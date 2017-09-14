RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 820782088209821082118212>
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 08:27

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Пам'ятаю, як казали: "Було голосувати за Гринценка, якщо за Порошенка не хотіли
может у него талант и с таким же успехом была уничтожена и русская техника.

Нононо))
Обирали тоді за крітерієм не обороноздатності, а корупції і т.д.

На обороноздатність гречкосіям було АБСОЛЮТНО пофіг.
Тому Гриць, як прозахідний і не маючий хатинок в лондонах тощо, звичайний бувший всл (не з товстопузих генералів та старих політиків) -- як мінімум, був нічим не гіршим.

Може б і команду собі набрав з типу Романа Безсмертного та ін.
А не решал кононенок та хфахівців гелетеїв.
Хз.
Але Гриць -- і не ідейний, і не *барига*. Технократ...
І головний пріоритет, на диво, чітко бачив -- суд, законнність понад усе.

Навдчи йому б вдалося багато, але й шкоди б не наробив.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 17 тра, 2024 08:35, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 28526
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 08:31

Доганяючи цирк...

"З огляду на суспільний резонанс я скасовую наказ про бронювання й будемо розбиратися "

Думки в голос:

- Ой млін клоуни... типу прокатить-не прокатить. Суспільний резонанс - не прокатило
- если законно был наказ, то почему скасування. а если не законно, о почему никто не наказан?вопросы без ответов:))
- Він визнав, що наказ був правильний і згідно діючого порядку.
Але все одно відмінили.Нарід задоволений?

Вишня в тортах:

- А скорее всего "працівники «Glovo», «Visa» та деяких інших технологічних компаній" прошли же мед. комиссию, обновили данные, здоровы они, получили код какой то там....а тут бац и нет брони. Но их документы готовы и они могут спокойно пойти в учебку, что логично. :|
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6592
З нами з: 23.11.14
Подякував: 759 раз.
Подякували: 567 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 08:33

За крок до перевороту думок©

Почав дивитись серіал "СЗЧешник".

Перша серія:
Події розгортаються на Марсі...
Головний герой Звіробій. Його посилають на тиждень часу, на спецзавдання - за 300м+ від 0 копати окопи, облаштовувати бійниці для піхоти. По завершенні спецзавдання - через декілька днів мав їхати у відпустку(якраз його дочка виходить заміж і він мав попасти на її весілля)
Але після завершення терміну, Звіробою хочуть ще продовжити на пару днів його відрядження.
Звіробій, побачивши всі жахіття біля 0(де ти маєш копати під відкритим небом, а поруч тебе прилітають різні приходи і дрони скидають всяку вибухову хрінь...) - відмовився від продовження відрядження.
Як результат - йому відмовили у відпустці + почали готувати документи на переведення його в піхоту.
Дізнавшись про це, ввечері Звіробій зникає...
Його починають шукати, але не знаходять і наступного дня його подають в СЗЧ.
Кінець першої серії.

Далі буде

п.с.
Звіробій пішов добровольцем на третій день війни!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6322
З нами з: 18.03.21
Подякував: 220 раз.
Подякували: 906 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 08:40

  Бетон написав:Ещё не знаю.
Лично у меня нет воды, холодильник размёрся, ребёнка в школу некак собрать
Интернет уже ловит на одну палку только

Невротик - человек у которого есть как минимум 2 выбора и оба неправильные ))) неДоброе утро, Бетон ) в прошлом году с интернетом были проблемы, они в прошлом уже на 80%, операторы молодцы. По холодильнику заявлено 72 часа, в Киеве на сайте ясно есть планы отключения, их соблюдают. По энергии, есть экофлоу, блюетти (быстро, безопасно) я работаю нормально, газовые туристические горелки (тут учитывая вашу удачу, может не надо, там есть опасность).
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4933
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 08:46

Якась аналогія є)))

«Перший раунд переговорів ми з держсекретарем США Ентоні Блінкеном провели в легендарній піцерії "Ветерано". Розмову про підтримку України, про відновлення справедливого миру та розбудову нашої держави, про зброю для наших солдатів ми розпочали саме тут, де бачиш, заради кого і завдяки кому. Я розповів йому історію закладу, створеного ветеранами, які й зараз на фронті, і замовив піцу "Українська"», - написав Кулеба.

