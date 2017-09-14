Атака России через границу к северу и северо-западу от Харькова была телеграфирована Москвой, предсказана западной разведкой и ожидаема Украиной. Тот факт, что российские войска за пять дней смогли продвинуться примерно на 4 мили в нескольких точках, ставит серьезные вопросы о способности Киева защитить себя.
На самом деле оборонительные линии Украины были тонкими или отсутствовали. В Волчанске, менее чем в 40 милях к северо-западу от Харькова, «первой линии укреплений и мин просто не существовало»
Не готовились
Готувались, але це все кляті ухилянти, сільські Іван і Петро трактористи, не явились в ТЦК і провалили оборону. Ще США винуваті, зброю не дають і мало грошей, а треба "більше золота". (Сарказм)
Бетон написав:Перевожу: Атака России через границу к северу и северо-западу от Харькова была телеграфирована Москвой, предсказана западной разведкой и ожидаема Украиной... На самом деле оборонительные линии Украины были тонкими или отсутствовали.. Не готовились
Бетон, шо там в Бельбеке и Новороссийске? Не готовились?)))
Ещё не знаю. Лично у меня нет воды, холодильник размёрся, ребёнка в школу некак собрать Интернет уже ловит на одну палку только
Ну в ютубе много дискуссий каким предприятиям дают бронь типа производтель соленых огурцов - платит налоги и там 30 летний закрутчик попадет в квоту и получит бронь а в другом предприятии,допустим технлогичном, даже связанном с обороной, 45 летний инженер не попадет в 50% квоту и будет иметь геморрой, возможно летальный я бы вернулся к порядку 45, с учетом воензваний и возраста, для всех предприятий и для едж-кейсов добавил опцию экономического бронирования
закон уже прийнятий. Тепер тільки чекати яка буде реалізація. Економічне бронювання буде у вигляді штрафу якщо не бусифікують.
Суть: невже ні перша інстанція, ні апеляційний не знають елементарні норми Законів? Знають... Це студенту пощастило, що ВС все ж таки вирішив по Закону. І це з пламєнним добровольцем..., який сам пішов вивчати всправу. А з ним отак. Як бачите інструменти))) є. Точніше достатньо і хатєлочних інструментів.
Наче все нормально скінчилося. Але -- хто компенсує отому хлопцю? І чи буде покараний отой комчастини, який отак прямо у лоба грубо порушив -- що схотів, то і зробив з людиною? Розпорядився її життям. Ну і 2 роки. Два роки треба було, щоб визначити правомірність ... по елементарнійшому питанню -- що комчастини не має повноважень призивати призовника без контракту. Очевиднійшому... Не юристу, а тим, хто має навички прочитати текст. Потребен став - Верховний суд країни.
Це той же бусик. І таких бусиків в різних сферах життєдіяльності повно і більшає.
Справа лише в тому, чи дістане до вашого рівня (пересічних фронтовиків) модель вирішувати свої питання, свої проблеми так, як вам "треба"? Коротше --- до лампочки отой оті закони. Було б бажання.
Бетон написав:Перевожу: Атака России через границу к северу и северо-западу от Харькова была телеграфирована Москвой, предсказана западной разведкой и ожидаема Украиной... На самом деле оборонительные линии Украины были тонкими или отсутствовали.. Не готовились
Бетон, шо там в Бельбеке и Новороссийске? Не готовились?)))
Ещё не знаю. Лично у меня нет воды, холодильник размёрся, ребёнка в школу некак собрать Интернет уже ловит на одну палку только
Прикинь, Севастополь тоже сутки без света сидеть будет + все ваши проблемы прочувствуют там. Закон бумеранга сработал.))
Бетон написав:Перевожу: Атака России через границу к северу и северо-западу от Харькова была телеграфирована Москвой, предсказана западной разведкой и ожидаема Украиной... На самом деле оборонительные линии Украины были тонкими или отсутствовали.. Не готовились
Бетон, шо там в Бельбеке и Новороссийске? Не готовились?)))
Захопливі історії. Готувались. Але трохи чомусь спізнились. Вони вкрай необхідні були хоча б днів 4-5 назад. Для балансу.
Є дві сторони ваг: зберегти своє, зруйнувати ворогу. В парадігмі *не програти* -- домінувати повинно "зберегти своє". Бо після Перемоги (в парадігмі " не програти"), якось пофіг, що там у тих москалів.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 17 тра, 2024 08:09, всього редагувалось 1 раз.
Бетон написав:Перевожу: Атака России через границу к северу и северо-западу от Харькова была телеграфирована Москвой, предсказана западной разведкой и ожидаема Украиной... На самом деле оборонительные линии Украины были тонкими или отсутствовали.. Не готовились
Бетон, шо там в Бельбеке и Новороссийске? Не готовились?))) Ещё не знаю. Лично у меня нет воды, холодильник размёрся, ребёнка в школу некак собрать Интернет уже ловит на одну палку только
Прикинь, Севастополь тоже сутки без света сидеть будет + все ваши проблемы прочувствуют там. Закон бумеранга сработал.))
О я счастлив. От хорошей новости даже свет включили
fox767676 написав:Щодо інформації, яка з’явилася у ЗМІ щодо бронювання деяких технологічних компаній. З огляду на суспільний резонанс я скасовую наказ про бронювання й будемо розбиратися у ситуації й аналізувати рішення щодо кожної компанії окремо. Ця ситуація стала додатковим аргументом, аби пришвидшити роботу над оновленням постанови Кабміну №76, аби вона відповідала вимогам час і потребам бізнесу. Як виглядає процес бронювання, поясню на прикладі цієї ситуації: зазначені компанії звернулися до профільного Міністерства цифрової трансформації. Міністерство цифрової трансформації визнало їх критично важливим на підставі трьох із семи критеріїв: відсутність заборгованості по ЄСВ, рівень зарплати й те, що вони є резидентами Дія.Сіті. Після цього Мінцифри відправило списки військовозобов’язаних у Генштаб для перевірки. На основі рішення Генштабу, списки опрацьовуються Міністерством економіки. У випадку відсутності правових підстав для відмови, ухвалюється рішення про бронювання працівників. Ми розуміємо, що бронювання спеціалістів — законне право бізнесу і можливість для країни у такий важкий час підтримувати нашу економіку податками й зборами. Але це питання також не повинне розколювати суспільство, особливо у такий важкий час. Проведемо оновлення постанови, аби знайти оптимальне рішення, яке відповідатиме запиту військових, але водночас дасть можливість працювати економіці.
Це черговий доказ хто там служить і керує ЗСУ , а в Соціальну Підтримку на ВЛК - всім так всім.