*На складі ми побачили приблизно два десятки дерев'яних ящиків із снарядами. Загалом там було 30 122-міліметрових снарядів натівського стандарту, отриманих з пакистанських складів, та 60 радянських 122-міліметрових снарядів із убогих залишків українських запасів.
Бригада, в яку я приїхав, утримувала ділянку фронту завширшки 20 кілометрів. Коли я прибув туди, у її складі було дев'ять артилерійських гармат, що діють, здатних вести стрілянину на дальність до 15 кілометрів. Виходило по 10 снарядів на гаубицю, причому кожна мала прикривати два кілометри фронту. І поповнення запасів снарядів найближчим часом не очікувалося.
Вражений таким станом справ, я запитав Владислава, як українським солдатам вдалося стабілізувати фронт після виходу з Авдіївки з огляду на те, що в них так мало боєприпасів.
"Оскільки снарядів немає, розплачуватись доводиться життям людей", - відповів він, ясно давши зрозуміти, що за бездіяльність Заходу в питаннях постачання українці платять кров'ю.* https://novosti-n.org/ua/analitic/-Snar ... mbryg-5384 Стаття ще до затвердження Україні допомоги.
Сама стаття цікава. Якщо оце видання не казкарі...
Цікавий момент: *Але в цій частині не всі новини погані. "Особовим складом ми укомплектовані на 100%, - сказав Владислав. - У мене дуже багато людей, і на всіх не вистачає гармат". За його словами, у нього достатньо артилеристів, щоб укомплектувати три розрахунки. Але гармат для них немає.*
В четверг, 16 мая, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 11260, которым предлагается отменить ответственность в виде лишения свободы за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации.
Об этом говорится в карточке соответствующего законопроекта.
Автор законопроекта, народный депутат Анатолий Бурмич, предлагает внести изменения в статью 336 Уголовного кодекса Украины, устанавливающую ответственность за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, и вместо лишения свободы на срок от 3 до 5 лет установить уголовное наказание в виде:
штрафа от 51 тыс. до 85 тыс. грн; общественных работ на срок от 160 до 240 часов; исправительных работ на срок от одного до двух лет, ограничение свободы на срок от одного до двух лет. Бурмич отмечает, что статьей 336 УК предусмотрен только один единственный и при этом наиболее строгий вид наказания.
«Во-первых, представляется очевидным, что одной из причин применения строгого вида наказания с изоляцией лица от общества является то, что пребывание осужденного лица в обществе представляет опасность для общества. В то же время сам по себе установленный судом факт уклонения лица от призыва на военную службу не свидетельствует о том, что пребывание такого лица в обществе представляет опасность», — отмечает он.
Нардеп также отметил, что применение других видов наказаний вместо лишения свободы позволит сэкономить бюджетные, материальные и человеческие ресурсы государства и направить их на обеспечение обороноспособности и национальной безопасности Украины.
Кроме того, по словам автора законопроекта, после отбывания наказания осужденный будет нуждаться в социализации, помощи с трудоустройством и, вероятно, лечении, что также может привести к расходованию дополнительных ресурсов государства.
могу спорить что не проголосуют. власть хочет простых эффективных решений. Пока что насрать есть ли на эти решения деньги в бюджете. Так далеко там не думают. Впрочем на дороги деньги находят, может и тюрем настроят.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 17 тра, 2024 11:45, всього редагувалось 2 разів.
d44 написав:Зверніться до свого депутата, хай ініциює законпроєк, а тут вимагати- даремно час витрачати
я якби коментую дописи фб-акаунтів тих депутатів хто обговорює мобілізації, вношу пропозиції, іноді чемно. зараз у ВР від нас х-зна хто, одна з багатьох випадкових людин що намело у політику 2019 під зеленою парасолькою До нього був потужний порохобот - у 2019 звітував "досягнення" що не кнопкодавив та голосував за антикорупцію. все Районний депутат більш-менш, молодий, воюює, почав з рядового, молодець, але бачу що вже трохи подзаїбався, постить Любарського
Ключове питання -- як буде оцінювати ТЦК виконання закону про оновлення даних, якщо громадянин оновить їх, наприклад, частково. Але оновить же! Тобто виконає закон. До частково входить і, наприклад, непроходження ВЛК.
Тобто нарід ломанеться до ЦНАПів, хоч щось там оновить, зафіксує оновлення, і гудбай ТЦК.
Успіх написав:До слова... На днях на Марсі побився сержант з замполітом)) Напевно, сержант крім розквашеного обличчя ще й протокол отримає... А цікавіше було б, якщо сержант накатав би папір на замполіта про побиття. Але ж знову маємо сорти, сорти... 1й сорт 2й 3й...
В ЗСУ є така посада?
Є. А головне >>>
"Що входить в обов'язки замполіта?
вести облік злочинів, правопорушень, надзвичайних подій та дисциплінарних провинностей; своєчасно доповідати командирові роти та інформувати заступника командира батальйону з виховної роботи про стан військової дисципліни та морально-психологічний стан особового складу, про заплановані та здійснені заходи." А сам руки розпускає...
Я задав декілька днів тому хунвейбінам просте питання: за яких умов вони особисто прям зараз підуть в оті окопи, не дивлячись що вони "хворі, допомагають, донатять, заброньовані, мають відстрочку; знаходяться там, де потрібні державі" та ін. особисті причини не знаходження досі на фронті добровольцями, працівниками ЗСУ в тилу.
Усі хунвейбіни, як води в рота набрали... В той час, як військо волає про вкрай потребу в саме отаких добровольцях. Вмотивованих по саме неможу.
Ехххххххх... - а було б так цікаво прочитати відповіді на це від Василя з Рівного, Будівельника, Песікота... - та навіть, коментар від Флер... - чому її чоловік 2р ухилявся, а тепер як "притиснули" то пішов туди, де можна забронюватись! Одним словом - "любе/рябе, а лиш би не в ЗСУ!" Чому?
Хоч відповідь, наче, і відома/на поверхні - але чому ЧЕСНО її не озвучити, а ще й вимагати від інших кордонів 91го і щоб ті, що вже 2р.+ на фронті не хотіли жодних домовленостей/заморозки війни???
vitaliiangel цього товстомордого витірана постійно пхають у новостну гілку. А чого він зараз не воює? Тільки повчає, лізе ікспердом усюди втелевізор, ютуб? Погуглив. Демобілізований по здоров'ю. На 5 недільну експедицію в Антарктику в нього здоров'я є. А воювати не годен.
получается арты дофига и мы могли бы выиграть но...
Мобилизация заключенных: почти 5 тысяч осужденных согласились выйти из тюрьмы на фронт — Минюст
Она также прокомментировала слова нардепа Александра Бакумова, который заявлял, что число заключенных, которые потенциально подпадают под мобилизацию, составляет 20 тыс. человек, отметив, что когда Минюст готовило указанную статистику для нардепов, оно сразу отбросило около 4 тыс. осужденных, у которых диагностированы общественно опасные болезни, такие как ВИЧ, гепатит и туберкулез.
Однако, как отмечает Высоцкая, помехой может стать не столько состояние здоровья, сколько отсутствие желания осужденного идти воевать.