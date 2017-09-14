намагаюсь зрозуміти, із того списку претензії (не лише у вас, це питання до всіх) лише до букмекерів? До Глово і Візи питань нема? Цікаво, якби в списку не було Фавбету, чи викликав би він такий самий резонанс?
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 03:05
Re: Напад росії і білорусі на Україну
намагаюсь зрозуміти, із того списку претензії (не лише у вас, це питання до всіх) лише до букмекерів? До Глово і Візи питань нема? Цікаво, якби в списку не було Фавбету, чи викликав би він такий самий резонанс?
Додано: П'ят 17 тра, 2024 03:58
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо в четвер, 16 травня, привітав українців із Днем вишиванки. Політик і сам одягнув білу сорочку з вишивкою, наголосивши, що це не просто одяг, а символ.
Відповідну фотографію глава канадського уряду оприлюднив на платформі Twitter (X). На світлині Трюдо в оточенні політиків, які також у вишиванках. У їхніх руках – прапорці Канади й України.
Прем'єр-міністр підтримав українців і згадав про неспровоковану агресивну повномасштабну війну, розв'язану Російською Федерацією.
"Вишиванка – це більше, ніж сорочка – це традиція, це культура й символ опору в боротьбі з незаконним вторгненням Росії. Тут, у Канаді, ми носимо її з гордістю. Слава Україні", – написав він.
Додано: П'ят 17 тра, 2024 03:58
закон уже прийнятий. Тепер тільки чекати яка буде реалізація. Економічне бронювання буде у вигляді штрафу якщо не бусифікують.
Додано: П'ят 17 тра, 2024 04:02
Тоді все вирішували американці - кому яку зброю залишити і з ким що підписати.
Їх більш усього хвилювало, щоб ЯЗ та інша найбільш важлива зброя залишилася в одній країні, і нові країни не перебилися між собою. І щоб у цій країні була міцна влада та нагодоване населення, щоб не було великих заворушень. І щоб безперебійно працювала бензоколонка. Тому й гнали ешелони з гумдопомогою, й науковцям роздавали гранти під мирні теми, й пуйло у 2000 замість алкаша зустріли із полегшенням, і інвестували сотні ярдів у рашу.
Нічого б Чорновіл не змінив.
Востаннє редагувалось Starikan в П'ят 17 тра, 2024 05:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 17 тра, 2024 04:13
Хто зна.
Перший український президент Леонід Кравчук запевняв, що цим арсеналом неможливо було управляти саме Україні, оскільки всі запуски здійснювались все одно з Москви. Та ще у 90-х роках минулого століття існували й протилежні думки. Зокрема проти позбавлення України ядерного статусу виступали В’ячеслав Чорновіл, Лев Лук’яненко, Віктор Бедь, Володимир Толубко, Вілен Мартиросян, Олександр Скіпальський, Григорій Омельченко.
Додано: П'ят 17 тра, 2024 04:21
Російськомовний Схід та південь України голосували за комуніста Кравчука який був за дружбу з рашою.
Захід голосував за українських патріотів.
В Україні були й політики, які не підтримували ідею ядерного роззброєння: В'ячеслав Чорновіл, Лев Лук'яненко, Володимир Толубко, військові Вілен Мартиросян, Олександр Скіпальський та інші.
В'ячеслава Чорновола підтримали у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях, а у східних регіонах – трохи більше ніж 9%.
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