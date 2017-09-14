навіть якщо завтра мобілізують усіх чоловіків, і навіть жінок; то нікуди особисто Вас і інших раніше мобілізованих - не відпустять. Про це казав ще Залужний. Поки війна не закінчиться - ніякого дємбеля не буде
100, 200, 1000 років??? Не буде? Ріллі?? 😄
ріллі. До 60. А коли Вам буде 60 то вже до 65))) давай подумаєм логічно для чого робити дембєль? Кому треба не елої в тилу? Одвикші робити за кусок хліба, одвикші од мототоблоків ,одвикші од ритуального закопування і викопування картошки? Ще дехто кажуть і пристрастився щоденно пити колу) вони вже тобі діагноз нарісували- птср)
alex lem написав:vitaliiangel цього товстомордого витірана постійно пхають у новостну гілку. А чого він зараз не воює? Тільки повчає, лізе ікспердом усюди втелевізор, ютуб? Погуглив. Демобілізований по здоров'ю. На 5 недільну експедицію в Антарктику в нього здоров'я є. А воювати не годен.
а що як він там контактує із секретним базами 3го рейху ( інпланетянами теж)
alex lem написав:vitaliiangel цього товстомордого витірана постійно пхають у новостну гілку. А чого він зараз не воює? Тільки повчає, лізе ікспердом усюди втелевізор, ютуб? Погуглив. Демобілізований по здоров'ю. На 5 недільну експедицію в Антарктику в нього здоров'я є. А воювати не годен.
а що як він там контактує із секретним базами 3го рейху ( інпланетянами теж)
Як і Мосійчук. Ігор. Той і овсі жжот.. Для чого наявне треба мати за спиною ого-го, яку підтримку.
Я задав декілька днів тому хунвейбінам просте питання: за яких умов вони особисто прям зараз підуть в оті окопи, не дивлячись що вони "хворі, допомагають, донатять, заброньовані, мають відстрочку; знаходяться там, де потрібні державі" та ін. особисті причини не знаходження досі на фронті добровольцями, працівниками ЗСУ в тилу.
Усі хунвейбіни, як води в рота набрали... В той час, як військо волає про вкрай потребу в саме отаких добровольцях. Вмотивованих по саме неможу.
Ехххххххх... - а було б так цікаво прочитати відповіді на це від Василя з Рівного, Будівельника, Песікота... - та навіть, коментар від Флер... - чому її чоловік 2р ухилявся, а тепер як "притиснули" то пішов туди, де можна забронюватись! Одним словом - "любе/рябе, а лиш би не в ЗСУ!" Чому?
Хоч відповідь, наче, і відома/на поверхні - але чому ЧЕСНО її не озвучити, а ще й вимагати від інших кордонів 91го і щоб ті, що вже 2р.+ на фронті не хотіли жодних домовленостей/заморозки війни???
Що за хитродупість чужими руками жар загортати?
Скажу тебе честно - я тоже не рвусь тобой командовать Здоровье спать в сыром блиндаже м мышами при плюс 5 уже не то, хотя одногруппники воюют(младше меня на 2 и 2.5 года), но там закалённые спортом альпинисты(в годы молодые были) Так что не суди с Марса строго
навіть якщо завтра мобілізують усіх чоловіків, і навіть жінок; то нікуди особисто Вас і інших раніше мобілізованих - не відпустять. Про це казав ще Залужний. Поки війна не закінчиться - ніякого дємбеля не буде
Що заважає(якщо умовно потрібно лям армії) додатково мобілізувати в рік "на 300к більше" і відповідно 300к дембельнути?(тих, які вже більше року, а то і більше двох років в зоні БД)
мабуть твій вибір "вироку" з "посадками" і "шашликами"