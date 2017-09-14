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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 82178218821982208221>
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 14:05

  Успіх написав:Так я хочу це почути від тих, хто каже:
- давайте вперед!
- давайте воюйте до кордонів 91го!
- давайте не скигліть, а піднажміть!
- навіть не думайте про якусь заморозку!
- тільки вперед!

І все б може нічого, якщо б ці всі крикуни казали - ми вже пакуємо рюкзаки і завтра будемо на фронті, поруч з тобою Успіх!
А вони ж всі кричать, а самі думають, як ухилитись/забронюватись!
Ну то що це за нах?

Успіх, знаєш яка різниця між москальским Z патріотами та українським ЗЕ патріотами?
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 14:05

Успіх Яких триста тисяч ви мрієте щоб відпустили на дембель? Тих що розуміють як діяти у боєвих умовах? Й так нема ким прорив на Харківщині запхать.
Дивився в кацапів полоненого нашого з радіотехнічного батальйону на вулицях Вовчанська захопили. Схоже ми вже йдемо шляхом німців коли усі тилові військові підуть в піхоту. Авіапольові дивізії з аеродромної обслуги і фолькштурм по спискам м25-60 (поки що, далі 18-65) з заводів.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 14:06

  vitaliiangel написав: Если нехватает волонтёры подключатся. Собираем на дембель

)) Це п'ять!

А потім збираємо самому мобілізованиму волонтеру. Але.
Бобуа, Успіх кажуть, що можна без оцих хитрих зборів)), а просто замінювати.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 14:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Поки відео марсіян з їх пропозиціями по переглядам співставних з вечірніми зверненнями преЗЕдента не буде - Олімп буде вважати марсіан інструментом. І звісно на відео має бути хоча б весь Батальйон...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 14:16

  vitaliiangel написав:Успіх
Як так було не продумати демобілізацію? Просто казкові...
можно сделать дембель платным. 3 ляма. Как раз кто с 1 дня на нуле смогут себе позволить. Если нехватает волонтёры подключатся. Собираем на дембель успиху!

Почекайте, може ще вам прийдеться відкупатися. :D
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/44225.
Законопроект в Верховній Зраді про зміну усіма ,,ухилянтами,, любимої 336 Кримінального Кодексу. Про відміну від 3 до 5 років.
І заміну на штраф до 85 тисяч.
Або від року до 2 виправних робіт.
Або ,,обмеження волі,, від року до двох.
Звичайно ж його не приймуть. Але один депутат хоч щось пробує робити. Ну насадять по три роки тисяч десять ,,ухилянтів,, де їх тримати за що годувати?
Востаннє редагувалось alex lem в П'ят 17 тра, 2024 14:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 14:17

Цінна порада

Ходжес і Райс кажуть, що більший арсенал ATACMS і Storm Shadows може дати Україні запаси для ураження важливих цілей РФ, таких як склади постачання та об’єкти технічного обслуговування. Дійсно, останніми тижнями Київ використовував американські ракети для ударів по російських аеродромах і скупченнях військ .

"Коли ви виймаєте ці ракети з ящиків, не має значення, скільки нетренованої масової піхоти - гарматного м’яса - у росіян. Я думаю, що дальній точний удар стає домінуючим фактором на полі бою", - сказав Ходжес.

Ракети на зразок ATACMS і Storm Shadow "дозволять Україні нейтралізувати переваги Росії і врешті-решт дозволять їй повернути ініціативу", додав він. Україна також давно прагне отримати німецьку ракету Taurus, радіус дії якої більш ніж на 160 км, ніж ATACMS, але Берлін досі відмовляється її надати.
https://www.unian.ua/weapons/ukrajina-o ... 38523.html

От тільки про кількість ні слова. Забув мабуть. Генерал. Отже ж всі вхідні дані є, розразуй та вкажи скільки отих ракет потрібно, щоб *Україні нейтралізувати переваги Росії і врешті-решт дозволити їй повернути ініціативу"*.

Імхо. Іноді спадає думка, що просто тролять...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 14:23

  Xenon написав:
Від завтрашнього дня Якщо у чоловіка немає військового квитка з собою, можуть виписати повістку або штраф від 17 000 грн до 25 500 грн.

https://tsn.ua/ukrayina/yakscho-u-cholo ... 80650.html

А шо буде якщо є але нема вінкода? :?
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 14:24

  Vadim_ написав:
  Xenon написав:
Від завтрашнього дня Якщо у чоловіка немає військового квитка з собою, можуть виписати повістку або штраф від 17 000 грн до 25 500 грн.

https://tsn.ua/ukrayina/yakscho-u-cholo ... 80650.html

А шо буде якщо є але нема вінкода? :?

Запрошення отримати.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 14:31

  detroytred написав:
  Vadim_ написав:А шо буде якщо є але нема вінкода? :?

Запрошення отримати.

запрошення на ,,уточнити данні,, :) :mrgreen:
One way ticket, one way ticket to the blue.
https://m.youtube.com/watch?v=g_jUtiKSf1Y&pp=ygUOb25lIHdheSB0aWNrZXQ%3D
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 14:32

  stm написав:По энергии, есть экофлоу, блюетти (быстро, безопасно) я работаю нормально

Какая умочка )
pesikot
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