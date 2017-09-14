RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8211821282138214>
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 10:50

  flyman написав:ухти, вскрилася фейкометна консерва, яка не знає, що пишеться Президент, і він - Гарант дотримання Конституції


1. В чому «фейкометність»?
2. А як пишеться «Премʼєр-міністр»?
3. Чому хамство?
4. Повторю питання: «ви не будете виконувати укази президента? У вашій поведінці щось зміниться?»

Усі слова з великої літери пишемо в назвах органів влади, державних, міжнародних установ: Верховна Рада України, Конституційний Суд України, Організація Об'єднаних Націй, Рада Європи.
У назвах найвищих державних посад та посад керівників міжнародних організацій з великої літери пишемо перше (або єдине) слово: Президент Сполучених Штатів Америки, Голова Верховної Ради України, Генеральний секретар ООН, Прем'єр-міністр Канади.

І тут
  flyman написав:
  Banderlog написав: шо почалось? Ну стрельнув хтось в президента. В словакії ж не сакральна влада. Президент такий же як всі. Це не король англії.

прем"єр



Kate0000
 
Повідомлень: 41
З нами з: 22.11.21
Подякував: 5 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 10:55

  fox767676 написав:Їх хунвейбіни

Я задав декілька днів тому хунвейбінам просте питання: за яких умов вони особисто прям зараз підуть в оті окопи, не дивлячись що вони "хворі, допомагають, донатять, заброньовані, мають відстрочку; знаходяться там, де потрібні державі" та ін. особисті причини не знаходження досі на фронті добровольцями, працівниками ЗСУ в тилу.

Усі хунвейбіни, як води в рота набрали...
В той час, як військо волає про вкрай потребу в саме отаких добровольцях. Вмотивованих по саме неможу.
detroytred
 
Повідомлень: 28529
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 11:00

  Успіх написав:До слова...
На днях на Марсі побився сержант з замполітом))
Напевно, сержант крім розквашеного обличчя ще й протокол отримає...
А цікавіше було б, якщо сержант накатав би папір на замполіта про побиття.
Але ж знову маємо сорти, сорти...
1й сорт

3й...

В ЗСУ є така посада?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3161
З нами з: 23.05.14
Подякував: 603 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 11:01

  detroytred написав:
  fox767676 написав:Їх хунвейбіни

Я задав декілька днів тому хунвейбінам просте питання: за яких умов вони особисто прям зараз підуть в оті окопи, не дивлячись що вони "хворі, допомагають, донатять, заброньовані, мають відстрочку; знаходяться там, де потрібні державі" та ін. особисті причини не знаходження досі на фронті добровольцями, працівниками ЗСУ в тилу.

Усі хунвейбіни, як води в рота набрали...
В той час, як військо волає про вкрай потребу в саме отаких добровольцях. Вмотивованих по саме неможу.

Це ж класика: "Новинка сезона! Арфы нет - возьмите бубен!!!" (с)
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35019
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1581 раз.
Подякували: 2774 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 11:16

Вперше за роки війни ЗСУ вистачає артилерії, – Зеленський.

Жодна із бригад не скаржиться, що немає снарядів. І це відбувається упродовж останніх двох місяців.

https://www.rbc.ua/rus/news/front-zbroy ... edium=post
Xenon
 
Повідомлень: 4541
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 11:18

❗️Західні країни готують скоординовані дипломатичні дії, щоб переконати Зеленського піти на переговори з рф, – Europe1 з посиланням на джерела


https://www.europe1.fr/international/gu ... iv-4247410
Xenon
 
Повідомлень: 4541
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 11:31

  Xenon написав:
Вперше за роки війни ЗСУ вистачає артилерії, – Зеленський.

Жодна із бригад не скаржиться, що немає снарядів. І це відбувається упродовж останніх двох місяців.

https://www.rbc.ua/rus/news/front-zbroy ... edium=post

Зеленский: Запад боится проигрыша России в войне против Украины

https://nv.ua/world/geopolitics/zapad-b ... 19197.html

получается арты дофига и мы могли бы выиграть но...

