Ukrainian написав: А який сенс комусь гарантувати безпеку країни в якій іде війна під боком раша а населення такої країни в масах ухиляється захищати свої домівки та сім’ї ? Безпекові документи потрібно було підписувати коли був мир і коли ядерну зброю раші передавали. Шкода що Чорновіл так і не став гарантом.
Тоді все вирішували американці - кому яку зброю залишити і з ким що підписати. Їх більш усього хвилювало, щоб ЯЗ та інша найбільш важлива зброя залишилася в одній країні, і нові країни не перебилися між собою. І щоб у цій країні була міцна влада та нагодоване населення, щоб не було великих заворушень. І щоб безперебійно працювала бензоколонка. Тому й гнали ешелони з гумдопомогою, й науковцям роздавали гранти під мирні теми, й пуйло у 2000 замість алкаша зустріли із полегшенням, і інвестували сотні ярдів у рашу.
Нічого б Чорновіл не змінив.
Востаннє редагувалось Starikan в П'ят 17 тра, 2024 05:19, всього редагувалось 1 раз.
Ukrainian написав: А який сенс комусь гарантувати безпеку країни в якій іде війна під боком раша а населення такої країни в масах ухиляється захищати свої домівки та сім’ї ? Безпекові документи потрібно було підписувати коли був мир і коли ядерну зброю раші передавали. Шкода що Чорновіл так і не став гарантом.
Тоді все вирішували американці - кому яку зброю залишити і з ким що підписати. Їх хвилювало, щоб ЯЗ та інша найбільш важлива зброя залишилася в одній країні і нові країни не перебилися між собою. І щоб у цій країні була міцна влада та нагодоване населення, щоб не було великих заворушень. І щоб безперебіно працювала бензоколонка. Тому й гнали ешелони з гумдопомогою, й пуйло у 2000 замість алкаша зустріли із полегшенням, і інвестували сотні ярдів у рашу.
Нічого б Чорновіл не змінив.
Хто зна.
Перший український президент Леонід Кравчук запевняв, що цим арсеналом неможливо було управляти саме Україні, оскільки всі запуски здійснювались все одно з Москви. Та ще у 90-х роках минулого століття існували й протилежні думки. Зокрема проти позбавлення України ядерного статусу виступали В’ячеслав Чорновіл, Лев Лук’яненко, Віктор Бедь, Володимир Толубко, Вілен Мартиросян, Олександр Скіпальський, Григорій Омельченко. https://vikna.tv/dlia-tebe/yaderna-zbro ... ly-rosiyi/
Російськомовний Схід та південь України голосували за комуніста Кравчука який був за дружбу з рашою.
Захід голосував за українських патріотів. В Україні були й політики, які не підтримували ідею ядерного роззброєння: В'ячеслав Чорновіл, Лев Лук'яненко, Володимир Толубко, військові Вілен Мартиросян, Олександр Скіпальський та інші. https://ms.detector.media/trendi/post/2 ... da-chy-ni/
Ukrainian написав:Російськомовний Схід та південь України голосували за комуніста Кравчука який був за дружбу з рашою.
З економічної точки зору це повністю зрозуміло. Це, скажімо, мені як бюджетнику-науковцю, рашка була майже нецікава, тим більше, що при зближенні із Заходом відкривався шлях до вільної співпраці із закордонними вченими. А ось тим, хто працював у народному господарстві і особливо у промисловості, Захід тоді здавався далекою синицею в небі.
І навряд чи нам Захід створив б умови, подібні до польських, із швидким вступом до ЄС та безмежною фінансовою допомогою.
Дозволю собі навіть припустити, що Захід десь глибоко всередині сподівався на відновлення чогось подібного до СРСР (без прибалтів) при умові поступовості такого переходу. Набагато простіше вести бізнес та зовнішню політику, коли є один "хороший" цар.
