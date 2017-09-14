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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 82148215821682178218 ... 8221>
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 13:07

Xenon
У законі написано "У період проведення мобілізації (крім цільової) громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його за вимогою уповноваженого представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейського, а також представника Державної прикордонної служби України у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України."
Але як визначити що працівник ТЦК є уповноваженим?
donovan757
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 13:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Так я хочу це почути від тих, хто каже:
- давайте вперед!
- давайте воюйте до кордонів 91го!
- давайте не скигліть, а піднажміть!
- навіть не думайте про якусь заморозку!
- тільки вперед!

І все б може нічого, якщо б ці всі крикуни казали - ми вже пакуємо рюкзаки і завтра будемо на фронті, поруч з тобою Успіх!
А вони ж всі кричать, а самі думають, як ухилитись/забронюватись!
Ну то що це за нах?

Ааа, є воно как, Міхалич...

Ну то то їх справа. Не переймайся.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 13:12

Можливо все - було б лише бажання!;)

  Xenon написав:Успіх

навіть якщо завтра мобілізують усіх чоловіків, і навіть жінок; то нікуди особисто Вас і інших раніше мобілізованих - не відпустять.
Про це казав ще Залужний. Поки війна не закінчиться - ніякого дємбеля не буде
Що заважає(якщо умовно потрібно лям армії) додатково мобілізувати в рік "на 300к більше" і відповідно 300к дембельнути?(тих, які вже більше року, а то і більше двох років в зоні БД)
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 13:12

  detroytred написав:
  fox767676 написав:
  detroytred написав:І той же Трамп при перемозі можливо! буде допомагати нам на порядки більше Байдена.

Трамп зможе допомогти максимально виуснаженій на той момент Україні так, щоб укласти не зовсім капітуляційне перемир'я. Діпстейт йому не дозволить різьких рухів.

Імхо -- максимально виснажена Україна це буде коли ми гриземо сухарики...
Якщо див. депо, кількість авто і т.д., відстрочки студентам, науковцям, і т.д, і т.п. --- то як для війни ми не те, що виснажені, а ми жевріємо, як незнамо хто. Для війни. Для повномасштабної війни. За виживання.


весь цей жир з авто, бруківкою і молоддю в ребернях може дуже швидко закінчитися.
Якщо б почали помірне обезжирювання року так з 2017, підвищення цільового військового збору і для всіх щоб фінансувати стугни-богдани-нептуни, то може і війни не було б. А так як зараз, то скоро тесли на мішок картоплі будуть міняти, і ніякі атакамзи з петріотами не допоможуть
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 13:15

  Успіх написав:
  dimo_0n написав:Ну та що ти хош почути? Що я особисто не хочу їти туди, де ти сидишь?
Так я хочу це почути від тих, хто каже:
- давайте вперед!
- давайте воюйте до кордонів 91го!
- давайте не скигліть, а піднажміть!
- навіть не думайте про якусь заморозку!
- тільки вперед!

І все б може нічого, якщо б ці всі крикуни казали - ми вже пакуємо рюкзаки і завтра будемо на фронті, поруч з тобою Успіх!
А вони ж всі кричать, а самі думають, як ухилитись/забронюватись!
Ну то що це за нах?

Що це за такі Мосейчуки/Маляри???
  dimo_0n написав:Та мені байдуже що саме про це думають пепсико, холява та флер. Бо в них самих рильце в пушку по самі коліна...
Так отож - якби не було в них "рильце в пушку" - ніхто б і слова не сказав!

Якби умовний чоловік Флер вже завтра снаряди помагав би мені носити до САУ на вогневій - то питань би до них не було б взагалі!!!

А так, ти Успіху/Фріз давай воюй і ще піднажми, а я свого чоловіка забронюю!

Це зрозуміло відносно перелічених.

А от що можете сказати, якщо й (значна? або яка?) частина ваших побратимів з фронту те ж бажають "кордонів 91" і "ми за ціною не постоїм".

