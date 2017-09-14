RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8203820482058206
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 22:06

  Striker написав:
  fox767676 написав:жах.
А що це за чіпляння за ВОС, ви служили реально чи воєнка ?

Не служив, і не воєнка. .....в ДТЕК також не дурні сидять, тому ми всі далі зараз працюємо. Вірте в енергетиків! :)


ДТЕК ваш ахметівський своїх 100% забронював, а іншим, через своїх скажених шавок,спадкових елітарієв вищого гатунку, Костусєвих.мол.-Разумкових, відмовляє в праві навіть економічного бронювання.
Хоче знищити середній клас спекулюючи настроями охлосу
fox767676
 
Повідомлень: 1515
З нами з: 13.06.20
Подякував: 300 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 23:06

Зображення
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23335
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2397 раз.
Подякували: 3345 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 23:17

vitaliiangel
Там много чего дороже отремонтировать для передвижения стоило бы, чем тот лом 60-70х ЗГВ годов на моменте(к ракетам и самолётам отношения это не имеет)
Конечно Янек сливал уже не лом, а то что Лубянка приказала
барабашов
 
Повідомлень: 4065
З нами з: 16.06.15
Подякував: 274 раз.
Подякували: 343 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 23:26

vitaliiangel
Цікаво чому в цій гарній табличці нема скільки просрали військової техніки при Кравчуку. Як не помиляюсь при розвалу совка на території України була тисяча військових літаків.
alex lem
 
Повідомлень: 3087
З нами з: 25.12.08
Подякував: 132 раз.
Подякували: 370 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 00:15

  Бетон написав:⚡️ Усі працівники букмекерської контори Favbet.... отримали бронь та воювати не будуть


Фавбет? Видимо у них тесные связи "с кем надо" - https://focus.ua/eksklyuzivy/636493-igr ... deystvuyut
Помимо постоянных боев с армией РФ, украинские солдаты столкнулись с другой опасностью — онлайн-казино и ставками на спорт. Азартные игры часто оставляют военных без денег и порождают конфликты с побратимами и семьями.
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1108
З нами з: 16.05.12
Подякував: 116 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 00:44

Не дают спать, суки.
Сначала дроны, потом 3 ракеты. 2 очень громко, дом дрожал и окна затряслись, 3-я, вроде, осталась дома.
Днём было само собой.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 28724
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 00:52

  katso написав:
  Бетон написав:⚡️ Усі працівники букмекерської контори Favbet.... отримали бронь та воювати не будуть


Фавбет? Видимо у них тесные связи "с кем надо" - https://focus.ua/eksklyuzivy/636493-igr ... deystvuyut
Помимо постоянных боев с армией РФ, украинские солдаты столкнулись с другой опасностью — онлайн-казино и ставками на спорт. Азартные игры часто оставляют военных без денег и порождают конфликты с побратимами и семьями.


уже навели порядок
бетону спасибо за сигнал


Юлія Свириденко

·
Щодо інформації, яка з’явилася у ЗМІ щодо бронювання деяких технологічних компаній.
З огляду на суспільний резонанс я скасовую наказ про бронювання й будемо розбиратися у ситуації й аналізувати рішення щодо кожної компанії окремо. Ця ситуація стала додатковим аргументом, аби пришвидшити роботу над оновленням постанови Кабміну №76, аби вона відповідала вимогам час і потребам бізнесу.
Як виглядає процес бронювання, поясню на прикладі цієї ситуації: зазначені компанії звернулися до профільного Міністерства цифрової трансформації.
Міністерство цифрової трансформації визнало їх критично важливим на підставі трьох із семи критеріїв: відсутність заборгованості по ЄСВ, рівень зарплати й те, що вони є резидентами Дія.Сіті.
Після цього Мінцифри відправило списки військовозобов’язаних у Генштаб для перевірки.
На основі рішення Генштабу, списки опрацьовуються Міністерством економіки. У випадку відсутності правових підстав для відмови, ухвалюється рішення про бронювання працівників.
Ми розуміємо, що бронювання спеціалістів — законне право бізнесу і можливість для країни у такий важкий час підтримувати нашу економіку податками й зборами. Але це питання також не повинне розколювати суспільство, особливо у такий важкий час.
Проведемо оновлення постанови, аби знайти оптимальне рішення, яке відповідатиме запиту військових, але водночас дасть можливість працювати економіці.
fox767676
 
Повідомлень: 1515
З нами з: 13.06.20
Подякував: 300 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8203820482058206
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: fox767676 і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 34123
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 195600
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 639191
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12033)
16.05.2024 22:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.