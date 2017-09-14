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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 821882198220822182228223>
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 14:43

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Немає потреби щось додатково доказувати-всіх очікують величезні штрафи,без пояснень і суду, не тільки за ухилення від призову.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 14:43

  buratinyo написав:
  Бетон написав:Дивно інше. Повістки в електронній кабінет зробили, за що в тюрму саджають, а вибори - ні.
Аяй яй


Допустим решение про выборы приняли положительное во время войны и на текущее состояние дел на фронте. Как их провести, чтобы они были не фейковыми хотя бы для граждан Украины, не говоря уже про международных наблюдателей? У меня нет идей. Да и коней на переправе, как известно, не меняют!!!

Более того выборы в Украине во время войны это шикарный повод для самых жестоких диверсий с целью сорвать эти самые выборы. Посмотрите на лица тех людей, которые назойливо хотят незаконных выборов президента в Украине - все как один на Лаврова похожи почему-то. :D В Киеве, к примеру, кто-то регулярно звонит и сообщает о минировании различных лицеев. Знаете для чего? Чтобы изучить схемы работы контрдиверсионных подразделений Украины и составить свой план подрыва условного лицея более надежным. Чтобы приучить население к таким звонкам и в нужный момент, момент выборов к примеру, осуществить диверсию с максимальным числом жертв. После нескольких подобных диверсий люди проклянут решение провести выборы в стране в военное время и всю вину возложат сами знаете на кого - на власть.

Как быть с переселенцами? Как быть с оккупированными территориями? Как быть с украинцами, выехавшими в росию. Их число может смутить любого любителя украинского языка. Представьте, что эти выехавшие украинцы все эти годы находятся под рупором кремлевской пропаганды. Они уже больные люди, которые искренне верят, что белое это черное и наоборот.

Пройдусь по ним вкратце. Они считают в итоге, что это именно Украина напала на росию. Что Украину спровоцировали на это США. Вопросом "зачем?" они не задаются. Они считают, что Харьков обстреливают только бандеровцы, которых им показывали много раз по телевидению и в реальном существовании которых у них нет ни капли сомнений. Они считают, что 120 мм мины, прилетевшие в густонаселенный район Харькова в начале войны, были запущены исключительно ВСУ. Ведь росия так делать не может, потому что никогда этого не делала раньше. :mrgreen: Они считают, что КАБы 250 кг, которые долетают до Харькова, благодаря приделанным к ним реактивным двигателям и системам наведения, это совсем не КАБы, а стартовые двигатели американских ракет, которые были выпущены со двора многоэтажных домов. С такими промытыми мозгами украинцев из росии и врагов не надо. Это ж надо было приплести сюда еще и стартовые двигатели. :roll: Наверное, для большей солидности такого вранья.

Выборы будут. Но не сейчас, когда кремль навалился со всех сторон и пытается отжать Купянск. Вот дадут ему прочухана в Харьковской области, тогда и можно говорить про выборы. А пока не на часі.

Буратіно став речником КСУ?
Тепер чекати поки повернуться всі до кордонів 91, в тому числі пропавші без вісти, бо їх право голосу не враховано?
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 17 тра, 2024 14:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 14:43

Бобуа
Оті невидимі руки що ринку, що інших аспектів життя, виникають тільки на початку процесів. І зачастую дуже незначні. Невидимі)))

А усе далі (тобто подальший розвиток) вимагає організації, регулювання, керування.

Нюанс тіко у системі -- або централізоване керування-організація-регулювання, або розподілене.
Чекати від пересічних -- утопія.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 17 тра, 2024 14:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 14:44

  alex lem написав:Ну насадять по три роки тисяч десять ,,ухилянтів,, де їх тримати за що годувати?
была инфа что тюрьмы переполнены
"Можем лопнуть". Малюська заявил о переполнении тюрем, мобилизация должна помочь
https://news.liga.net/all/news/mozhem-l ... hna-pomoch

https://segodnya.novyny.live/ru/ukrayin ... 71977.html
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 14:47

  sens написав:Немає потреби щось додатково доказувати-всіх очікують величезні штрафи,без пояснень і суду, не тільки за ухилення від призову.

Тобто такий серйозний настрій, таке бажання?
Як вказав зранку -- було б лише бажання, хатєлка...
Ви маякуєте, що є.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 14:48

  Vadim_ написав:
  Xenon написав:
Від завтрашнього дня Якщо у чоловіка немає військового квитка з собою, можуть виписати повістку або штраф від 17 000 грн до 25 500 грн.

https://tsn.ua/ukrayina/yakscho-u-cholo ... 80650.html

А шо буде якщо є але нема вінкода? :?

Це вже після 18.07, якщо немає він-кода
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 14:48

  vitaliiangel написав:
  alex lem написав:Ну насадять по три роки тисяч десять ,,ухилянтів,, де їх тримати за що годувати?
была инфа что тюрьмы переполнены
"Можем лопнуть". Малюська заявил о переполнении тюрем, мобилизация должна помочь
https://news.liga.net/all/news/mozhem-l ... hna-pomoch

https://segodnya.novyny.live/ru/ukrayin ... 71977.html

Там ще сзч-шників (яких десятки тисяч)треба десь посадить.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 14:48

  vitaliiangel написав:
  alex lem написав:Ну насадять по три роки тисяч десять ,,ухилянтів,, де їх тримати за що годувати?
была инфа что тюрьмы переполнены
"Можем лопнуть". Малюська заявил о переполнении тюрем, мобилизация должна помочь
https://news.liga.net/all/news/mozhem-l ... hna-pomoch

https://segodnya.novyny.live/ru/ukrayin ... 71977.html

амністія 336 ККУ розвантажить
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 14:49

  Vadim_ написав:
  Xenon написав:
Від завтрашнього дня Якщо у чоловіка немає військового квитка з собою, можуть виписати повістку або штраф від 17 000 грн до 25 500 грн.

https://tsn.ua/ukrayina/yakscho-u-cholo ... 80650.html

А шо буде якщо є але нема вінкода? :?

тюрьмы переполнены остаётся только расстрел на месте
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 14:51

  Дюрі-бачі написав:Штрафи синхронізували з мобілізацією по новому. 10379 підписав ПреЗЕдент

Якщо Закони та інші нормативно-правові акти згідно з вердиктами ВС мають зворотну дію в часі, то слід застосувати нові закони x 4 до самого The.
Прораб
 
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