Як знайти консенсус, компроміс між різними бажаючими? Що робити з цим: одні бажають одного, другі іншого.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 13:15

  Успіх написав:
  alex lem написав:Як в відпустці якась бумага від частини дається ?
Звичайно!
Куди без неї?
Без неї - ти є СЗЧешник))

Тож при прибутті додому - маєш відмітитись/отримати печатку в ТЦК, що "прибув" і коли від'їзджаєш - що "вибув".

я не відмічався. Нєфіг мені робити за 5 днів отпуску по воєнкоматам шастати. ) да, друже Долярчик , прєдвосхіщаю ваше питання. Так можно було.) Ну шо вони мені зроблять? в свисток свиснуть?))
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 13:15

  dimo_0n написав:
  fox767676 написав:Трамп зможе допомогти максимально виснаженій на той момент Україні так, щоб укласти не зовсім капітуляційне перемир'я.

Вибачте, але поки на полках у Сільпо\АТБ є Хамон в любої кілкості - це все маячня.


спитайте у бетонича, мешканця елітного київського ЖК, що з його хамоном трапилось останні 2 доби
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 13:20

  Xenon написав:
Вперше за роки війни ЗСУ вистачає артилерії, – Зеленський.

Жодна із бригад не скаржиться, що немає снарядів. І це відбувається упродовж останніх двох місяців.

https://www.rbc.ua/rus/news/front-zbroy ... edium=post

один марсіанський успіх пише що настільки вистачає, аж посилають марсіан від корелеви війни до цариці полів
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 13:20

"Військова карусель" - а чому б і ні?))

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Імхо -- максимально виснажена Україна це буде коли ми гриземо сухарики...
Якщо див. депо, кількість авто і т.д., відстрочки студентам, науковцям, і т.д, і т.п. --- то як для війни ми не те, що виснажені, а ми жевріємо, як незнамо хто. Для війни. Для повномасштабної війни. За виживання.
потому что власть придумало суперфишку. 1млн воюет 3 млн жирует. Надо патентовать.
А можна ж було зробити "все по-колу" - і ніхто б не мав претензій ;)
- перший рік - один лям воює, а 3 ляма жирує
- наступного року - інший лям воює... і так по-колу))

Чомусь на заводі можна в три зміни працювати, а позмінно(рік через 2-3) воювати - ні.
Чи "ето другоє"© :?:
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 13:21

  fox767676 написав:
  detroytred написав:
  fox767676 написав:Трамп зможе допомогти максимально виуснаженій на той момент Україні так, щоб укласти не зовсім капітуляційне перемир'я. Діпстейт йому не дозволить різьких рухів.

Імхо -- максимально виснажена Україна це буде коли ми гриземо сухарики...
Якщо див. депо, кількість авто і т.д., відстрочки студентам, науковцям, і т.д, і т.п. --- то як для війни ми не те, що виснажені, а ми жевріємо, як незнамо хто. Для війни. Для повномасштабної війни. За виживання.


весь цей жир з авто, бруківкою і молоддю в ребернях може дуже швидко закінчитися.
Якщо б почали помірне обезжирювання року так з 2017, підвищення цільового військового збору і для всіх щоб фінансувати стугни-богдани-нептуни, то може і війни не було б. А так як зараз, то скоро тесли на мішок картоплі будуть міняти, і ніякі атакамзи з петріотами не допоможуть

Дякую!
Щось я з цієї точки зору не глянув, не врахував нюанс))) --- що оті отакі наші внутрішні бохатсттва мають суто внутрішню цінність. Умовно нікому зовні нафіг не потрібні...

Добре. А щось цінне партнерам Україна ще в стані запропонувати?
Хоча стоп --- там же серед переліченого в мене було: коли є відсточки студентам, кандидатам наук, призов поки що 25, інші відстрочки, броні.
Є ресурс....
Найцінніший.

От коли він виснажиться, от тоді можна буде сказати -- *коли виснажена Україна...*.
detroytred
 
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