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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 16:13
Banderlog написав:
...............
Якщо очко овертона і розшириться і зявиться можливість для створення апарату, без німецької операції колібрі
не обійдеться)))
Це що таке?
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