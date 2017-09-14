Успіх написав:Так я хочу це почути від тих, хто каже: - давайте вперед! - давайте воюйте до кордонів 91го! - давайте не скигліть, а піднажміть! - навіть не думайте про якусь заморозку! - тільки вперед!
І все б може нічого, якщо б ці всі крикуни казали - ми вже пакуємо рюкзаки і завтра будемо на фронті, поруч з тобою Успіх! А вони ж всі кричать, а самі думають, як ухилитись/забронюватись! Ну то що це за нах?
Успіх, знаєш яка різниця між москальским Z патріотами та українським ЗЕ патріотами?
Успіх Яких триста тисяч ви мрієте щоб відпустили на дембель? Тих що розуміють як діяти у боєвих умовах? Й так нема ким прорив на Харківщині запхать. Дивився в кацапів полоненого нашого з радіотехнічного батальйону на вулицях Вовчанська захопили. Схоже ми вже йдемо шляхом німців коли усі тилові військові підуть в піхоту. Авіапольові дивізії з аеродромної обслуги і фолькштурм по спискам м25-60 (поки що, далі 18-65) з заводів.
Як так було не продумати демобілізацію? Просто казкові...
можно сделать дембель платным. 3 ляма. Как раз кто с 1 дня на нуле смогут себе позволить. Если нехватает волонтёры подключатся. Собираем на дембель успиху!
Почекайте, може ще вам прийдеться відкупатися. https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/44225. Законопроект в Верховній Зраді про зміну усіма ,,ухилянтами,, любимої 336 Кримінального Кодексу. Про відміну від 3 до 5 років. І заміну на штраф до 85 тисяч. Або від року до 2 виправних робіт. Або ,,обмеження волі,, від року до двох. Звичайно ж його не приймуть. Але один депутат хоч щось пробує робити. Ну насадять по три роки тисяч десять ,,ухилянтів,, де їх тримати за що годувати?
Востаннє редагувалось alex lem в П'ят 17 тра, 2024 14:19, всього редагувалось 1 раз.
Ходжес і Райс кажуть, що більший арсенал ATACMS і Storm Shadows може дати Україні запаси для ураження важливих цілей РФ, таких як склади постачання та об’єкти технічного обслуговування. Дійсно, останніми тижнями Київ використовував американські ракети для ударів по російських аеродромах і скупченнях військ .
"Коли ви виймаєте ці ракети з ящиків, не має значення, скільки нетренованої масової піхоти - гарматного м’яса - у росіян. Я думаю, що дальній точний удар стає домінуючим фактором на полі бою", - сказав Ходжес.
Ракети на зразок ATACMS і Storm Shadow "дозволять Україні нейтралізувати переваги Росії і врешті-решт дозволять їй повернути ініціативу", додав він. Україна також давно прагне отримати німецьку ракету Taurus, радіус дії якої більш ніж на 160 км, ніж ATACMS, але Берлін досі відмовляється її надати. https://www.unian.ua/weapons/ukrajina-o ... 38523.html
От тільки про кількість ні слова. Забув мабуть. Генерал. Отже ж всі вхідні дані є, розразуй та вкажи скільки отих ракет потрібно, щоб *Україні нейтралізувати переваги Росії і врешті-решт дозволити їй повернути ініціативу"*.