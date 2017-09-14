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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 08:27
vitaliiangel написав: Успіх написав:
Пам'ятаю, як казали: "Було голосувати за Гринценка, якщо за Порошенка не хотіли
может у него талант и с таким же успехом была уничтожена и русская техника.
Нононо))
Обирали тоді за крітерієм не обороноздатності, а корупції і т.д.
На обороноздатність гречкосіям було АБСОЛЮТНО пофіг.
Тому Гриць, як прозахідний і не маючий хатинок в лондонах тощо, звичайний бувший всл (не з товстопузих генералів та старих політиків) -- як мінімум, був нічим не гіршим.
Може б і команду собі набрав з типу Романа Безсмертного та ін.
А не решал кононенок та хфахівців гелетеїв.
Хз.
Але Гриць -- і не ідейний, і не *барига*. Технократ...
І головний пріоритет, на диво, чітко бачив -- суд, законнність понад усе.
Навдчи йому б вдалося багато, але й шкоди б не наробив.
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 17 тра, 2024 08:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 08:31
"З огляду на суспільний резонанс я скасовую наказ про бронювання й будемо розбиратися "
Думки в голос:
- Ой млін клоуни... типу прокатить-не прокатить. Суспільний резонанс - не прокатило
- если законно был наказ, то почему скасування. а если не законно, о почему никто не наказан?вопросы без ответов:))
- Він визнав, що наказ був правильний і згідно діючого порядку.
Але все одно відмінили.Нарід задоволений?
Вишня в тортах:
- А скорее всего "працівники «Glovo», «Visa» та деяких інших технологічних компаній" прошли же мед. комиссию, обновили данные, здоровы они, получили код какой то там....а тут бац и нет брони. Но их документы готовы и они могут спокойно пойти в учебку, что логично.
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 08:33
Почав дивитись серіал "СЗЧешник".
Перша серія:
Події розгортаються на Марсі...
Головний герой Звіробій. Його посилають на тиждень часу, на спецзавдання - за 300м+ від 0 копати окопи, облаштовувати бійниці для піхоти. По завершенні спецзавдання - через декілька днів мав їхати у відпустку(якраз його дочка виходить заміж і він мав попасти на її весілля)
Але після завершення терміну, Звіробою хочуть ще продовжити на пару днів його відрядження.
Звіробій, побачивши всі жахіття біля 0(де ти маєш копати під відкритим небом, а поруч тебе прилітають різні приходи і дрони скидають всяку вибухову хрінь...) - відмовився від продовження відрядження.
Як результат - йому відмовили у відпустці + почали готувати документи на переведення його в піхоту.
Дізнавшись про це, ввечері Звіробій зникає...
Його починають шукати, але не знаходять і наступного дня його подають в СЗЧ.
Кінець першої серії.
Далі буде
п.с.
Звіробій пішов добровольцем на третій день війни!
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 08:40
Бетон написав:
Ещё не знаю.
Лично у меня нет воды, холодильник размёрся, ребёнка в школу некак собрать
Интернет уже ловит на одну палку только
Невротик - человек у которого есть как минимум 2 выбора и оба неправильные ))) неДоброе утро, Бетон )
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