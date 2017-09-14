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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 09:18
Goodman написав:
"З огляду на суспільний резонанс я скасовую наказ про бронювання й будемо розбиратися "
Думки в голос:
- Ой млін клоуни... типу прокатить-не прокатить. Суспільний резонанс - не прокатило
- если законно был наказ, то почему скасування. а если не законно, о почему никто не наказан?вопросы без ответов:))
- Він визнав, що наказ був правильний і згідно діючого порядку.
Але все одно відмінили.Нарід задоволений?
Вишня в тортах:
- А скорее всего "працівники «Glovo», «Visa» та деяких інших технологічних компаній" прошли же мед. комиссию, обновили данные, здоровы они, получили код какой то там....а тут бац и нет брони. Но их документы готовы и они могут спокойно пойти в учебку, что логично.
Ситуація для мене взагалі дика: коли порушений закон, коли бронювали чи коли відмінили?
Відповідають крітеріям, підпадають під статус крит. інфраструктури, що міністр підтверджує, то бронювання законне. Чого тоді скасувала наказ?
Якщо не порушений ні там, ні там, то закон - дишло, яким можна вручну крутити як заманеться. Плєбс рукоплещєт. Кабаре і через п'ять років працює для публіки.
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 09:20
Успіх написав:
Почав дивитись серіал "СЗЧешник".
Перша серія:
Події розгортаються на Марсі...
Головний герой Звіробій. Його посилають на тиждень часу, на спецзавдання - за 300м+ від 0 копати окопи, облаштовувати бійниці для піхоти. По завершенні спецзавдання - через декілька днів мав їхати у відпустку(якраз його дочка виходить заміж і він мав попасти на її весілля)
Але після завершення терміну, Звіробою хочуть ще продовжити на пару днів його відрядження.
Звіробій, побачивши всі жахіття біля 0(де ти маєш копати під відкритим небом, а поруч тебе прилітають різні приходи і дрони скидають всяку вибухову хрінь...) - відмовився від продовження відрядження.
Як результат - йому відмовили у відпустці + почали готувати документи на переведення його в піхоту.
Дізнавшись про це, ввечері Звіробій зникає...
Його починають шукати, але не знаходять і наступного дня його подають в СЗЧ.
Кінець першої серії.
Далі буде
п.с.
Звіробій пішов добровольцем
на третій день війни!
У старі часи (90-ті)строкової служби, чудак з роти не повернувся з відпустки в частину. Спіймали десь вдома, впаяли дисбат. Написав письмо що там жоппа. Хтось зараз шукає сзч і чим закінчується? Тримайте нас в курсі. Наскільки розумію там десятки тисяч в сзч. Ніяких дисбатів не хватить. Цілі бригади ЗЕ-штурм мабуть будуть?
Тепер з 18.05 патрулям взагалі зручно стане їх ловить. Військовий квиток ,,обов'язковий,, на руках має бути. Нема WIN-кода = ухилянт, запис що в штаті в/ч і тиняється в гражданці в тилу =сзч. Як в відпустці якась бумага від частини дається ?
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 09:24
flyman написав:
з нетерпінням чекаю сіквела марсіанських хроніків, до речі, як там з пепсі ?
Рікою)))
Я тут декілька разів пробував піднімати тему про грандіозне збагачення бізнесу Черняка(чи хто там ще стоїть на спиртзаводах) - але тема тут чомусь не коментується/приживається... - мабуть не на часі))
Це ж зараз такий бізнес крутіше, ніж всякі там казино))
До слова...
На днях на Марсі побився сержант з замполітом))
Напевно, сержант крім розквашеного обличчя ще й протокол отримає...
А цікавіше було б, якщо сержант накатав би папір на замполіта про побиття.
Але ж знову маємо сорти, сорти...
1й сорт
2й
3й...
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 09:29
Успіх
Горілку з пепсі мішаєте ? Для натхнення?
Ох ви наш Рей Бредбері.
Продовжуйте писати Марсіанські Хроніки.
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alex lem
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 09:33
Banderlog написав: fox767676 написав:katso
Ну в ютубе много дискуссий каким предприятиям дают бронь
типа производтель соленых огурцов - платит налоги
и там 30 летний закрутчик попадет в квоту и получит бронь
а в другом предприятии,допустим технлогичном, даже связанном с обороной, 45 летний инженер не попадет в 50% квоту и будет иметь геморрой, возможно летальный
я бы вернулся к порядку 45, с учетом воензваний и возраста, для всех предприятий
и для едж-кейсов добавил опцию экономического бронирования
закон уже прийнятий. Тепер тільки чекати яка буде реалізація. Економічне бронювання буде у вигляді штрафу якщо не бусифікують.
