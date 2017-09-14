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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 82158216821782188219 ... 8221>
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 13:23


с 3й минуты
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 13:25

  fox767676 написав: постить Любарського

продався євреям за шмат сала :mrgreen:
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 13:25

  Bobua написав:
  Xenon написав:Успіх

навіть якщо завтра мобілізують усіх чоловіків, і навіть жінок; то нікуди особисто Вас і інших раніше мобілізованих - не відпустять.
Про це казав ще Залужний. Поки війна не закінчиться - ніякого дємбеля не буде


100, 200, 1000 років???
Не буде? Ріллі?? 😄
ріллі. До 60. А коли Вам буде 60 то вже до 65))) давай подумаєм логічно для чого робити дембєль? Кому треба не елої в тилу? Одвикші робити за кусок хліба, одвикші од мототоблоків ,одвикші од ритуального закопування і викопування картошки? Ще дехто кажуть і пристрастився щоденно пити колу) вони вже тобі діагноз нарісували- птср)
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 13:30

  Banderlog написав: Кому треба не елої в тилу?

Ключове питання...

Як з Сашком Білим в цей раз може не вийти.
Можна їх очолити. Але шматка пиріга на отаку ораву наявне не вистачить.

Треба мати достатній апарат стримати. Так нема його і з крокуванням в Європу не буде. Достатнього.

Тому і справді - ?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 13:31

  alex lem написав:vitaliiangel цього товстомордого витірана постійно пхають у новостну гілку. А чого він зараз не воює? Тільки повчає, лізе ікспердом усюди втелевізор, ютуб? Погуглив. Демобілізований по здоров'ю. На 5 недільну експедицію в Антарктику в нього здоров'я є. А воювати не годен.

а що як він там контактує із секретним базами 3го рейху ( інпланетянами теж)
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 13:32

За крок до... ©

  detroytred написав:А от що можете сказати, якщо й (значна? або яка?) частина ваших побратимів з фронту те ж бажають "кордонів 91" і "ми за ціною не постоїм"
Тут - на МАРСІ, від усіх лише чути:
- "плять, коли це все закінчиться?"
- "коли вже той дембель?"
- "зробили з нас рабів..."
- " може йдем в сзч?"
- "вони дограються, що ми всі підемо в сзч"
- і т.п.

Але ж добре, що це не в нас, правда?
Добре, що це все десь на Марсі у фантастичних фільмах, правда?

А що, якщо...
https://youtube.com/shorts/ZglhOVWjmoc? ... eDS-cq0Rqc
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 13:33

  flyman написав:
  alex lem написав:vitaliiangel цього товстомордого витірана постійно пхають у новостну гілку. А чого він зараз не воює? Тільки повчає, лізе ікспердом усюди втелевізор, ютуб? Погуглив. Демобілізований по здоров'ю. На 5 недільну експедицію в Антарктику в нього здоров'я є. А воювати не годен.

а що як він там контактує із секретним базами 3го рейху ( інпланетянами теж)

Як і Мосійчук. Ігор. Той і овсі жжот..
Для чого наявне треба мати за спиною ого-го, яку підтримку.

Успіх
Якісь неправильні)) у вас бджоли на Марсі.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 13:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

❗️На Закарпатті прикордонник застрелив цивільного, який намагався перетнути кордон, - ДБР

Позавчора прикордонники помітили чоловіка, який прямував у бік кордону з Румунією. Він проігнорував вимогу зупинитися і почав тікати.

Прикордонники зробили кілька попереджувальних пострілів. Згодом вони виявили тіло чоловіка з кульовим пораненням голови.

Прикордоннику загрожує до 10 років ув'язнення.


Пожизненное нужно
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 13:41

  Успіх написав:
  detroytred написав:
  fox767676 написав:Їх хунвейбіни

Я задав декілька днів тому хунвейбінам просте питання: за яких умов вони особисто прям зараз підуть в оті окопи, не дивлячись що вони "хворі, допомагають, донатять, заброньовані, мають відстрочку; знаходяться там, де потрібні державі" та ін. особисті причини не знаходження досі на фронті добровольцями, працівниками ЗСУ в тилу.

Усі хунвейбіни, як води в рота набрали...
В той час, як військо волає про вкрай потребу в саме отаких добровольцях. Вмотивованих по саме неможу.
Ехххххххх... - а було б так цікаво прочитати відповіді на це від Василя з Рівного, Будівельника, Песікота... - та навіть, коментар від Флер... - чому її чоловік 2р ухилявся, а тепер як "притиснули" то пішов туди, де можна забронюватись!
Одним словом - "любе/рябе, а лиш би не в ЗСУ!"
Чому?

Хоч відповідь, наче, і відома/на поверхні - але чому ЧЕСНО її не озвучити, а ще й вимагати від інших кордонів 91го і щоб ті, що вже 2р.+ на фронті не хотіли жодних домовленостей/заморозки війни???

Що за хитродупість чужими руками жар загортати?

Скажу тебе честно - я тоже не рвусь тобой командовать
Здоровье спать в сыром блиндаже м мышами при плюс 5 уже не то, хотя одногруппники воюют(младше меня на 2 и 2.5 года), но там закалённые спортом альпинисты(в годы молодые были)
Так что не суди с Марса строго
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 13:41

  Успіх написав:
  Xenon написав:Успіх

навіть якщо завтра мобілізують усіх чоловіків, і навіть жінок; то нікуди особисто Вас і інших раніше мобілізованих - не відпустять.
Про це казав ще Залужний. Поки війна не закінчиться - ніякого дємбеля не буде
Що заважає(якщо умовно потрібно лям армії) додатково мобілізувати в рік "на 300к більше" і відповідно 300к дембельнути?(тих, які вже більше року, а то і більше двох років в зоні БД)

мабуть твій вибір "вироку" з "посадками" і "шашликами"
flyman
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