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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 12:41
Успіх написав:
Хоч відповідь, наче, і відома/на поверхні - але чому ЧЕСНО її не озвучити, а ще й вимагати від інших кордонів 91го і щоб ті, що вже 2р.+ на фронті не хотіли жодних домовленостей/заморозки війни???
Ну та що ти хош почути? Що я особисто не хочу їти туди, де ти сидишь?
Ну та я вже казав навіть чому саме я не хочу туди їти.
Я хочу їздити на своєму авто, жерти піцу, вести бізнес та сплачувати податки. Я особисто не хочу надівати піксель та сидіти в багнюкі. Вибач, тебе хапанули, мене - ні. Тому так. Та я збираюсь сидіти тут до останьго куска піци.
Я готовий тепер не донатити, а сплаювати штраф, або навіть дати на лапу щоб не йти у окоп. Та саме це я буду робити.
Та мені байдуже що саме про це думають пепсико, холява та флер. Бо в них самих рильце в пушку по самі коліна...
Bobua написав:
Пересічні теж можуть у в`язницю. Нвступні місяці мають показати наскільки великим таке бажання...
Наступні місяці дадють змогу касанути бабла. Все. Кілкох може на камеру посадять, але все для чого це робиться - бабло. А Успіх так і буде сидіти на нулі.
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dimo_0n
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 12:41
барабашов написав:
Патриоты самогона и марафета кричат что "палки в руки и на Токмак!"
Вы думаете ваш голос реально наверху ктото услышит?
щодо токмака то мій голос все більше розчиняеться в мейнстримі
поки адміністрація байдена каже про це ввічливими туманими натяками
при трампі це буде сказано вже гучно, максимально зрозумілою мовою для нашого істеблішменту
ну і з дивану вболівати за 1991, репарації та контрибуції буде все важче
по параметрам мобілізації буде теж саме, але ,на жаль, повільніше
Така веделка - Захід принцпово не дасть ресурсів на швидкий технологічний нокаут ерефії . Чи закінчуйте війну по ЛБЗ, чи ставайте ефективними і самі фінансуйте свої ракетні програми для ураження ерефії, чи ставайте мужніми моджахєдами з партизанкою посеред руїн колишніх міст-міліоників. Вірогіднсть 1 - 80%, 2 та 3 по 10%
Востаннє редагувалось fox767676
в П'ят 17 тра, 2024 12:57, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 12:51
dimo_0n написав:
Наступні місяці дадють змогу касанути бабла.
І щось мені здається, що ціль саме керівники підприємств, установ.
Саме вони найбільш прив'язані-зв'язані, да і не ніщеброди.
А може і овсі головне - це перерозподіл ринків...
Хз. Бо і по старим нормам можна було пересічного щимити.
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detroytred
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 12:55
fox767676 написав: барабашов написав:
Патриоты самогона и марафета кричат что "палки в руки и на Токмак!"
Вы думаете ваш голос реально наверху ктото услышит?
щодо токмака то мій голос все більше розчиняеться в мейнстримі
поки адміністрація байдена каже про це ввічливими туманими натяками
при трампі це буде сказано вже максимально зрозумілою мовою для нашого істеблішменту
ну і з дивану вболівати за 1991, репарації та контрибуції буде все важче
по параметрам мобілізації буде теж саме, але ,на жаль, повільніше
Така веделка - Захід принцпово не дасть ресурсів на швидкий технологічний нокаут ерефії . Чи закінчуйте війну по ЛБЗ, чи ставайте ефективними і самі фінансуйте свої ракетні програми для ураження ерефії
Якщо глобальна мета - це все ж таки глобальне: початок боротьби за ресурси Арктики, то ніяких нахрін "закінчуйте війну" тощо.
Оркостан повинен бути ослаблений на стільки, на скільки це можливо.
І той же Трамп при перемозі можливо! буде допомагати нам на порядки більше Байдена.
А поки світові гравці самі ще не дійшли згоди між собою, як будуть ділити оті ресурси. По доброму (дємократічєскі)) чи хто сильніший, той на роздачі.
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 17 тра, 2024 12:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 12:57
detroytred написав:
А може і овсі головне - це перерозподіл ринків...
Він вже їде. Я розповідав, як в мене в місті вже трусять представників опозиції чинного мера міста... І це не одна фірма...
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 12:58
Xenon написав:Успіх
навіть якщо завтра мобілізують усіх чоловіків, і навіть жінок; то нікуди особисто Вас і інших раніше мобілізованих - не відпустять.
Про це казав ще Залужний. Поки війна не закінчиться - ніякого дємбеля не буде
100, 200, 1000 років???
Не буде? Ріллі?? 😄
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 13:02
detroytred написав:
І той же Трамп при перемозі можливо! буде допомагати нам на порядки більше Байдена.
Трамп зможе допомогти максимально виснаженій на той момент Україні так, щоб укласти не зовсім капітуляційне перемир'я. Діпстейт йому не дозволить різьких рухів.
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 13:03
Bobua написав: Xenon написав:Успіх
навіть якщо завтра мобілізують усіх чоловіків, і навіть жінок; то нікуди особисто Вас і інших раніше мобілізованих - не відпустять.
Про це казав ще Залужний. Поки війна не закінчиться - ніякого дємбеля не буде
100, 200, 1000 років???
Не буде? Ріллі?? 😄
десь через рік після рпв, тих, хто постарше
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 13:03
dimo_0n написав:
Ну та що ти хош почути? Що я особисто не хочу їти туди, де ти сидишь?
Так я хочу це почути від тих, хто каже:
- давайте вперед!
- давайте воюйте до кордонів 91го!
- давайте не скигліть, а піднажміть!
- навіть не думайте про якусь заморозку!
- тільки вперед!
І все б може нічого, якщо б ці всі крикуни казали - ми вже пакуємо рюкзаки і завтра будемо на фронті, поруч з тобою Успіх!
А вони ж всі кричать, а самі думають, як ухилитись/забронюватись!
Ну то що це за нах?
Що це за такі Мосейчуки/Маляри???
dimo_0n написав:
Та мені байдуже що саме про це думають пепсико, холява та флер. Бо в них самих рильце в пушку по самі коліна...
Так отож - якби не було в них "рильце в пушку" - ніхто б і слова не сказав!
Якби умовний чоловік Флер вже завтра снаряди помагав би мені носити до САУ на вогневій - то питань би до них не було б взагалі!!!
А так, ти Успіху/Фріз давай воюй і ще піднажми, а я свого чоловіка забронюю!
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 13:05
fox767676 написав: detroytred написав:
І той же Трамп при перемозі можливо! буде допомагати нам на порядки більше Байдена.
Трамп зможе допомогти максимально виуснаженій на той момент Україні так, щоб укласти не зовсім капітуляційне перемир'я. Діпстейт йому не дозволить різьких рухів.
Імхо -- максимально виснажена Україна це буде коли ми гриземо сухарики...
Якщо див. депо, кількість авто і т.д., відстрочки студентам, науковцям, і т.д, і т.п. --- то як для війни ми не те, що не виснажені, а ми жевріємо, як незнамо хто. Для війни. Для повномасштабної війни. За виживання.
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 17 тра, 2024 13:08, всього редагувалось 1 раз.
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