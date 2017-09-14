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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 821682178218821982208221>
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 13:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Тут - на МАРСІ, від усіх лише чути:

Не знаю на що розраховують Марсіани, якщо досі не було ні одного ролика на Ютюбі з 10 млн. переглядів, в якому б вони виказали свої побажання. Навіть в москалів Був Пригожін...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 13:47

  Бетон написав:❗️На Закарпатті прикордонник застрелив цивільного, який намагався перетнути кордон, - ДБР

Позавчора прикордонники помітили чоловіка, який прямував у бік кордону з Румунією. Він проігнорував вимогу зупинитися і почав тікати.

Прикордонники зробили кілька попереджувальних пострілів. Згодом вони виявили тіло чоловіка з кульовим пораненням голови.

Десь я схоже читав? З Берліну тікали, розстрілювали. З Північної Кореї тікали, розстрілювали.
Дивно що вони труп в Тису не скинули -,,втопився,,. Наряд мабуть між собою не домовилися.
Востаннє редагувалось alex lem в П'ят 17 тра, 2024 13:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 13:47

  Бетон написав:Прикордоннику загрожує до 10 років ув'язнення.
Ну а чего он убегал? это противозаконно. И выстрелом заодно провозгласили эру нового диктатора. Бойся европа.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 17 тра, 2024 13:53, всього редагувалось 3 разів.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 13:48

Або куля в лоб

  detroytred написав:
  Xenon написав:
Від завтрашнього дня Якщо у чоловіка немає військового квитка з собою, можуть виписати повістку або штраф від 17 000 грн до 25 500 грн.

https://tsn.ua/ukrayina/yakscho-u-cholo ... 80650.html

А чому не 2в1 одразу (тобто і те, і те одразу)?

Я не розумію навіщо взагалі отой новий закон прийняли?
Все рівно у тих, хто в військомати, тцк роками не з'являвся, змінювались дані.
Їх треба було внести протягом 7 діб.

З'явилися реєстри...
ТЦК бачить у реєстрі будь-якого зі змінами. Якщо пройшло 7 діб з часу змін -- має право та підстави для 210 КУПАП. Штраф.

А тих, хто не був взагалі на обліку, але є військовозобов'язаним, теж по реєстрам ТЦК вносить в свій реєстр.

І навіщо новий закон???
Тільки штрафи підвищили і все.
І відповідальність на керівників підппиємств уточнили. Все.
Але галасу скільки...

https://t.me/c/1731636769/22490
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 13:48

  alex lem написав:
  Бетон написав:❗️На Закарпатті прикордонник застрелив цивільного, який намагався перетнути кордон, - ДБР

Позавчора прикордонники помітили чоловіка, який прямував у бік кордону з Румунією. Він проігнорував вимогу зупинитися і почав тікати.

Прикордонники зробили кілька попереджувальних пострілів. Згодом вони виявили тіло чоловіка з кульовим пораненням голови.

День я схоже читав? З Берліну тікали, розстрілювали. З Північної Кореї тікали, розстрілювали.
Дивно що вони труп в Тису не скинули -,,втопився,,. Наряд мабуть між собою не домовилися.

Неповна середня освіта, мабуть. Не здогадався, не склав 1+1
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 13:52

  Дюрі-бачі написав:
  Успіх написав:Тут - на МАРСІ, від усіх лише чути:

Не знаю на що розраховують Марсіани, якщо досі не було ні одного ролика на Ютюбі з 10 млн. переглядів, в якому б вони виказали свої побажання.


Лише на кухнях...
Значить все ж таки, як були елоями, так їми і залишились...

Значить, дива не сталося.
І проблеми з поверненням "неелоїв" додому теж не буде.
Нема лиха без добра))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 13:53

Як так було не продумати демобілізацію? Просто казкові...

  detroytred написав:Якісь неправильні)) у вас бджоли на Марсі.
Думаєте, якщо бджолів закрити у вулику(без вікон і дверей) на 2р+ і випускати їх тільки на прогулянку/нюхати квіти/цьомати бджолу-матку двічі на рік по 15 днів, то вони не будуть жужжжжати?))
Від цього звичайні бджоли перетворюються на диких бджіл, що можуть покусати всіх навколо!
І, навіть, свого пасічника! :shock: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 13:57

Успіх
Як так було не продумати демобілізацію? Просто казкові...
можно сделать дембель платным. 3 ляма. Как раз кто с 1 дня на нуле смогут себе позволить. Если нехватает волонтёры подключатся. Собираем на дембель успиху!
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 17 тра, 2024 13:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 13:58

  Успіх написав:
  detroytred написав:Якісь неправильні)) у вас бджоли на Марсі.
Думаєте, якщо бджолів закрити у вулику(без вікон і дверей) на 2р+ і випускати їх тільки на прогулянку/нюхати квіти/цьомати бджолу-матку двічі на рік по 15 днів, то вони не будуть жужжжжати?))
Від цього звичайні бджоли перетворюються на диких бджіл, що можуть покусати всіх навколо!
І, навіть, свого пасічника! :shock: :mrgreen:

Все може бути.
Але поки максимум -- сзч.
І кожен сам за себе...

Чому?
Да тому що *рішати* до командира-начальника кожен сам окремо ходе...
Отож.

І це не тільки рядові бжілки, а й отих з ромбиками теж торкається.
Такі ж.

Тому поки так. І не бачу жодних підстав для змін.
Якщо навіть питання з паперами, перевірками оті бджілки з ромбиками не можуть колективно донести до царів, то про інше й годі казати.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 14:01

За крок до перевороту думок©

:arrow:
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 17 тра, 2024 14:37, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
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  #<1 ... 821682178218821982208221>
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