому "знайщли" а обіцяють першу партію "вже в червні", дружок
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d44
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Додано: Чет 16 тра, 2024 21:06
d44 написав: Ukrainian написав:
Дружок звідки інфа про пів року ?
з того що в лютому "знайщли" а обіцяють першу партію "вже в червні", дружок
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Додано: Чет 16 тра, 2024 21:12
flyman написав:
але тема цікава, це знайшли по диплому виданому 30 років тому, тепер має віддати борг "за сестринство", хоча 25+ років не працювала за спеціальністю
це не по диплому, це по повістці отриманій під розпис.
була повідомлена належним чином, а суд учинили для науки іншим.
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Goodman
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Додано: Чет 16 тра, 2024 21:23
stm написав:
Ждём 19 и я самозабанюсь, потому как немного устала )
Ой, а як же "унилий" детройтед без Вас?
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Василь-Рівне
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Додано: Чет 16 тра, 2024 21:24
Goodman написав: flyman написав:
але тема цікава, це знайшли по диплому виданому 30 років тому, тепер має віддати борг "за сестринство", хоча 25+ років не працювала за спеціальністю
це не по диплому, це по повістці отриманій під розпис.
була повідомлена належним чином, а суд учинили для науки іншим.
Ви повинні зрозуміти,є вже крок щодо порушення конституційних прав громадян, якщо буде й надалі судова практика яка суперечить чинному законодавству України не тільки щойно прийнятим законопроектам ,тоді почнуть й далі порушувати права більшої кількості громадян, головне зробити початок і отримати бажаний результат.
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Додано: Чет 16 тра, 2024 21:25
Василь-Рівне написав: stm написав:
Ждём 19 и я самозабанюсь, потому как немного устала )
Ой, а як же "унилий" детройтед без Вас?
Піде поваром картоплю чистити
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Додано: Чет 16 тра, 2024 21:55
sens написав: Goodman написав: flyman написав:
але тема цікава, це знайшли по диплому виданому 30 років тому, тепер має віддати борг "за сестринство", хоча 25+ років не працювала за спеціальністю
це не по диплому, це по повістці отриманій під розпис.
була повідомлена належним чином, а суд учинили для науки іншим.
Ви повинні зрозуміти,є вже крок щодо порушення конституційних прав громадян, якщо буде й надалі судова практика яка суперечить чинному законодавству України не тільки щойно прийнятим законопроектам ,тоді почнуть й далі порушувати права більшої кількості громадян, головне зробити початок і отримати бажаний результат.
та зрозуміло, що не по диплому, а повістці, питання в тому, на якій підставі прийшла повістка, що знайшли диплом в Дії 30ї давності?
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flyman
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Додано: Чет 16 тра, 2024 22:00
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