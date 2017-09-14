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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8220822182228223>
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 15:49

  Vadim_ написав:
  Xenon написав:
Від завтрашнього дня Якщо у чоловіка немає військового квитка з собою, можуть виписати повістку або штраф від 17 000 грн до 25 500 грн.

https://tsn.ua/ukrayina/yakscho-u-cholo ... 80650.html

А шо буде якщо є але нема вінкода? :?

Тоді краще заявити про втрату - штраф від 510 до 1700 грн або вкрали - взагалі ніякого покарання.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 15:50

Пишуть у Каневі нового воєнкома запросили на сесію міської ради познайомитися. Він прийшов зі своїми колегами і роздали повістки щоб ті прийшли в ТЦК :)
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 15:56

Ехххххх.... - завтра почнеться сезон фантастичних історій))

  pesikot написав:
  Xenon написав:готові вже скачати застосунок? ))

❗️Увага! Завтра Міноборони запускає застосунок Резерв+ для оновлення даних військовозобов'язаних.

Там заявиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус.

Ага, роняю тапки )))

А чого так?
Жим-жим? :mrgreen:

Цікаво, Будівельник з синами завтра закачає цей застосунок?
А то він казав, що чекає саме на ел-кабінет, щоб оновитись.
(а ногами зайти в ТЦК, мабуть, релігія не дозволяє) :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 15:58

  alex lem написав:Пишуть у Каневі нового воєнкома запросили на сесію міської ради познайомитися. Він прийшов зі своїми колегами і роздали повістки щоб ті прийшли в ТЦК :)

Ехххххххх, ще б так на цьому форумі можна було б! :lol: :lol: :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 16:03

  sens написав:...........
https://t.me/c/1731636769/22490

Закрытая группа.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 16:04

  Успіх написав:
  pesikot написав:Ага, роняю тапки )))

А чого так?
Жим-жим? :mrgreen:

Цікаво, Будівельник з синами завтра закачає цей застосунок?
А то він казав, що чекає саме на ел-кабінет, щоб оновитись.
(а ногами зайти в ТЦК, мабуть, релігія не дозволяє) :mrgreen:

Жим-жим, то в тебе :mrgreen:

60 днів є, оновлю дані, не переживай )

А зараз не бачу сенсу скачувати додаток
Даю 146%, що там помилок, як на собаці блох )
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 16:08

де дрони - літають

  vitaliiangel написав:


ти ж питав "де дрони"



літають
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 16:09

  vitaliiangel написав:
  alex lem написав:Ну насадять по три роки тисяч десять ,,ухилянтів,, де їх тримати за що годувати?
была инфа что тюрьмы переполнены
"Можем лопнуть". Малюська заявил о переполнении тюрем, мобилизация должна помочь
https://news.liga.net/all/news/mozhem-l ... hna-pomoch

https://segodnya.novyny.live/ru/ukrayin ... 71977.html

СИЗО и тюрьмы забиты пленными которых никто в балалайне не ждёт
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 16:10

  alex lem написав:Пишуть у Каневі нового воєнкома запросили на сесію міської ради познайомитися. Він прийшов зі своїми колегами і роздали повістки щоб ті прийшли в ТЦК :)

Красавчег
В країні треба єднатись, казали вони

Потім, коли йому щось знадобиться, місцева влада скаже - в чергу, 445-м з твоїми потребами, бюджет не резиновий і таке інше

Таке можно зробити один раз, потім вигрібати до безкінечності )

Тут у нас Брижинський залупився, не хотів виділяти гроші на компенсації для перевізників.
Тому що, захотів собі земельки незаконно, а йому земельку не виділяли

Так його трішки на дупу посадили і він все підписав, для виділення коштів перевізникам
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 16:13

Закон про зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років може додати до Збройних сил України приблизно 100 тисяч молодих військовослужбовців, — УП

«В 1998–1999 роках в Україні народилося 416 349 хлопчиків. Зараз їм якраз має бути 25–26 років. Звісно, не всі з них потраплять до ЗСУ – хтось через стан здоров'я, хтось опинився за кордоном або на окупованих Росією територіях», — Олександра Гладун
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