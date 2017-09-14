flyman Ну гаразд, не чіпляйтесь до слова. Штрихкод з ,,Оберіг,, вклеєний в військовий квиток.
Ну поки ще не закупили обладнання щоб рабам на руці чи лобі вибивать тату з штрих-кодом. І одразу дешевим магазинним сканером зчитувати.
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 09:46
flyman Ну гаразд, не чіпляйтесь до слова. Штрихкод з ,,Оберіг,, вклеєний в військовий квиток.
Ну поки ще не закупили обладнання щоб рабам на руці чи лобі вибивать тату з штрих-кодом. І одразу дешевим магазинним сканером зчитувати.
Востаннє редагувалось alex lem в П'ят 17 тра, 2024 09:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 17 тра, 2024 09:47
вишенка на торт что это происходит во время путинского визита в Китай.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 17 тра, 2024 09:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 17 тра, 2024 09:47
це дуже довго.
реально добитися десь за півроку через ланцюжок позовів до місцевих а потім європейських судів право на виїзд за кордон. А з закордону же подавати позови на Україну та керівництво, схоже це єдиний варіант
Я не розумію яке право має спадковий 40 річний елітарій Разумков обзивати людей які пропрацювали 20 років "мажорами"
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 17 тра, 2024 09:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 17 тра, 2024 09:48
Ага.
*Чому це важливо і чому такий результат відбору непокоїть?
Бо в КСУ має працювати 18 суддів (по 6 від Парламенту, Президента та З'їзду суддів). Суд може виконувати свої повноваження в системі контролю над дотриманням Конституції, в тому числі у проголосованих законах (особливо це важливо у воєнний час), лише якщо повноваження в ньому матимуть мінімум 12 суддів.
Зараз у КСУ працює 13 суддів. В.о. Голови КСУ Сергій Головатий припиняє свої повноваження наприкінці травня через досягнення поважного 70-річного віку. Після цього в КСУ залишиться мінімально необхідна кількість суддів.
Ефективність КСУ критично знизиться. Адже судді теж люди - хтось хворіє, хтось може не прийти на засідання з особистих причин. 2 нових судді кардинально не вирішать цю близьку до критичної ситуацію, бо вже у січні 2025 року ще троє суддів припиняють свою роботу, бо спливає 9-річний строк їх призначення. Тобто вже в січні наступного року суддів може стати 11, і це паралізує роботу КСУ.*
Додано: П'ят 17 тра, 2024 09:49
Блинкен не в курсе
У Пентагоні вважають, що зброю, яку США надають Україні, слід використовувати в межах української території
Скорее всего у ВСУ нет оружия кроме американского чтобы помешать РФ накапливать и подвозить снаряда и резервы к Харьковской области
Додано: П'ят 17 тра, 2024 09:54
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 17 тра, 2024 10:03
Так там же:
*"Ми знаємо, що зараз складний час, але ми впевнені, що військова допомога також матиме реальні зміни на полі бою", - заявив Ведант Пател.*
Держдеп каже, що треба лише трошки почекати. Підходу допомоги.
Хоча раніше лунало - "зброя буде за тиждень"
«Цього тижня ми відправляємо зброю та обладнання в Україну, оскільки вона захищається від російських ударів», – зазначив Байден.
Блінкен, Пентагон, Держдеп, Байден.
Вони спілкуються між собою?
Додано: П'ят 17 тра, 2024 10:05
Тобто ми можемо по рашці стріляти тільки китайськими дронами і літачками малої авіації(дронами камікадзе) Аеропракт. Дякуємо, дядько Сем.
Додано: П'ят 17 тра, 2024 10:07
"бути прагматичним" це не про це, та й "партнери" теж дивакуваті
Додано: П'ят 17 тра, 2024 10:09
От чому мають паралелі проводитись з рабами, в'язнями?
Звичайно!
Куди без неї?
Без неї - ти є СЗЧешник))
Тож при прибутті додому - маєш відмітитись/отримати печатку в ТЦК, що "прибув" і коли від'їзджаєш - що "вибув".
Ще б тавро на чолі ставили, як рабам)) - "вільний народе - вільної країни!"©😁
Я - рідко випиваю 50грам для здоров'я, як радять лікарі))
А от на Марсі марсіани бувають глушать вогненну воду так, що реально на гуманоїдів перетворюються))
Але добре, що це все на Марсі!
Ну і ще тільки в орків таке буває!
Так отож, добре що все це на Марсі!
А наші воїни - непющі термінатори і спілкуються виключно літературною мовою!))
І я хочу - вільно дихати!
Але чомусь нема такої опції?
Коли я тут 2роки писав:
Хелп!
Рабство!
Безстрокове рабство!
Зробіть хоч щось!
То мені писали:
Не туди звертаєшся...
Сиди в окопі і не жужжжи!
Чого скиглиш при таких шалених зарплатах/преміях?
І т.д., і т.п...
А от тепер, коли взялись "за всіх" - почався стогін ...
"А шо такоє?"©
Виходить, що на нас, фронтовиків, було наплювати...
А от коли взялись і за "шкіру ухилянтів" - так зразу ЧОМУСЬ стало все несправедливим?
Як так?©
Наше ДВОРІЧНЕ волання про свободу - помічати не хотіли, а тут раз - і вже самі завили?
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 17 тра, 2024 10:15, всього редагувалось 1 раз.
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