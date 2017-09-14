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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8206820782088209>
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 07:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Перевожу:

Атака России через границу к северу и северо-западу от Харькова была телеграфирована Москвой, предсказана западной разведкой и ожидаема Украиной. Тот факт, что российские войска за пять дней смогли продвинуться примерно на 4 мили в нескольких точках, ставит серьезные вопросы о способности Киева защитить себя.

На самом деле оборонительные линии Украины были тонкими или отсутствовали. В Волчанске, менее чем в 40 милях к северо-западу от Харькова, «первой линии укреплений и мин просто не существовало»

Не готовились

Готувались, але це все кляті ухилянти, сільські Іван і Петро трактористи, не явились в ТЦК і провалили оборону. Ще США винуваті, зброю не дають і мало грошей, а треба "більше золота". (Сарказм)
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 07:55

  fler написав:
  Бетон написав:Перевожу:
Атака России через границу к северу и северо-западу от Харькова была телеграфирована Москвой, предсказана западной разведкой и ожидаема Украиной...
На самом деле оборонительные линии Украины были тонкими или отсутствовали..
Не готовились

Бетон, шо там в Бельбеке и Новороссийске? Не готовились?)))

Ещё не знаю.
Лично у меня нет воды, холодильник размёрся, ребёнка в школу некак собрать
Интернет уже ловит на одну палку только
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 07:58

  Banderlog написав:
  fox767676 написав:katso

Ну в ютубе много дискуссий каким предприятиям дают бронь
типа производтель соленых огурцов - платит налоги
и там 30 летний закрутчик попадет в квоту и получит бронь
а в другом предприятии,допустим технлогичном, даже связанном с обороной, 45 летний инженер не попадет в 50% квоту и будет иметь геморрой, возможно летальный
я бы вернулся к порядку 45, с учетом воензваний и возраста, для всех предприятий
и для едж-кейсов добавил опцию экономического бронирования

закон уже прийнятий. Тепер тільки чекати яка буде реалізація. Економічне бронювання буде у вигляді штрафу якщо не бусифікують.

Було б бажання, мета.
Точно так само, як хатєлки на хфорумі рулять, рулять вони і в інших сферах.
В підтвердження:
https://www.sud.ua/uk/news/publication/ ... hovnyy-sud

Суть: невже ні перша інстанція, ні апеляційний не знають елементарні норми Законів? Знають...
Це студенту пощастило, що ВС все ж таки вирішив по Закону.
І це з пламєнним добровольцем..., який сам пішов вивчати всправу. А з ним отак.
Як бачите інструменти))) є. Точніше достатньо і хатєлочних інструментів.

Наче все нормально скінчилося. Але -- хто компенсує отому хлопцю? І чи буде покараний отой комчастини, який отак прямо у лоба грубо порушив -- що схотів, то і зробив з людиною? Розпорядився її життям.
Ну і 2 роки. Два роки треба було, щоб визначити правомірність ... по елементарнійшому питанню -- що комчастини не має повноважень призивати призовника без контракту.
Очевиднійшому...
Не юристу, а тим, хто має навички прочитати текст.
Потребен став - Верховний суд країни.

Це той же бусик.
І таких бусиків в різних сферах життєдіяльності повно і більшає.

Справа лише в тому, чи дістане до вашого рівня (пересічних фронтовиків) модель вирішувати свої питання, свої проблеми так, як вам "треба"?
Коротше --- до лампочки отой оті закони. Було б бажання.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 08:03

  Бетон написав:
  fler написав:
  Бетон написав:Перевожу:
Атака России через границу к северу и северо-западу от Харькова была телеграфирована Москвой, предсказана западной разведкой и ожидаема Украиной...
На самом деле оборонительные линии Украины были тонкими или отсутствовали..
Не готовились

Бетон, шо там в Бельбеке и Новороссийске? Не готовились?)))

Ещё не знаю.
Лично у меня нет воды, холодильник размёрся, ребёнка в школу некак собрать
Интернет уже ловит на одну палку только

Прикинь, Севастополь тоже сутки без света сидеть будет + все ваши проблемы прочувствуют там. Закон бумеранга сработал.))
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 08:05

  fler написав:
  Бетон написав:Перевожу:
Атака России через границу к северу и северо-западу от Харькова была телеграфирована Москвой, предсказана западной разведкой и ожидаема Украиной...
На самом деле оборонительные линии Украины были тонкими или отсутствовали..
Не готовились

Бетон, шо там в Бельбеке и Новороссийске? Не готовились?)))

