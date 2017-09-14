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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 12:10
Бетон написав:
Дивно інше. Повістки в електронній кабінет зробили, за що в тюрму саджають, а вибори - ні.
Аяй яй
Почую кожного -- працює лише в один бік))
Громадянин повинен почути, що йому каже влада (барін).
Запануємо ми, браття...
Тіко пани без хлопів не існують.
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 12:18
Bobua Децимацію, розстріл кожного десятого по жребію за втечу з позиції ще не обіцяють? Вільна країна, вільних людей.
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 12:18
vitaliiangel написав:
В Новороссийске БПЛА поразили по меньшей мере 2 нефтебазы и 2 терминала — источники ASTRA
В результате ночной атаки по Новороссийску пострадали «Новороссийский мазутный терминал» и терминал «Импортпищепром» — в последнем беспилотники попали по двум резервуарам с топливом (обстрел этого терминала — на первом видео).
Кроме того, по данным ASTRA, в результате атаки был прилет по нефтебазе Газпрома в поселке Кириловка и нефтебазе «Грушовая балка» Транснефти. Пострадавших нет.
Ночью жители сообщали ASTRA, что услышали в городе более 35 взрывов. Моменты атаки попали на видео. Губернатор официально заявил о «безуспешной попытке атаки ВСУ» и о сбитии 10 БПЛА. «Военкоры» подтвердили «прилёты». Жители ночью сообщали, что порт был обесточен. Заммэра запретил жителям рано утром выходить из дома, также в городе было перекрыто движение и не работал общественный транспорт. Позднее в Минобороны заявили, что за ночь над регионом сбили 44 БПЛА. Помимо Новочеркасска, атакован был Туапсе, там после атаки загорелась нефтебаза.
вишенка на торт что это происходит во время путинского визита в Китай.
Торт був би ще краще, якщо б вишенкою бут путін в новоросійську.
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 12:22
Bobua написав:
Пересічні теж можуть у в`язницю. Нвступні місяці мають показати наскільки великим таке бажання...
А вже коли там стане нудно -- то в окоп.
І будь-який діючий військовослужбовець легко може вибрати -- окоп чи в`язниця.Командування навіть витяги з законів розсилало -- за що який строк
...
О, то значить всіх вже попередили
А я з побратимами, буквально вчора підписували ці папери і сміялись який термін обрати - "від 3х до 5ти, чи ..."
"Злочинці, сцукА!"
Добровольці самі пішли в ... клітку/капкан? 🤦🏻
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 12:29
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 12:30
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навіть якщо завтра мобілізують усіх чоловіків, і навіть жінок; то нікуди особисто Вас і інших раніше мобілізованих - не відпустять.
Про це казав ще Залужний. Поки війна не закінчиться - ніякого дємбеля не буде
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Xenon
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 12:30
fox767676 написав: барабашов написав:
Уточните за ваш «порядок45»
Всех кто старше в ров(разминированием ногами трасс на юг) оптом и под прицелом жирных ТЦКашников или как?
Все знают как я уважаю г-на бабрашова.
Другой бы вопрошающий за провокационную формулировку вопроса был бы уже словесно изувечен,
но принимая вовнимания легендарность личности, возраст, прошедшее грандиозное празднование 9 мая,и его возможные последствия на организм и сознание - буду снисходительным и поясню:
Відповідь: Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 лютого 2015 року № 45, а саме: заборона бронювати рядовий, сержантський і старшинський склад до 35 років, та офіцерський до 45,50,55 років, з урахуванням військового звання.
Дякую, але того тижня я не дуже зловживавав тем паче кріпчаком
Но где лето 24года и где февраль 15го?
Патриоты самогона и марафета кричат что "палки в руки и на Токмак!"
Вы думаете ваш голос реально наверху ктото услышит?
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барабашов
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 12:32
барабашов написав:
Вы думаете ваш голос реально наверху ктото услышит?
с голосами наверху надо уметь общаться.
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 12:36
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Xenon
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 12:39
Xenon написав:
А чому не 2в1 одразу (тобто і те, і те одразу)?
Я не розумію навіщо взагалі отой новий закон прийняли?
Все рівно у тих, хто в військомати, тцк роками не з'являвся, змінювались дані.
Їх треба було внести протягом 7 діб.
З'явилися реєстри...
ТЦК бачить у реєстрі будь-якого зі змінами. Якщо пройшло 7 діб з часу змін -- має право та підстави для 210 КУПАП. Штраф.
А тих, хто не був взагалі на обліку, але є військовозобов'язаним, теж по реєстрам ТЦК вносить в свій реєстр.
І навіщо новий закон???
Тільки штрафи підвищили і все.
І відповідальність на керівників підппиємств уточнили. Все.
Але галасу скільки...
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 17 тра, 2024 12:46, всього редагувалось 1 раз.
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detroytred
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