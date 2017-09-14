Успіх написав:А от тепер, коли взялись "за всіх" - почався стогін ...
я свій стогін почав у 2014, і посилив у 2019, а вам тоді файно було я був проти кордонів 1991 як мети навіть коли це було зухвалим антитрендом за демобілізацію 40+, і безумовну демобілізацію 45+ більше і чесніше мабуть мало хто зробив
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 17 тра, 2024 10:29, всього редагувалось 1 раз.
serg1974 написав:https://espreso.tv/svit-ukraina-mozhe-vikoristovuvati-zbroyu-vid-ssha-lishe-u-mezhakh-svoei-teritorii-pentagon У Пентагоні вважають, що зброю, яку США надають Україні, слід використовувати в межах української території
Скорее всего у ВСУ нет оружия кроме американского чтобы помешать РФ накапливать и подвозить снаряда и резервы к Харьковской области
Тобто ми можемо по рашці стріляти тільки китайськими дронами і літачками малої авіації(дронами камікадзе) Аеропракт. Дякуємо, дядько Сем.
Але ось цей чел не згоден, має свій погляд: *“Не слухайте ніяких обіцянок. Робіти в себе все можливо. І у нас є все, ми можемо самі цю війну виграти. Ми переможемо, коли усвідомимо, що нам ніхто нічого не дасть. Ми самі повинні зробити. І зброю зробити, і допомогти нашим Збройним силам”, – каже Костянтин Гудаускас. За його словами, важливо розуміти, що це не ми допомагаємо ЗСУ, а ЗСУ допомагає нам.* https://tsn.ua/exclusive/ukrayina-perem ... 47613.html
Залишились дрібнички: - щоб зброї надали достатньо саме для перемоги, а не аби не програти; або - щоб кожен зрозумів- усвідомив.
Кіссінджер з Маском казали не треба всі території, хай не все а більшість буде у свободному світі, кіссінджер навіть НАТО пропонував. Їх хунвейбіни Подоляка матюками в соцмережах обклали Зараз Блінкен пісеньку про свободу проспівав, знову хунвейбіни не задоволені
Готувались, але це все кляті ухилянти, сільські Іван і Петро трактористи, не явились в ТЦК і провалили оборону. Ще США винуваті, зброю не дають і мало грошей, а треба "більше золота". (Сарказм)[/quote]
Особливо готувались з,їбнувші закордон . У Польщу чи в інші країни і звітти малюючи найгірші ісходи для країни ..... Навіть не замислюючись що вони з тієї країни .