В 01:30 гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев заявил, что военные с помощью стрелкового оружия отражают атаку беспилотных летательных аппаратов. Вскоре в городе частично пропал свет. Развожаев объяснил это отключением части оборудования на подстанции "Севастополь" - по его словам, на нее упали обломки сбитых дронов. Уже в 03:14 гауляйтер написал, что город атакуют не только дроны, но и безэкипажные катера. По состоянию на 04:00 атака все еще продолжается. ... На одном из видео женщина кричит, что новороссийский порт, который считается крупнейшим портом России, "подорвали". В сети пишут, что он обесточен, также свет пропал в части города. Российский проект ВЧК-ОГПУ сообщает, что дроны атаковали Новороссийский мазутный терминал и терминал "Транснефти".
Бетон написав:‼Британська військова розвідка попереджала Україну про можливість наступання військ РФ у Харківській області, проте ЗСУ не підготувалися, — The Guardian
Видання повідомляє, що інші західні країни також передбачали таку можливість. ㅤ
Читай повністю усе а не тільки заголовки.
Military analysts stress there are explanations for why Ukraine has been forced back. The area occupied is lightly populated grey zone that was especially hard to defend because Ukraine is banned from using US weapons to strike targets in Russia itself.
“It’s suicidal for Ukraine to have its main line of defence on the border, where the Russians can hit you with artillery and glide bombs and the Ukrainians don’t have weapons available like Himars rocket artillery to hit back because of US restrictions,” said George Barros, an analyst with the ISW. As a result, Russian forces can mass across the border in a relatively safe space.
The analyst argued that Ukraine “has to defend a tremendous amount of territory, but is struggling with manpower issues” – meaning they do not have the capability to create Russian style fortifications along the entire northern frontier. https://www.theguardian.com/world/artic ... on-kharkiv
Україна фізично не могла вибудувати лінію оборони по кордону з рф під загрозою постійних обстрілів та без можливості відповісти на них західною зброєю.
Бетон написав:‼Британська військова розвідка попереджала Україну про можливість наступання військ РФ у Харківській області, проте ЗСУ не підготувалися, — The Guardian
Видання повідомляє, що інші західні країни також передбачали таку можливість. ㅤ
Читай повністю усе а не тільки заголовки.
Military analysts stress there are explanations for why Ukraine has been forced back. The area occupied is lightly populated grey zone that was especially hard to defend because Ukraine is banned from using US weapons to strike targets in Russia itself.
“It’s suicidal for Ukraine to have its main line of defence on the border, where the Russians can hit you with artillery and glide bombs and the Ukrainians don’t have weapons available like Himars rocket artillery to hit back because of US restrictions,” said George Barros, an analyst with the ISW. As a result, Russian forces can mass across the border in a relatively safe space.
The analyst argued that Ukraine “has to defend a tremendous amount of territory, but is struggling with manpower issues” – meaning they do not have the capability to create Russian style fortifications along the entire northern frontier. https://www.theguardian.com/world/artic ... on-kharkiv
Україна фізично не могла вибудувати лінію оборони по кордону з рф під загрозою постійних обстрілів та без можливості відповісти на них західною зброєю.
Перевожу:
Атака России через границу к северу и северо-западу от Харькова была телеграфирована Москвой, предсказана западной разведкой и ожидаема Украиной. Тот факт, что российские войска за пять дней смогли продвинуться примерно на 4 мили в нескольких точках, ставит серьезные вопросы о способности Киева защитить себя.
На самом деле оборонительные линии Украины были тонкими или отсутствовали. В Волчанске, менее чем в 40 милях к северо-западу от Харькова, «первой линии укреплений и мин просто не существовало»
То ж важкі гирі зі значком $? І якщо троль на них наїде -- то перекинеться? І помруть десятки людей? А клоуни (в циліндрах) все це знають зі свого циркового досвіду... От тому у них і є бронь? Справді корисні люди в тилу. Для таких ситуацій...
Бетон написав:Перевожу: Атака России через границу к северу и северо-западу от Харькова была телеграфирована Москвой, предсказана западной разведкой и ожидаема Украиной... На самом деле оборонительные линии Украины были тонкими или отсутствовали.. Не готовились
Бетон, шо там в Бельбеке и Новороссийске? Не готовились?)))