flyman написав:ухти, вскрилася фейкометна консерва, яка не знає, що пишеться Президент, і він - Гарант дотримання Конституції
1. В чому «фейкометність»? 2. А як пишеться «Премʼєр-міністр»? 3. Чому хамство? 4. Повторю питання: «ви не будете виконувати укази президента? У вашій поведінці щось зміниться?» Усі слова з великої літери пишемо в назвах органів влади, державних, міжнародних установ: Верховна Рада України, Конституційний Суд України, Організація Об'єднаних Націй, Рада Європи. У назвах найвищих державних посад та посад керівників міжнародних організацій з великої літери пишемо перше (або єдине) слово: Президент Сполучених Штатів Америки, Голова Верховної Ради України, Генеральний секретар ООН, Прем'єр-міністр Канади.
І тут
flyman написав:
Banderlog написав: шо почалось? Ну стрельнув хтось в президента. В словакії ж не сакральна влада. Президент такий же як всі. Це не король англії.
Я задав декілька днів тому хунвейбінам просте питання: за яких умов вони особисто прям зараз підуть в оті окопи, не дивлячись що вони "хворі, допомагають, донатять, заброньовані, мають відстрочку; знаходяться там, де потрібні державі" та ін. особисті причини не знаходження досі на фронті добровольцями, працівниками ЗСУ в тилу.
Усі хунвейбіни, як води в рота набрали... В той час, як військо волає про вкрай потребу в саме отаких добровольцях. Вмотивованих по саме неможу.
Успіх написав:До слова... На днях на Марсі побився сержант з замполітом)) Напевно, сержант крім розквашеного обличчя ще й протокол отримає... А цікавіше було б, якщо сержант накатав би папір на замполіта про побиття. Але ж знову маємо сорти, сорти... 1й сорт 2й 3й...
Я задав декілька днів тому хунвейбінам просте питання: за яких умов вони особисто прям зараз підуть в оті окопи, не дивлячись що вони "хворі, допомагають, донатять, заброньовані, мають відстрочку; знаходяться там, де потрібні державі" та ін. особисті причини не знаходження досі на фронті добровольцями, працівниками ЗСУ в тилу.
Усі хунвейбіни, як води в рота набрали... В той час, як військо волає про вкрай потребу в саме отаких добровольцях. Вмотивованих по саме неможу.
Це ж класика: "Новинка сезона! Арфы нет - возьмите бубен!!!" (с)
получается арты дофига и мы могли бы выиграть но...
Мобилизация заключенных: почти 5 тысяч осужденных согласились выйти из тюрьмы на фронт — Минюст
Она также прокомментировала слова нардепа Александра Бакумова, который заявлял, что число заключенных, которые потенциально подпадают под мобилизацию, составляет 20 тыс. человек, отметив, что когда Минюст готовило указанную статистику для нардепов, оно сразу отбросило около 4 тыс. осужденных, у которых диагностированы общественно опасные болезни, такие как ВИЧ, гепатит и туберкулез.
Однако, как отмечает Высоцкая, помехой может стать не столько состояние здоровья, сколько отсутствие желания осужденного идти воевать.
*На складі ми побачили приблизно два десятки дерев'яних ящиків із снарядами. Загалом там було 30 122-міліметрових снарядів натівського стандарту, отриманих з пакистанських складів, та 60 радянських 122-міліметрових снарядів із убогих залишків українських запасів.
Бригада, в яку я приїхав, утримувала ділянку фронту завширшки 20 кілометрів. Коли я прибув туди, у її складі було дев'ять артилерійських гармат, що діють, здатних вести стрілянину на дальність до 15 кілометрів. Виходило по 10 снарядів на гаубицю, причому кожна мала прикривати два кілометри фронту. І поповнення запасів снарядів найближчим часом не очікувалося.
Вражений таким станом справ, я запитав Владислава, як українським солдатам вдалося стабілізувати фронт після виходу з Авдіївки з огляду на те, що в них так мало боєприпасів.
"Оскільки снарядів немає, розплачуватись доводиться життям людей", - відповів він, ясно давши зрозуміти, що за бездіяльність Заходу в питаннях постачання українці платять кров'ю.* https://novosti-n.org/ua/analitic/-Snar ... mbryg-5384 Стаття ще до затвердження Україні допомоги.
Сама стаття цікава. Якщо оце видання не казкарі...
Цікавий момент: *Але в цій частині не всі новини погані. "Особовим складом ми укомплектовані на 100%, - сказав Владислав. - У мене дуже багато людей, і на всіх не вистачає гармат". За його словами, у нього достатньо артилеристів, щоб укомплектувати три розрахунки. Але гармат для них немає.*