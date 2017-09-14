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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8204820582068207
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 03:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  katso написав:В тексте нет главного - внятного объяснения - что такого полезного делают онлайн-букмекеры что получают бронь от государства?
намагаюсь зрозуміти, із того списку претензії (не лише у вас, це питання до всіх) лише до букмекерів? До Глово і Візи питань нема? Цікаво, якби в списку не було Фавбету, чи викликав би він такий самий резонанс?
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 03:58

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо в четвер, 16 травня, привітав українців із Днем вишиванки. Політик і сам одягнув білу сорочку з вишивкою, наголосивши, що це не просто одяг, а символ.
Відповідну фотографію глава канадського уряду оприлюднив на платформі Twitter (X). На світлині Трюдо в оточенні політиків, які також у вишиванках. У їхніх руках – прапорці Канади й України.

Прем'єр-міністр підтримав українців і згадав про неспровоковану агресивну повномасштабну війну, розв'язану Російською Федерацією.

"Вишиванка – це більше, ніж сорочка – це традиція, це культура й символ опору в боротьбі з незаконним вторгненням Росії. Тут, у Канаді, ми носимо її з гордістю. Слава Україні", – написав він.
https://news.obozrevatel.com/ukr/societ ... vantsi.htm
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 03:58

  fox767676 написав:katso

Ну в ютубе много дискуссий каким предприятиям дают бронь
типа производтель соленых огурцов - платит налоги
и там 30 летний закрутчик попадет в квоту и получит бронь
а в другом предприятии,допустим технлогичном, даже связанном с обороной, 45 летний инженер не попадет в 50% квоту и будет иметь геморрой, возможно летальный
я бы вернулся к порядку 45, с учетом воензваний и возраста, для всех предприятий
и для едж-кейсов добавил опцию экономического бронирования

закон уже прийнятий. Тепер тільки чекати яка буде реалізація. Економічне бронювання буде у вигляді штрафу якщо не бусифікують.
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 04:02

  Ukrainian написав: А який сенс комусь гарантувати безпеку країни в якій іде війна під боком раша а населення такої країни в масах ухиляється захищати свої домівки та сім’ї ?
Безпекові документи потрібно було підписувати коли був мир і коли ядерну зброю раші передавали. Шкода що Чорновіл так і не став гарантом.

Тоді все вирішували американці - кому яку зброю залишити і з ким що підписати.
Їх хвилювало, щоб ЯЗ та інша найбільш важлива зброя залишилася в одній країні і нові країни не перебилися між собою. І щоб у цій країні була міцна влада та нагодоване населення, щоб не було великих заворушень. І щоб безперебіно працювала бензоколонка. Тому й гнали ешелони з гумдопомогою, й пуйло у 2000 замість алкаша зустріли із полегшенням, і інвестували сотні ярдів у рашу.

Нічого б Чорновіл не змінив.
Starikan
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