ДТЕК ваш ахметівський своїх 100% забронював, а іншим, через своїх скажених шавок,спадкових елітарієв вищого гатунку, Костусєвих.мол.-Разумкових, відмовляє в праві навіть економічного бронювання.
Хоче знищити середній клас спекулюючи настроями охлосу
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Додано: Чет 16 тра, 2024 22:06
ДТЕК ваш ахметівський своїх 100% забронював, а іншим, через своїх скажених шавок,спадкових елітарієв вищого гатунку, Костусєвих.мол.-Разумкових, відмовляє в праві навіть економічного бронювання.
Хоче знищити середній клас спекулюючи настроями охлосу
Додано: Чет 16 тра, 2024 23:17
vitaliiangel
Там много чего дороже отремонтировать для передвижения стоило бы, чем тот лом 60-70х ЗГВ годов на моменте(к ракетам и самолётам отношения это не имеет)
Конечно Янек сливал уже не лом, а то что Лубянка приказала
Додано: Чет 16 тра, 2024 23:26
vitaliiangel
Цікаво чому в цій гарній табличці нема скільки просрали військової техніки при Кравчуку. Як не помиляюсь при розвалу совка на території України була тисяча військових літаків.
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