Мобилизация заключенных: почти 5 тысяч осужденных согласились выйти из тюрьмы на фронт — Минюст

Она также прокомментировала слова нардепа Александра Бакумова, который заявлял, что число заключенных, которые потенциально подпадают под мобилизацию, составляет 20 тыс. человек, отметив, что когда Минюст готовило указанную статистику для нардепов, оно сразу отбросило около 4 тыс. осужденных, у которых диагностированы общественно опасные болезни, такие как ВИЧ, гепатит и туберкулез.

Однако, как отмечает Высоцкая, помехой может стать не столько состояние здоровья, сколько отсутствие желания осужденного идти воевать.

https://nv.ua/ukraine/events/mobilizaci ... 19174.html

то есть заключенных спрашивают хотите/не хотите. А пэрэсичным повестку в зубы и в окоп. Какой то сюр.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 17 тра, 2024 11:42, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23343
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2397 раз.
Подякували: 3345 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 11:33

Перенесу сюди, бо на валютній гілці труть...

  Олежан написав:Успіх
як вище написали, то нічого не зміниться.
кого могли вже мобілізували.
а ті крис які радуються що сидять за пеперами то скоро відправять на 0

Ти що з тих, що вгадав всі букви, а скласти слова так і не зміг?

Якби я сидів за паперами - хіба б я тут волав 2роки?
"Хіба ревуть воли, як ясла повні?"©

За 2р. вже майже всі знають де я знаходжусь(5-6-7км від 0)

І "скоро відправлять на 0" - НЕ скоро! Бо... ВЖЕ декілька місяців, як ВЖЕ відправляють на ноль!(декого тимчасово і повертають назад, а декого - то переводять в піхоту з кінцями...)

Тож, не переймайся - "служити будуть всі!© :lol:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6326
З нами з: 18.03.21
Подякував: 220 раз.
Подякували: 906 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 11:35

Як можна оприлюднювати отакі дані?

*На складі ми побачили приблизно два десятки дерев'яних ящиків із снарядами. Загалом там було 30 122-міліметрових снарядів натівського стандарту, отриманих з пакистанських складів, та 60 радянських 122-міліметрових снарядів із убогих залишків українських запасів.

Бригада, в яку я приїхав, утримувала ділянку фронту завширшки 20 кілометрів. Коли я прибув туди, у її складі було дев'ять артилерійських гармат, що діють, здатних вести стрілянину на дальність до 15 кілометрів. Виходило по 10 снарядів на гаубицю, причому кожна мала прикривати два кілометри фронту. І поповнення запасів снарядів найближчим часом не очікувалося.

Вражений таким станом справ, я запитав Владислава, як українським солдатам вдалося стабілізувати фронт після виходу з Авдіївки з огляду на те, що в них так мало боєприпасів.

"Оскільки снарядів немає, розплачуватись доводиться життям людей", - відповів він, ясно давши зрозуміти, що за бездіяльність Заходу в питаннях постачання українці платять кров'ю.*
https://novosti-n.org/ua/analitic/-Snar ... mbryg-5384
Стаття ще до затвердження Україні допомоги.

Сама стаття цікава. Якщо оце видання не казкарі...

Цікавий момент:
*Але в цій частині не всі новини погані. "Особовим складом ми укомплектовані на 100%, - сказав Владислав. - У мене дуже багато людей, і на всіх не вистачає гармат". За його словами, у нього достатньо артилеристів, щоб укомплектувати три розрахунки. Але гармат для них немає.*
detroytred
 
Повідомлень: 28529
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 11:35

  Успіх написав:Якби я сидів за паперами - хіба б я тут волав 2роки?
он имел в виду не тебя а "тех крыс которые"
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23343
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2397 раз.
Подякували: 3345 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 8211821282138214>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliiangel і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 34558
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 195956
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 640177
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.