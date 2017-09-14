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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 82108211821282138214>
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 10:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:А от тепер, коли взялись "за всіх" - почався стогін ...


я свій стогін почав у 2014, і посилив у 2019, а вам тоді файно було
я був проти кордонів 1991 як мети навіть коли це було зухвалим антитрендом
за демобілізацію 40+, і безумовну демобілізацію 45+
більше і чесніше мабуть мало хто зробив
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 17 тра, 2024 10:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 10:13

  alex lem написав:
  serg1974 написав:https://espreso.tv/svit-ukraina-mozhe-vikoristovuvati-zbroyu-vid-ssha-lishe-u-mezhakh-svoei-teritorii-pentagon
У Пентагоні вважають, що зброю, яку США надають Україні, слід використовувати в межах української території


Скорее всего у ВСУ нет оружия кроме американского чтобы помешать РФ накапливать и подвозить снаряда и резервы к Харьковской области

Тобто ми можемо по рашці стріляти тільки китайськими дронами і літачками малої авіації(дронами камікадзе) Аеропракт. Дякуємо, дядько Сем.

Тобто:
*Блінкен у Києві: Україна переможе на полі бою! Зброя їде на фронт. Це найкраща відповідь Путіну*
https://www.unian.ua/multimedia/video/n ... utinu.html
Тобто що і як найкраще -- визначено.

Але ось цей чел не згоден, має свій погляд:
*“Не слухайте ніяких обіцянок. Робіти в себе все можливо. І у нас є все, ми можемо самі цю війну виграти. Ми переможемо, коли усвідомимо, що нам ніхто нічого не дасть. Ми самі повинні зробити. І зброю зробити, і допомогти нашим Збройним силам”, – каже Костянтин Гудаускас.
За його словами, важливо розуміти, що це не ми допомагаємо ЗСУ, а ЗСУ допомагає нам.*
https://tsn.ua/exclusive/ukrayina-perem ... 47613.html

Залишились дрібнички:
- щоб зброї надали достатньо саме для перемоги, а не аби не програти;
або
- щоб кожен зрозумів- усвідомив.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 10:31

flyman
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Ви особисто перестанете виконувати укази президента? Ваша поведінка зміниться? Чи до чого оце все?

https://voxukraine.org/nepravda-zelensk ... avnya-2024
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 10:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кіссінджер з Маском казали не треба всі території, хай не все а більшість буде у свободному світі, кіссінджер навіть НАТО пропонував.
Їх хунвейбіни Подоляка матюками в соцмережах обклали
Зараз Блінкен пісеньку про свободу проспівав, знову хунвейбіни не задоволені
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 10:36

  Kate0000 написав:flyman
«Туфлі, карети, гарбузи, щурі..»
Ви особисто перестанете виконувати укази президента? Ваша поведінка зміниться? Чи до чого оце все?

https://voxukraine.org/nepravda-zelensk ... avnya-2024

ухти, вскрилася фейкометна консерва, яка не знає, що пишеться Президент, і він - Гарант дотримання Конституції
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 10:39

  serg1974 написав:https://espreso.tv/svit-ukraina-mozhe-vikoristovuvati-zbroyu-vid-ssha-lishe-u-mezhakh-svoei-teritorii-pentagon

У Пентагоні вважають, що зброю, яку США надають Україні, слід використовувати в межах української території


Скорее всего у ВСУ нет оружия кроме американского чтобы помешать РФ накапливать и подвозить снаряда и резервы к Харьковской области

а как же дроны аналоги шахедов?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 10:43

  BIGor написав:
Не готовились

Готувались, але це все кляті ухилянти, сільські Іван і Петро трактористи, не явились в ТЦК і провалили оборону. Ще США винуваті, зброю не дають і мало грошей, а треба "більше золота". (Сарказм)[/quote]

Особливо готувались з,їбнувші закордон . У Польщу чи в інші країни і звітти малюючи найгірші ісходи для країни .....
Навіть не замислюючись що вони з тієї країни .
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 10:45

  vitaliiangel написав:
  serg1974 написав:https://espreso.tv/svit-ukraina-mozhe-vikoristovuvati-zbroyu-vid-ssha-lishe-u-mezhakh-svoei-teritorii-pentagon

У Пентагоні вважають, що зброю, яку США надають Україні, слід використовувати в межах української території


Скорее всего у ВСУ нет оружия кроме американского чтобы помешать РФ накапливать и подвозить снаряда и резервы к Харьковской области

а как же дроны аналоги шахедов?

смажте, дрони будуть
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 10:48

  Успіх написав:і вже самі завили?
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 10:49

  alex lem написав:
  serg1974 написав:https://espreso.tv/svit-ukraina-mozhe-vikoristovuvati-zbroyu-vid-ssha-lishe-u-mezhakh-svoei-teritorii-pentagon

У Пентагоні вважають, що зброю, яку США надають Україні, слід використовувати в межах української території


Скорее всего у ВСУ нет оружия кроме американского чтобы помешать РФ накапливать и подвозить снаряда и резервы к Харьковской области

Тобто ми можемо по рашці стріляти тільки китайськими дронами і літачками малої авіації(дронами камікадзе) Аеропракт. Дякуємо, дядько Сем.


Ідіот , Добрий ранок .
Як би не дядя Сем , то ви вже проходили службу у російській арміі ....
Без поваги
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