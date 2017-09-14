Успіх написав:Пам'ятаю, як казали: "Було голосувати за Гринценка, якщо за Порошенка не хотіли
может у него талант и с таким же успехом была уничтожена и русская техника.
Нононо)) Обирали тоді за крітерієм не обороноздатності, а корупції і т.д.
На обороноздатність гречкосіям було АБСОЛЮТНО пофіг. Тому Гриць, як прозахідний і не маючий хатинок в лондонах тощо, звичайний бувший всл (не з товстопузих генералів та старих політиків) -- як мінімум, був нічим не гіршим.
Може б і команду собі набрав з типу Романа Безсмертного та ін. А не решал кононенок та хфахівців гелетеїв. Хз. Але Гриць -- і не ідейний, і не *барига*. Технократ... І головний пріоритет, на диво, чітко бачив -- суд, законнність понад усе.
Навдчи йому б вдалося багато, але й шкоди б не наробив.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 17 тра, 2024 08:35, всього редагувалось 1 раз.
"З огляду на суспільний резонанс я скасовую наказ про бронювання й будемо розбиратися "
Думки в голос:
- Ой млін клоуни... типу прокатить-не прокатить. Суспільний резонанс - не прокатило - если законно был наказ, то почему скасування. а если не законно, о почему никто не наказан?вопросы без ответов:)) - Він визнав, що наказ був правильний і згідно діючого порядку. Але все одно відмінили.Нарід задоволений?
Вишня в тортах:
- А скорее всего "працівники «Glovo», «Visa» та деяких інших технологічних компаній" прошли же мед. комиссию, обновили данные, здоровы они, получили код какой то там....а тут бац и нет брони. Но их документы готовы и они могут спокойно пойти в учебку, что логично.
Перша серія: Події розгортаються на Марсі... Головний герой Звіробій. Його посилають на тиждень часу, на спецзавдання - за 300м+ від 0 копати окопи, облаштовувати бійниці для піхоти. По завершенні спецзавдання - через декілька днів мав їхати у відпустку(якраз його дочка виходить заміж і він мав попасти на її весілля) Але після завершення терміну, Звіробою хочуть ще продовжити на пару днів його відрядження. Звіробій, побачивши всі жахіття біля 0(де ти маєш копати під відкритим небом, а поруч тебе прилітають різні приходи і дрони скидають всяку вибухову хрінь...) - відмовився від продовження відрядження. Як результат - йому відмовили у відпустці + почали готувати документи на переведення його в піхоту. Дізнавшись про це, ввечері Звіробій зникає... Його починають шукати, але не знаходять і наступного дня його подають в СЗЧ. Кінець першої серії.
Далі буде
п.с. Звіробій пішов добровольцем на третій день війни!
Бетон написав:Ещё не знаю. Лично у меня нет воды, холодильник размёрся, ребёнка в школу некак собрать Интернет уже ловит на одну палку только
Невротик - человек у которого есть как минимум 2 выбора и оба неправильные ))) неДоброе утро, Бетон ) в прошлом году с интернетом были проблемы, они в прошлом уже на 80%, операторы молодцы. По холодильнику заявлено 72 часа, в Киеве на сайте ясно есть планы отключения, их соблюдают. По энергии, есть экофлоу, блюетти (быстро, безопасно) я работаю нормально, газовые туристические горелки (тут учитывая вашу удачу, может не надо, там есть опасность).
«Перший раунд переговорів ми з держсекретарем США Ентоні Блінкеном провели в легендарній піцерії "Ветерано". Розмову про підтримку України, про відновлення справедливого миру та розбудову нашої держави, про зброю для наших солдатів ми розпочали саме тут, де бачиш, заради кого і завдяки кому. Я розповів йому історію закладу, створеного ветеранами, які й зараз на фронті, і замовив піцу "Українська"», - написав Кулеба.
То ж важкі гирі зі значком $? І якщо троль на них наїде -- то перекинеться? І помруть десятки людей? А клоуни (в циліндрах) все це знають зі свого циркового досвіду... От тому у них і є бронь? Справді корисні люди в тилу. Для таких ситуацій...
може бути якщо не про "бронювання важливих працівників важливих підприємств", то про економічне бронювання, а з гирями, це топ 5% ("будівельник і сини" Ltd.), як варіант
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 17 тра, 2024 08:51, всього редагувалось 1 раз.
Перша серія: Події розгортаються на Марсі... Головний герой Звіробій. Його посилають на тиждень часу, на спецзавдання - за 300м+ від 0 копати окопи, облаштовувати бійниці для піхоти. По завершенні спецзавдання - через декілька днів мав їхати у відпустку(якраз його дочка виходить заміж і він мав попасти на її весілля) Але після завершення терміну, Звіробою хочуть ще продовжити на пару днів його відрядження. Звіробій, побачивши всі жахіття біля 0(де ти маєш копати під відкритим небом, а поруч тебе прилітають різні приходи і дрони скидають всяку вибухову хрінь...) - відмовився від продовження відрядження. Як результат - йому відмовили у відпустці + почали готувати документи на переведення його в піхоту. Дізнавшись про це, ввечері Звіробій зникає... Його починають шукати, але не знаходять і наступного дня його подають в СЗЧ. Кінець першої серії.
Далі буде
п.с. Звіробій пішов добровольцем на третій день війни!
з нетерпінням чекаю сіквела марсіанських хроніків, до речі, як там з пепсі ?
барабашов написав:Уточните за ваш «порядок45» Всех кто старше в ров(разминированием ногами трасс на юг) оптом и под прицелом жирных ТЦКашников или как?
Все знают как я уважаю г-на бабрашова. Другой бы вопрошающий за провокационную формулировку вопроса был бы уже словесно изувечен, но принимая вовнимания легендарность личности, возраст, прошедшее грандиозное празднование 9 мая,и его возможные последствия на организм и сознание - буду снисходительным и поясню:
Відповідь: Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 лютого 2015 року № 45, а саме: заборона бронювати рядовий, сержантський і старшинський склад до 35 років, та офіцерський до 45,50,55 років, з урахуванням військового звання.
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 17 тра, 2024 09:23, всього редагувалось 3 разів.