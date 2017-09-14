buratinyo написав:

Бетон написав: Дивно інше. Повістки в електронній кабінет зробили, за що в тюрму саджають, а вибори - ні.

Аяй яй Дивно інше. Повістки в електронній кабінет зробили, за що в тюрму саджають, аАяй яй

Допустим решение про выборы приняли положительное во время войны и на текущее состояние дел на фронте.У меня нет идей. Да и коней на переправе, как известно, не меняют!!!Более того выборы в Украине во время войны это шикарный повод для самых жестоких диверсий с целью сорвать эти самые выборы. Посмотрите на лица тех людей, которые назойливо хотят незаконных выборов президента в Украине - все как один на Лаврова похожи почему-то.В Киеве, к примеру, кто-то регулярно звонит и сообщает о минировании различных лицеев. Знаете для чего? Чтобы изучить схемы работы контрдиверсионных подразделений Украины и составить свой план подрыва условного лицея более надежным. Чтобы приучить население к таким звонкам и в нужный момент, момент выборов к примеру, осуществить диверсию с максимальным числом жертв. После нескольких подобных диверсий люди проклянут решение провести выборы в стране в военное время и всю вину возложат сами знаете на кого - на власть.Как быть с переселенцами? Как быть с оккупированными территориями? Как быть с украинцами, выехавшими в росию. Их число может смутить любого любителя украинского языка. Представьте, что эти выехавшие украинцы все эти годы находятся под рупором кремлевской пропаганды. Они уже больные люди, которые искренне верят, что белое это черное и наоборот.Пройдусь по ним вкратце. Они считают в итоге, что это именно Украина напала на росию. Что Украину спровоцировали на это США. Вопросом "зачем?" они не задаются. Они считают, что Харьков обстреливают только бандеровцы, которых им показывали много раз по телевидению и в реальном существовании которых у них нет ни капли сомнений. Они считают, что 120 мм мины, прилетевшие в густонаселенный район Харькова в начале войны, были запущены исключительно ВСУ. Ведь росия так делать не может, потому что никогда этого не делала раньше.Они считают, что КАБы 250 кг, которые долетают до Харькова, благодаря приделанным к ним реактивным двигателям и системам наведения, это совсем не КАБы, а стартовые двигатели американских ракет, которые были выпущены со двора многоэтажных домов. С такими промытыми мозгами украинцев из росии и врагов не надо. Это ж надо было приплести сюда еще и стартовые двигатели.Наверное, для большей солидности такого вранья.Выборы будут. Но не сейчас, когда кремль навалился со всех сторон и пытается отжать Купянск. Вот дадут ему прочухана в Харьковской области, тогда и можно говорить про выборы. А пока не на часі.