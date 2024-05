Додано: П'ят 17 тра, 2024 14:31

detroytred написав: Vadim_ написав: А шо буде якщо є але нема вінкода? А шо буде якщо є але нема вінкода?

Запрошення отримати. Запрошення отримати.

запрошення на ,,уточнити данні,,One way ticket, one way ticket to the blue.