Оновлений порядок бронювання від Кабміну очикується сьогодні
Варіант у вигляді штрафів, щоб ховатися від кожного патруля то для бідних і молодих, швидко бігаючих, глибоко плаваючих. Я вимагаю щоб людина 45+ яка сплачує податки 20+ років і може сплачувати більше, могла вільно дихати, не ховаючись від хунвейбінів. До всіх цил "лібертаріанських" реформ так і було
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 09:38
Успіх написав:
На днях на Марсі побився сержант з замполітом))
Напевно, сержант крім розквашеного обличчя ще й протокол отримає...
это ж марсианские орки. шо с них взять. Наши бойцы крепкие морально и физически, общаются цитатами из Шекспира и Дюма.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в П'ят 17 тра, 2024 09:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 09:38
alex lem написав: Успіх написав:
Почав дивитись серіал "СЗЧешник".
Перша серія:
Події розгортаються на Марсі...
Головний герой Звіробій. Його посилають на тиждень часу, на спецзавдання - за 300м+ від 0 копати окопи, облаштовувати бійниці для піхоти. По завершенні спецзавдання - через декілька днів мав їхати у відпустку(якраз його дочка виходить заміж і він мав попасти на її весілля)
Але після завершення терміну, Звіробою хочуть ще продовжити на пару днів його відрядження.
Звіробій, побачивши всі жахіття біля 0(де ти маєш копати під відкритим небом, а поруч тебе прилітають різні приходи і дрони скидають всяку вибухову хрінь...) - відмовився від продовження відрядження.
Як результат - йому відмовили у відпустці + почали готувати документи на переведення його в піхоту.
Дізнавшись про це, ввечері Звіробій зникає...
Його починають шукати, але не знаходять і наступного дня його подають в СЗЧ.
Кінець першої серії.
Далі буде
п.с.
Звіробій пішов добровольцем
на третій день війни!
У старі часи (90-ті)строкової служби, чудак з роти не повернувся з відпустки в частину. Спіймали десь вдома, впаяли дисбат. Написав письмо що там жоппа. Хтось зараз шукає сзч і чим закінчується? Тримайте нас в курсі. Наскільки розумію там десятки тисяч в сзч. Ніяких дисбатів не хватить. Цілі бригади ЗЕ-штурм мабуть будуть?
Тепер з 18.05 патрулям взагалі зручно стане їх ловить. Військовий квиток ,,обов'язковий,, на руках має бути. Нема WIN-кода = ухилянт, запис що в штаті в/ч і тиняється в гражданці в тилу =сзч. Як в відпустці якась бумага від частини дається ?
нема WIN (чому американською?), це "число звіра" як свідчення "амаргедона" чи ще ні? але ж "кінець світу" для "ухилянтів" настає 18 липня, а завтра лише чергове знамення, хіба щось не так the пророки пророкують?
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 09:40
fox767676 написав:
Я вимагаю щоб людина 45+ яка сплачує податки 20+ років і може сплачувати більше, могла вільно дихати, не ховаючись від хунвейбінів. До всіх цил "лібертаріанських" реформ так і було
Зверніться до свого депутата, хай ініциює законпроєк, а тут вимагати- даремно час витрачати
можете петицію оформити. 45 не прокатить, а десь 50-55 може і розглянуть ( та відхилять)
Хоча якщо ще рік війни то самі до цього прийдуть, дідами не навоюєш багато. Та і "партнери" підкажуть
Востаннє редагувалось d44
в П'ят 17 тра, 2024 09:46, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 09:41
fox767676 написав: Banderlog написав: fox767676 написав:katso
Ну в ютубе много дискуссий каким предприятиям дают бронь
типа производтель соленых огурцов - платит налоги
и там 30 летний закрутчик попадет в квоту и получит бронь
а в другом предприятии,допустим технлогичном, даже связанном с обороной, 45 летний инженер не попадет в 50% квоту и будет иметь геморрой, возможно летальный
я бы вернулся к порядку 45, с учетом воензваний и возраста, для всех предприятий
и для едж-кейсов добавил опцию экономического бронирования
закон уже прийнятий. Тепер тільки чекати яка буде реалізація. Економічне бронювання буде у вигляді штрафу якщо не бусифікують.
Оновлений порядок бронювання від Кабміну очикується сьогодні
Варіант у вигляді штрафів, щоб ховатися від кожного патруля то для бідних і молодих, швидко бігаючих, глибоко плаваючих. Я вимагаю щоб людина 45+ яка сплачує податки 20+ років і може сплачувати більше, могла вільно дихати, не ховаючись від хунвейбінів. До всіх цил "лібертаріанських" реформ так і було
Якщо вам не подобається подавайте в Конституційний Суд. @Стефанчук.
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 09:44
flyman написав:
нема WIN (чому американською?), це "число звіра" як свідчення "амаргедона" чи ще ні?
Зараз гуляє , як з дії зробити розширений витяг про НЕСУДИМІСТЬ, де буде зазначено,
що ТИ NIXUA не ухилянт. А чого WINа нема? То ти ТЦК не цікавий і вони тебе не сподобалися запросити в ТЦК належним чином.
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