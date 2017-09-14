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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 14:54
detroytred написав: Banderlog написав:
Кому треба не елої в тилу?
Ключове питання...
Як з Сашком Білим в цей раз може не вийти.
Можна їх очолити. Але шматка пиріга на отаку ораву наявне не вистачить.
Треба мати достатній апарат стримати.
скажу Вам по секрету- Сашка Білого я знав особисто. Після того в мене виникли питання і даж не до знаних українських патріотів типу авакова , доречі де він зара?
Де його сімя?
Питання в мене зявились до корча, до мосійчука, до тягнибока до фаріон. Точно фаріон така бєшєна ? Шось даж не тявкнула тоді.
Шо там у нас корч зара? Тож волонтерить ? ))) жінка вродь турнікети задвігала? Хто з шановного панства знає ? Син Корча Даня зара де? Разом з куля в лоба чи на фронті?
Якщо очко овертона і розшириться і зявиться можливість для створення апарату, без німецької операції колібрі не обійдеться)))
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 15:05
Banderlog написав:
Шо там у нас корч зара? Тож волонтерить ? ))) жінка вродь турнікети задвігала? Хто з шановного панства знає ? Син Корча Даня зара де? Разом з куля в лоба чи на фронті?
волонтерить )) на початку війни трошки біля Броварів постріляв, пожалівся на спину )) вже 60. Про сина самому цікаво, нічого не бачив.
Аваков давав інтерв'ю в кінці 2022, розкаювався що треба було Мінські домовленості виконувати, типа реальний шанс на порятунок провтикали
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 15:08
Наступ на Харківщині, потенціал і проблеми армії рф: Микола Бєлєсков про ситуацію на фронті
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 15:15
Бандерлог
Отож!
Поки сам нікого не знаєш особисто, поки сам не знаєш, як воно насправді, то маєш примарні надії, віру .... що є оті прометеї, є оті утопії.
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 15:15
готові вже скачати застосунок? ))
❗️Увага! Завтра Міноборони запускає застосунок Резерв+ для оновлення даних військовозобов'язаних.
Там заявиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус.
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 15:16
Xenon написав:
готові вже скачати застосунок? ))
❗️Увага! Завтра Міноборони запускає застосунок Резерв+ для оновлення даних військовозобов'язаних.
Там заявиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус.
Ага, роняю тапки )))
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 15:18
Banderlog написав:
скажу Вам по секрету- Сашка Білого я знав особисто. Після того в мене виникли питання і даж не до знаних українських патріотів типу авакова , доречі де він зара?
Де його сімя?
Питання в мене зявились до корча, до мосійчука, до тягнибока до фаріон. Точно фаріон така бєшєна ? Шось даж не тявкнула тоді.
Шо там у нас корч зара? Тож волонтерить ? ))) жінка вродь турнікети задвігала? Хто з шановного панства знає ? Син Корча Даня зара де? Разом з куля в лоба чи на фронті?
Якщо очко овертона і розшириться і зявиться можливість для створення апарату, без німецької операції колібрі не обійдеться)))
Корча знаю особисто.
Данило в 2014 воював, та був поранений
Де він зараз невідомо.
Оксана під Гуляйполем.
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 15:28
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 15:37
UA написав:
Данило в 2014 воював, та був поранений
Мабуть що не дуже тяжко, бо у 2015 був скандал з "віджатою" тачкою в дтп, виглядав норм
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 15:49
Banderlog написав:
detroytred написав: Banderlog написав:
Кому треба не елої в тилу?
Ключове питання...
Як з Сашком Білим в цей раз може не вийти.
Можна їх очолити. Але шматка пиріга на отаку ораву наявне не вистачить.
Треба мати достатній апарат стримати.
скажу Вам по секрету- Сашка Білого я знав особисто. Після того в мене виникли питання і даж не до знаних українських патріотів типу авакова , доречі де він зара?
Де його сімя?
Питання в мене зявились до корча, до мосійчука, до тягнибока до фаріон. Точно фаріон така бєшєна ? Шось даж не тявкнула тоді.
Шо там у нас корч зара? Тож волонтерить ? ))) жінка вродь турнікети задвігала? Хто з шановного панства знає ? Син Корча Даня зара де? Разом з куля в лоба чи на фронті?
Якщо очко овертона і розшириться і зявиться можливість для створення апарату, без німецької операції колібрі не обійдеться)))
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Операция будет не Колибри, а Гриф!
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