За його словами, держсекретар США «залишився задоволений і зворушений».
https://www.sud.ua/uk/news/video/300710 ... tare-video
detroytred
 
Повідомлень: 28526
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 08:50

  Bobua написав:
  flyman написав:Зображення


То ж важкі гирі зі значком $?
І якщо троль на них наїде -- то перекинеться?
І помруть десятки людей?
А клоуни (в циліндрах) все це знають зі свого циркового досвіду... От тому у них і є бронь? Справді корисні люди в тилу. Для таких ситуацій...

може бути якщо не про "бронювання важливих працівників важливих підприємств", то про економічне бронювання, а з гирями, це топ 5% ("будівельник і сини" Ltd.), як варіант
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 17 тра, 2024 08:51, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35015
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1581 раз.
Подякували: 2774 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 08:56

https://focus.ua/voennye-novosti/646827 ... ntariy-tck.
В Одесі найбільш кончені людолови. Читав що головою обласної тцк поставили колишнього комбрига-м'ясника, якого зняли з бригади за великі втрати.
alex lem
 
Повідомлень: 3093
З нами з: 25.12.08
Подякував: 132 раз.
Подякували: 370 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 09:00

Які претензії до Бетона?
Ну має він невдоволення то й що?

Не втік? Не втік.
(це для посадовця критерія "боневтік" замало, а для пересічного -- вже вище даху, вистачить).
Донатить, дітей тут ростить, податки з дій сплачує, комірне сплачує, і т.д.

Стогне, точніше -- невдоволений, але тримається. Осе оте вище робить. І це йде саме на користь країні. Добрий громадянин.
Схаменіться)))
detroytred
 
Повідомлень: 28526
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 09:01

  Успіх написав:Почав дивитись серіал "СЗЧешник".

Перша серія:
Події розгортаються на Марсі...
Головний герой Звіробій. Його посилають на тиждень часу, на спецзавдання - за 300м+ від 0 копати окопи, облаштовувати бійниці для піхоти. По завершенні спецзавдання - через декілька днів мав їхати у відпустку(якраз його дочка виходить заміж і він мав попасти на її весілля)
Але після завершення терміну, Звіробою хочуть ще продовжити на пару днів його відрядження.
Звіробій, побачивши всі жахіття біля 0(де ти маєш копати під відкритим небом, а поруч тебе прилітають різні приходи і дрони скидають всяку вибухову хрінь...) - відмовився від продовження відрядження.
Як результат - йому відмовили у відпустці + почали готувати документи на переведення його в піхоту.
Дізнавшись про це, ввечері Звіробій зникає...
Його починають шукати, але не знаходять і наступного дня його подають в СЗЧ.
Кінець першої серії.

Далі буде

п.с.
Звіробій пішов добровольцем на третій день війни!

з нетерпінням чекаю сіквела марсіанських хроніків, до речі, як там з пепсі ?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35015
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1581 раз.
Подякували: 2774 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 09:17

  барабашов написав:Уточните за ваш «порядок45»
Всех кто старше в ров(разминированием ногами трасс на юг) оптом и под прицелом жирных ТЦКашников или как?


Все знают как я уважаю г-на бабрашова.
Другой бы вопрошающий за провокационную формулировку вопроса был бы уже словесно изувечен,
но принимая вовнимания легендарность личности, возраст, прошедшее грандиозное празднование 9 мая,и его возможные последствия на организм и сознание - буду снисходительным и поясню:

Відповідь: Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 лютого 2015 року № 45, а саме: заборона бронювати рядовий, сержантський і старшинський склад до 35 років, та офіцерський до 45,50,55 років, з урахуванням військового звання.
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 17 тра, 2024 09:23, всього редагувалось 3 разів.
fox767676
 
Повідомлень: 1521
З нами з: 13.06.20
Подякував: 300 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 820782088209821082118212>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 34503
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 195909
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 640073
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6297)
17.05.2024 10:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.