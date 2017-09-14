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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 15:49
Тоді краще заявити про втрату - штраф від 510 до 1700 грн або вкрали - взагалі ніякого покарання.
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 15:50
Пишуть у Каневі нового воєнкома запросили на сесію міської ради познайомитися. Він прийшов зі своїми колегами і роздали повістки щоб ті прийшли в ТЦК
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alex lem
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 15:56
pesikot написав: Xenon написав:
готові вже скачати застосунок? ))
❗️Увага! Завтра Міноборони запускає застосунок Резерв+ для оновлення даних військовозобов'язаних.
Там заявиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус.
Ага, роняю тапки )))
А чого так?
Жим-жим?
Цікаво, Будівельник з синами завтра закачає цей застосунок?
А то він казав, що чекає саме на ел-кабінет, щоб оновитись.
(а ногами зайти в ТЦК, мабуть, релігія не дозволяє)
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 15:58
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 16:03
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 16:04
Успіх написав: pesikot написав:
Ага, роняю тапки )))
А чого так?
Жим-жим?
Цікаво, Будівельник з синами завтра закачає цей застосунок?
А то він казав, що чекає саме на ел-кабінет, щоб оновитись.
(а ногами зайти в ТЦК, мабуть, релігія не дозволяє)
Жим-жим, то в тебе
60 днів є, оновлю дані, не переживай )
А зараз не бачу сенсу скачувати додаток
Даю 146%, що там помилок, як на собаці блох )
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 16:08
vitaliiangel написав:
ти ж питав "де дрони"
літають
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 16:09
СИЗО и тюрьмы забиты пленными которых никто в балалайне не ждёт
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 16:10
alex lem написав:
Пишуть у Каневі нового воєнкома запросили на сесію міської ради познайомитися. Він прийшов зі своїми колегами і роздали повістки щоб ті прийшли в ТЦК
Красавчег
В країні треба єднатись, казали вони
Потім, коли йому щось знадобиться, місцева влада скаже - в чергу, 445-м з твоїми потребами, бюджет не резиновий і таке інше
Таке можно зробити один раз, потім вигрібати до безкінечності )
Тут у нас Брижинський залупився, не хотів виділяти гроші на компенсації для перевізників.
Тому що, захотів собі земельки незаконно, а йому земельку не виділяли
Так його трішки на дупу посадили і він все підписав, для виділення коштів перевізникам
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 16:13
Закон про зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років може додати до Збройних сил України приблизно 100 тисяч молодих військовослужбовців, — УП
«В 1998–1999 роках в Україні народилося 416 349 хлопчиків. Зараз їм якраз має бути 25–26 років. Звісно, не всі з них потраплять до ЗСУ – хтось через стан здоров'я, хтось опинився за кордоном або на окупованих Росією територіях», — Олександра Гладун
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