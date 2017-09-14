Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 13:46
Успіх написав:
Тут - на МАРСІ, від усіх лише чути:
Не знаю на що розраховують Марсіани, якщо досі не було ні одного ролика на Ютюбі з 10 млн. переглядів, в якому б вони виказали свої побажання. Навіть в москалів Був Пригожін...
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 13:47
Бетон написав:
❗️На Закарпатті прикордонник застрелив цивільного, який намагався перетнути кордон, - ДБР
Позавчора прикордонники помітили чоловіка, який прямував у бік кордону з Румунією. Він проігнорував вимогу зупинитися і почав тікати.
Прикордонники зробили кілька попереджувальних пострілів. Згодом вони виявили тіло чоловіка з кульовим пораненням голови.
Десь я схоже читав? З Берліну тікали, розстрілювали. З Північної Кореї тікали, розстрілювали.
Дивно що вони труп в Тису не скинули -,,втопився,,. Наряд мабуть між собою не домовилися.
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alex lem
в П'ят 17 тра, 2024 13:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 13:47
Бетон написав:
Прикордоннику загрожує до 10 років ув'язнення.
Ну а чего он убегал? это противозаконно. И выстрелом заодно провозгласили эру нового диктатора. Бойся европа.
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vitaliiangel
в П'ят 17 тра, 2024 13:53, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 13:48
detroytred написав: Xenon написав:
А чому не 2в1 одразу (тобто і те, і те одразу)?
Я не розумію навіщо взагалі отой новий закон прийняли?
Все рівно у тих, хто в військомати, тцк роками не з'являвся, змінювались дані.
Їх треба було внести протягом 7 діб.
З'явилися реєстри...
ТЦК бачить у реєстрі будь-якого зі змінами. Якщо пройшло 7 діб з часу змін -- має право та підстави для 210 КУПАП. Штраф.
А тих, хто не був взагалі на обліку, але є військовозобов'язаним, теж по реєстрам ТЦК вносить в свій реєстр.
І навіщо новий закон???
Тільки штрафи підвищили і все.
І відповідальність на керівників підппиємств уточнили. Все.
Але галасу скільки...
https://t.me/c/1731636769/22490
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 13:48
alex lem написав: Бетон написав:
❗️На Закарпатті прикордонник застрелив цивільного, який намагався перетнути кордон, - ДБР
Позавчора прикордонники помітили чоловіка, який прямував у бік кордону з Румунією. Він проігнорував вимогу зупинитися і почав тікати.
Прикордонники зробили кілька попереджувальних пострілів. Згодом вони виявили тіло чоловіка з кульовим пораненням голови.
День я схоже читав? З Берліну тікали, розстрілювали. З Північної Кореї тікали, розстрілювали.
Дивно що вони труп в Тису не скинули -,,втопився,,. Наряд мабуть між собою не домовилися.
Неповна середня освіта, мабуть. Не здогадався, не склав 1+1
Бетон
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 13:52
Дюрі-бачі написав: Успіх написав:
Тут - на МАРСІ, від усіх лише чути:
Не знаю на що розраховують Марсіани, якщо досі не було ні одного ролика на Ютюбі з 10 млн. переглядів, в якому б вони виказали свої побажання.
Лише на кухнях...
Значить все ж таки, як були елоями, так їми і залишились...
Значить, дива не сталося.
І проблеми з поверненням "неелоїв" додому теж не буде.
Нема лиха без добра))
detroytred
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 13:53
detroytred написав:
Якісь неправильні)) у вас бджоли на Марсі.
Думаєте, якщо бджолів закрити у вулику(без вікон і дверей) на 2р+ і випускати їх тільки на прогулянку/нюхати квіти/цьомати бджолу-матку двічі на рік по 15 днів, то вони не будуть жужжжжати?))
Від цього звичайні бджоли перетворюються на диких бджіл, що можуть покусати всіх навколо!
І, навіть, свого пасічника!
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 13:57
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Як так було не продумати демобілізацію? Просто казкові...
можно сделать дембель платным. 3 ляма. Как раз кто с 1 дня на нуле смогут себе позволить. Если нехватает волонтёры подключатся. Собираем на дембель успиху!
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vitaliiangel
в П'ят 17 тра, 2024 13:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 13:58
Успіх написав: detroytred написав:
Якісь неправильні)) у вас бджоли на Марсі.
Думаєте, якщо бджолів закрити у вулику(без вікон і дверей) на 2р+ і випускати їх тільки на прогулянку/нюхати квіти/цьомати бджолу-матку двічі на рік по 15 днів, то вони не будуть жужжжжати?))
Від цього звичайні бджоли перетворюються на диких бджіл, що можуть покусати всіх навколо!
І, навіть, свого пасічника!
Все може бути.
Але поки максимум -- сзч.
І кожен сам за себе...
Чому?
Да тому що *рішати* до командира-начальника кожен сам окремо ходе...
Отож.
І це не тільки рядові бжілки, а й отих з ромбиками теж торкається.
Такі ж.
Тому поки так. І не бачу жодних підстав для змін.
Якщо навіть питання з паперами, перевірками оті бджілки з ромбиками не можуть колективно донести до царів, то про інше й годі казати.
detroytred
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в П'ят 17 тра, 2024 14:37, всього редагувалось 1 раз.
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