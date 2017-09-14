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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 820982108211821282138214>
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 09:46

flyman Ну гаразд, не чіпляйтесь до слова. Штрихкод з ,,Оберіг,, вклеєний в військовий квиток.
Ну поки ще не закупили обладнання щоб рабам на руці чи лобі вибивать тату з штрих-кодом. І одразу дешевим магазинним сканером зчитувати.
Востаннє редагувалось alex lem в П'ят 17 тра, 2024 09:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 09:47

В Новороссийске БПЛА поразили по меньшей мере 2 нефтебазы и 2 терминала — источники ASTRA

В результате ночной атаки по Новороссийску пострадали «Новороссийский мазутный терминал» и терминал «Импортпищепром» — в последнем беспилотники попали по двум резервуарам с топливом (обстрел этого терминала — на первом видео).

Кроме того, по данным ASTRA, в результате атаки был прилет по нефтебазе Газпрома в поселке Кириловка и нефтебазе «Грушовая балка» Транснефти. Пострадавших нет.

Ночью жители сообщали ASTRA, что услышали в городе более 35 взрывов. Моменты атаки попали на видео. Губернатор официально заявил о «безуспешной попытке атаки ВСУ» и о сбитии 10 БПЛА. «Военкоры» подтвердили «прилёты». Жители ночью сообщали, что порт был обесточен. Заммэра запретил жителям рано утром выходить из дома, также в городе было перекрыто движение и не работал общественный транспорт. Позднее в Минобороны заявили, что за ночь над регионом сбили 44 БПЛА. Помимо Новочеркасска, атакован был Туапсе, там после атаки загорелась нефтебаза.

вишенка на торт что это происходит во время путинского визита в Китай.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 17 тра, 2024 09:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 09:47

  alex lem написав:
  fox767676 написав:
  Banderlog написав:закон уже прийнятий. Тепер тільки чекати яка буде реалізація. Економічне бронювання буде у вигляді штрафу якщо не бусифікують.



Оновлений порядок бронювання від Кабміну очикується сьогодні
Варіант у вигляді штрафів, щоб ховатися від кожного патруля то для бідних і молодих, швидко бігаючих, глибоко плаваючих. Я вимагаю щоб людина 45+ яка сплачує податки 20+ років і може сплачувати більше, могла вільно дихати, не ховаючись від хунвейбінів. До всіх цил "лібертаріанських" реформ так і було

Якщо вам не подобається подавайте в Конституційний Суд. @Стефанчук. :D


це дуже довго.
реально добитися десь за півроку через ланцюжок позовів до місцевих а потім європейських судів право на виїзд за кордон. А з закордону же подавати позови на Україну та керівництво, схоже це єдиний варіант

Я не розумію яке право має спадковий 40 річний елітарій Разумков обзивати людей які пропрацювали 20 років "мажорами"
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 17 тра, 2024 09:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 09:48

  alex lem написав:Якщо вам не подобається подавайте в Конституційний Суд. @Стефанчук. :D

Ага.

*Чому це важливо і чому такий результат відбору непокоїть?

Бо в КСУ має працювати 18 суддів (по 6 від Парламенту, Президента та З'їзду суддів). Суд може виконувати свої повноваження в системі контролю над дотриманням Конституції, в тому числі у проголосованих законах (особливо це важливо у воєнний час), лише якщо повноваження в ньому матимуть мінімум 12 суддів.

Зараз у КСУ працює 13 суддів. В.о. Голови КСУ Сергій Головатий припиняє свої повноваження наприкінці травня через досягнення поважного 70-річного віку. Після цього в КСУ залишиться мінімально необхідна кількість суддів.

Ефективність КСУ критично знизиться. Адже судді теж люди - хтось хворіє, хтось може не прийти на засідання з особистих причин. 2 нових судді кардинально не вирішать цю близьку до критичної ситуацію, бо вже у січні 2025 року ще троє суддів припиняють свою роботу, бо спливає 9-річний строк їх призначення. Тобто вже в січні наступного року суддів може стати 11, і це паралізує роботу КСУ.*
https://www.sud.ua/uk/news/blog/300150- ... a-istoriyi
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 09:49

Блинкен не в курсе

https://espreso.tv/svit-ukraina-mozhe-v ... i-pentagon

У Пентагоні вважають, що зброю, яку США надають Україні, слід використовувати в межах української території


Скорее всего у ВСУ нет оружия кроме американского чтобы помешать РФ накапливать и подвозить снаряда и резервы к Харьковской области
serg1974
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 09:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  d44 написав:Хоча якщо ще рік війни то самі до цього прийдуть, дідами не навоюєш багато. Та і "партнери" підкажуть


