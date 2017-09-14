В четверг, 16 мая, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 11260, которым предлагается отменить ответственность в виде лишения свободы за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации.
Об этом говорится в карточке соответствующего законопроекта.
Автор законопроекта, народный депутат Анатолий Бурмич, предлагает внести изменения в статью 336 Уголовного кодекса Украины, устанавливающую ответственность за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, и вместо лишения свободы на срок от 3 до 5 лет установить уголовное наказание в виде:
штрафа от 51 тыс. до 85 тыс. грн; общественных работ на срок от 160 до 240 часов; исправительных работ на срок от одного до двух лет, ограничение свободы на срок от одного до двух лет. Бурмич отмечает, что статьей 336 УК предусмотрен только один единственный и при этом наиболее строгий вид наказания.
«Во-первых, представляется очевидным, что одной из причин применения строгого вида наказания с изоляцией лица от общества является то, что пребывание осужденного лица в обществе представляет опасность для общества. В то же время сам по себе установленный судом факт уклонения лица от призыва на военную службу не свидетельствует о том, что пребывание такого лица в обществе представляет опасность», — отмечает он.
Нардеп также отметил, что применение других видов наказаний вместо лишения свободы позволит сэкономить бюджетные, материальные и человеческие ресурсы государства и направить их на обеспечение обороноспособности и национальной безопасности Украины.
Кроме того, по словам автора законопроекта, после отбывания наказания осужденный будет нуждаться в социализации, помощи с трудоустройством и, вероятно, лечении, что также может привести к расходованию дополнительных ресурсов государства.
могу спорить что не проголосуют. власть хочет простых эффективных решений. Пока что насрать есть ли на эти решения деньги в бюджете. Так далеко там не думают. Впрочем на дороги деньги находят, может и тюрем настроят.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 17 тра, 2024 11:45, всього редагувалось 2 разів.
d44 написав:Зверніться до свого депутата, хай ініциює законпроєк, а тут вимагати- даремно час витрачати
я якби коментую дописи фб-акаунтів тих депутатів хто обговорює мобілізації, вношу пропозиції, іноді чемно. зараз у ВР від нас х-зна хто, одна з багатьох випадкових людин що намело у політику 2019 під зеленою парасолькою До нього був потужний порохобот - у 2019 звітував "досягнення" що не кнопкодавив та голосував за антикорупцію. все Районний депутат більш-менш, молодий, воюює, почав з рядового, молодець, але бачу що вже трохи подзаїбався, постить Любарського
Ключове питання -- як буде оцінювати ТЦК виконання закону про оновлення даних, якщо громадянин оновить їх, наприклад, частково. Але оновить же! Тобто виконає закон. До частково входить і, наприклад, непроходження ВЛК.
Тобто нарід ломанеться до ЦНАПів, хоч щось там оновить, зафіксує оновлення, і гудбай ТЦК.
Успіх написав:До слова... На днях на Марсі побився сержант з замполітом)) Напевно, сержант крім розквашеного обличчя ще й протокол отримає... А цікавіше було б, якщо сержант накатав би папір на замполіта про побиття. Але ж знову маємо сорти, сорти... 1й сорт 2й 3й...
В ЗСУ є така посада?
Є. А головне >>>
"Що входить в обов'язки замполіта?
вести облік злочинів, правопорушень, надзвичайних подій та дисциплінарних провинностей; своєчасно доповідати командирові роти та інформувати заступника командира батальйону з виховної роботи про стан військової дисципліни та морально-психологічний стан особового складу, про заплановані та здійснені заходи." А сам руки розпускає...