Успіх написав:

dimo_0n написав: Ну та що ти хош почути? Що я особисто не хочу їти туди, де ти сидишь? Ну та що ти хош почути? Що я особисто не хочу їти туди, де ти сидишь?

dimo_0n написав: Та мені байдуже що саме про це думають пепсико, холява та флер. Бо в них самих рильце в пушку по самі коліна... Та мені байдуже що саме про це думають пепсико, холява та флер. Бо в них самих рильце в пушку по самі коліна...

Так я хочу це почути від тих, хто каже:- давайте вперед!- давайте воюйте до кордонів 91го!- давайте не скигліть, а піднажміть!- навіть не думайте про якусь заморозку!- тільки вперед!І все б може нічого, якщо б ці всі крикуни казали - ми вже пакуємо рюкзаки і завтра будемо на фронті, поруч з тобою Успіх!А вони ж всі кричать, а самі думають, як ухилитись/забронюватись!Ну то що це за нах?Що це за такі Мосейчуки/Маляри???Так отож - якби не було в них "рильце в пушку" - ніхто б і слова не сказав!Якби умовний чоловік Флер вже завтра снаряди помагав би мені носити до САУ на вогневій - то питань би до них не було б взагалі!!!А так, ти Успіху/Фріз давай воюй і ще піднажми, а я свого чоловіка забронюю!