партнери давно же прохавали нашу фішку грести дідів
гадаю мають понижувальний коефіціент залежності від середнього віку армії, коли розглядають обсяги поставок
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 10:03

  serg1974 написав:https://espreso.tv/svit-ukraina-mozhe-vikoristovuvati-zbroyu-vid-ssha-lishe-u-mezhakh-svoei-teritorii-pentagon

У Пентагоні вважають, що зброю, яку США надають Україні, слід використовувати в межах української території


Скорее всего у ВСУ нет оружия кроме американского чтобы помешать РФ накапливать и подвозить снаряда и резервы к Харьковской области

Так там же:
*"Ми знаємо, що зараз складний час, але ми впевнені, що військова допомога також матиме реальні зміни на полі бою", - заявив Ведант Пател.*
https://espreso.tv/svit-nova-viyskova-d ... i-derzhdep

Держдеп каже, що треба лише трошки почекати. Підходу допомоги.
Хоча раніше лунало - "зброя буде за тиждень"
https://m.youtube.com/watch?v=afgqQ-PBnxQ
«Цього тижня ми відправляємо зброю та обладнання в Україну, оскільки вона захищається від російських ударів», – зазначив Байден.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-bay ... 22390.html

Блінкен, Пентагон, Держдеп, Байден.
Вони спілкуються між собою?
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 10:05

  serg1974 написав:https://espreso.tv/svit-ukraina-mozhe-vikoristovuvati-zbroyu-vid-ssha-lishe-u-mezhakh-svoei-teritorii-pentagon

У Пентагоні вважають, що зброю, яку США надають Україні, слід використовувати в межах української території


Скорее всего у ВСУ нет оружия кроме американского чтобы помешать РФ накапливать и подвозить снаряда и резервы к Харьковской области

Тобто ми можемо по рашці стріляти тільки китайськими дронами і літачками малої авіації(дронами камікадзе) Аеропракт. Дякуємо, дядько Сем.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 10:07

  d44 написав:
  fox767676 написав:Я вимагаю щоб людина 45+ яка сплачує податки 20+ років і може сплачувати більше, могла вільно дихати, не ховаючись від хунвейбінів. До всіх цил "лібертаріанських" реформ так і було
Зверніться до свого депутата, хай ініциює законпроєк, а тут вимагати- даремно час витрачати
можете петицію оформити. 45 не прокатить, а десь 50-55 може і розглянуть ( та відхилять)

Хоча якщо ще рік війни то самі до цього прийдуть, дідами не навоюєш багато. Та і "партнери" підкажуть

"бути прагматичним" це не про це, та й "партнери" теж дивакуваті
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 10:09

От чому мають паралелі проводитись з рабами, в'язнями?

  alex lem написав:Як в відпустці якась бумага від частини дається ?
Звичайно!
Куди без неї?
Без неї - ти є СЗЧешник))

Тож при прибутті додому - маєш відмітитись/отримати печатку в ТЦК, що "прибув" і коли від'їзджаєш - що "вибув".

Ще б тавро на чолі ставили, як рабам)) - "вільний народе - вільної країни!"©😁
  alex lem написав:Горілку з пепсі мішаєте ? Для натхнення?
Ох ви наш Рей Бредбері. Продовжуйте писати Марсіанські Хроніки.
Я - рідко випиваю 50грам для здоров'я, як радять лікарі))
А от на Марсі марсіани бувають глушать вогненну воду так, що реально на гуманоїдів перетворюються))

Але добре, що це все на Марсі!
Ну і ще тільки в орків таке буває!
  vitaliiangel написав:это ж марсианские орки. шо с них взять. Наши бойцы крепкие морально и физически, общаются цитатами из Шекспира и Дюма.
Так отож, добре що все це на Марсі!
А наші воїни - непющі термінатори і спілкуються виключно літературною мовою!))
  fox767676 написав:Я вимагаю щоб людина 45+ яка сплачує податки 20+ років і може сплачувати більше, могла вільно дихати,
І я хочу - вільно дихати!
Але чомусь нема такої опції?

Коли я тут 2роки писав:
Хелп!
Рабство!
Безстрокове рабство!
Зробіть хоч щось!

То мені писали:
Не туди звертаєшся...
Сиди в окопі і не жужжжи!
Чого скиглиш при таких шалених зарплатах/преміях?
І т.д., і т.п...

А от тепер, коли взялись "за всіх" - почався стогін ...

"А шо такоє?"©

Виходить, що на нас, фронтовиків, було наплювати...
А от коли взялись і за "шкіру ухилянтів" - так зразу ЧОМУСЬ стало все несправедливим?

Як так?©

Наше ДВОРІЧНЕ волання про свободу - помічати не хотіли, а тут раз - і вже самі завили?
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 17 тра, 2024 10:15, всього редагувалось 1 раз.
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