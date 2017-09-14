Додано: П'ят 17 тра, 2024 12:41

Успіх написав: Хоч відповідь, наче, і відома/на поверхні - але чому ЧЕСНО її не озвучити, а ще й вимагати від інших кордонів 91го і щоб ті, що вже 2р.+ на фронті не хотіли жодних домовленостей/заморозки війни??? Хоч відповідь, наче, і відома/на поверхні - але чому ЧЕСНО її не озвучити, а ще й вимагати від інших кордонів 91го і щоб ті, що вже 2р.+ на фронті не хотіли жодних домовленостей/заморозки війни???

Bobua написав: Пересічні теж можуть у в`язницю. Нвступні місяці мають показати наскільки великим таке бажання...

Пересічні теж можуть у в`язницю. Нвступні місяці мають показати наскільки великим таке бажання...

Ну та що ти хош почути? Що я особисто не хочу їти туди, де ти сидишь?Ну та я вже казав навіть чому саме я не хочу туди їти.Я хочу їздити на своєму авто, жерти піцу, вести бізнес та сплачувати податки. Я особисто не хочу надівати піксель та сидіти в багнюкі. Вибач, тебе хапанули, мене - ні. Тому так. Та я збираюсь сидіти тут до останьго куска піци.Я готовий тепер не донатити, а сплаювати штраф, або навіть дати на лапу щоб не йти у окоп. Та саме це я буду робити.Та мені байдуже що саме про це думають пепсико, холява та флер. Бо в них самих рильце в пушку по самі коліна...Наступні місяці дадють змогу касанути бабла. Все. Кілкох може на камеру посадять, але все для чого це робиться - бабло. А Успіх так і буде сидіти на нулі.