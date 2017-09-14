detroytred написав:

fox767676 написав: Їх хунвейбіни Їх хунвейбіни

Я задав декілька днів тому хунвейбінам просте питання: за яких умов вони особисто прям зараз підуть в оті окопи, не дивлячись що вони "хворі, допомагають, донатять, заброньовані, мають відстрочку; знаходяться там, де потрібні державі" та ін. особисті причини не знаходження досі на фронті добровольцями, працівниками ЗСУ в тилу.



Усі хунвейбіни, як води в рота набрали...

В той час, як військо волає про вкрай потребу в саме отаких добровольцях. Вмотивованих по саме неможу.