Захопливі історії.
Готувались. Але трохи чомусь спізнились.
Вони вкрай необхідні були хоча б днів 4-5 назад.
Для балансу.

Є дві сторони ваг: зберегти своє, зруйнувати ворогу.
В парадігмі *не програти* -- домінувати повинно "зберегти своє".
Бо після Перемоги (в парадігмі " не програти"), якось пофіг, що там у тих москалів.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 17 тра, 2024 08:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 08:09

  vitaliiangel написав:Зображення

Пам'ятаю, як казали: "Було голосувати за Гринценка, якщо за Порошенка не хотіли..." :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 08:15

  fler написав:
  fler написав:
  Бетон написав:Перевожу:
Атака России через границу к северу и северо-западу от Харькова была телеграфирована Москвой, предсказана западной разведкой и ожидаема Украиной...
На самом деле оборонительные линии Украины были тонкими или отсутствовали..
Не готовились

Бетон, шо там в Бельбеке и Новороссийске? Не готовились?)))
Ещё не знаю.
Лично у меня нет воды, холодильник размёрся, ребёнка в школу некак собрать
Интернет уже ловит на одну палку только

Прикинь, Севастополь тоже сутки без света сидеть будет + все ваши проблемы прочувствуют там. Закон бумеранга сработал.))

О я счастлив. От хорошей новости даже свет включили
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 08:16

  Успіх написав:Пам'ятаю, як казали: "Було голосувати за Гринценка, якщо за Порошенка не хотіли
может у него талант и с таким же успехом была уничтожена и русская техника.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 08:18

  Бетон написав:
  fler написав:
  fler написав:Бетон, шо там в Бельбеке и Новороссийске? Не готовились?)))
Ещё не знаю.
Лично у меня нет воды, холодильник размёрся, ребёнка в школу некак собрать
Интернет уже ловит на одну палку только

Прикинь, Севастополь тоже сутки без света сидеть будет + все ваши проблемы прочувствуют там. Закон бумеранга сработал.))

О я счастлив. От хорошей новости даже свет включили

Отож.
А була б ця новина поперед, так і засмучитися б не встигли))
На інерції виїхали б.

Дорога ложка до обіду.
Але й так добре. Краще пізніше, ніж ніколи.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 08:20

  fox767676 написав:Щодо інформації, яка з’явилася у ЗМІ щодо бронювання деяких технологічних компаній.
З огляду на суспільний резонанс я скасовую наказ про бронювання й будемо розбиратися у ситуації й аналізувати рішення щодо кожної компанії окремо. Ця ситуація стала додатковим аргументом, аби пришвидшити роботу над оновленням постанови Кабміну №76, аби вона відповідала вимогам час і потребам бізнесу.
Як виглядає процес бронювання, поясню на прикладі цієї ситуації: зазначені компанії звернулися до профільного Міністерства цифрової трансформації.
Міністерство цифрової трансформації визнало їх критично важливим на підставі трьох із семи критеріїв: відсутність заборгованості по ЄСВ, рівень зарплати й те, що вони є резидентами Дія.Сіті.
Після цього Мінцифри відправило списки військовозобов’язаних у Генштаб для перевірки.
На основі рішення Генштабу, списки опрацьовуються Міністерством економіки. У випадку відсутності правових підстав для відмови, ухвалюється рішення про бронювання працівників.
Ми розуміємо, що бронювання спеціалістів — законне право бізнесу і можливість для країни у такий важкий час підтримувати нашу економіку податками й зборами. Але це питання також не повинне розколювати суспільство, особливо у такий важкий час.
Проведемо оновлення постанови, аби знайти оптимальне рішення, яке відповідатиме запиту військових, але водночас дасть можливість працювати економіці.

Це черговий доказ хто там служить і керує ЗСУ , а в Соціальну Підтримку на ВЛК - всім так всім.
Vadim_
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