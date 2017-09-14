намагаюсь зрозуміти, із того списку претензії (не лише у вас, це питання до всіх) лише до букмекерів? До Глово і Візи питань нема? Цікаво, якби в списку не було Фавбету, чи викликав би він такий самий резонанс?
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 03:05
Re: Напад росії і білорусі на Україну
намагаюсь зрозуміти, із того списку претензії (не лише у вас, це питання до всіх) лише до букмекерів? До Глово і Візи питань нема? Цікаво, якби в списку не було Фавбету, чи викликав би він такий самий резонанс?
Додано: П'ят 17 тра, 2024 03:58
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо в четвер, 16 травня, привітав українців із Днем вишиванки. Політик і сам одягнув білу сорочку з вишивкою, наголосивши, що це не просто одяг, а символ.
Відповідну фотографію глава канадського уряду оприлюднив на платформі Twitter (X). На світлині Трюдо в оточенні політиків, які також у вишиванках. У їхніх руках – прапорці Канади й України.
Прем'єр-міністр підтримав українців і згадав про неспровоковану агресивну повномасштабну війну, розв'язану Російською Федерацією.
"Вишиванка – це більше, ніж сорочка – це традиція, це культура й символ опору в боротьбі з незаконним вторгненням Росії. Тут, у Канаді, ми носимо її з гордістю. Слава Україні", – написав він.
Додано: П'ят 17 тра, 2024 03:58
закон уже прийнятий. Тепер тільки чекати яка буде реалізація. Економічне бронювання буде у вигляді штрафу якщо не бусифікують.
Додано: П'ят 17 тра, 2024 04:02
Тоді все вирішували американці - кому яку зброю залишити і з ким що підписати.
Їх більш усього хвилювало, щоб ЯЗ та інша найбільш важлива зброя залишилася в одній країні, і нові країни не перебилися між собою. І щоб у цій країні була міцна влада та нагодоване населення, щоб не було великих заворушень. І щоб безперебійно працювала бензоколонка. Тому й гнали ешелони з гумдопомогою, й науковцям роздавали гранти під мирні теми, й пуйло у 2000 замість алкаша зустріли із полегшенням, і інвестували сотні ярдів у рашу.
Нічого б Чорновіл не змінив.
Востаннє редагувалось Starikan в П'ят 17 тра, 2024 05:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 17 тра, 2024 04:13
Хто зна.
Перший український президент Леонід Кравчук запевняв, що цим арсеналом неможливо було управляти саме Україні, оскільки всі запуски здійснювались все одно з Москви. Та ще у 90-х роках минулого століття існували й протилежні думки. Зокрема проти позбавлення України ядерного статусу виступали В’ячеслав Чорновіл, Лев Лук’яненко, Віктор Бедь, Володимир Толубко, Вілен Мартиросян, Олександр Скіпальський, Григорій Омельченко.
Додано: П'ят 17 тра, 2024 04:21
Російськомовний Схід та південь України голосували за комуніста Кравчука який був за дружбу з рашою.
Захід голосував за українських патріотів.
В Україні були й політики, які не підтримували ідею ядерного роззброєння: В'ячеслав Чорновіл, Лев Лук'яненко, Володимир Толубко, військові Вілен Мартиросян, Олександр Скіпальський та інші.
В'ячеслава Чорновола підтримали у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях, а у східних регіонах – трохи більше ніж 9%.
Додано: П'ят 17 тра, 2024 05:42
З економічної точки зору це повністю зрозуміло.
Це, скажімо, мені як бюджетнику-науковцю, рашка була майже нецікава, тим більше, що при зближенні із Заходом відкривався шлях до вільної співпраці із закордонними вченими. А ось тим, хто працював у народному господарстві і особливо у промисловості, Захід тоді здавався далекою синицею в небі.
І навряд чи нам Захід створив б умови, подібні до польських, із швидким вступом до ЄС та безмежною фінансовою допомогою.
Дозволю собі навіть припустити, що Захід десь глибоко всередині сподівався на відновлення чогось подібного до СРСР (без прибалтів) при умові поступовості такого переходу. Набагато простіше вести бізнес та зовнішню політику, коли є один "хороший" цар.
Додано: П'ят 17 тра, 2024 05:44
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А Табурянского где больше всего поддержали?
Додано: П'ят 17 тра, 2024 06:18
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 17 тра, 2024 06:48
Re: Напад росії і білорусі на Україну
‼Британська військова розвідка попереджала Україну про можливість наступання військ РФ у Харківській області, проте ЗСУ не підготувалися, — The Guardian
Видання повідомляє, що інші західні країни також передбачали таку можливість.
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