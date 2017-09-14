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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8221822282238224>
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 16:28

  Бетон написав:😔У Тисі знову виявили тіло людини
Це вже 30-ий трагічний випадок, зафіксований під час спроби перетину кордону Тисою.

Тиса літом як засуха постоїть міліє, але:
Прикордонник застрелив чоловіка при спробі перетину кордону https://glavcom.ua/country/incidents/pr ... 01055.html

Проте:
За час війни кордон Румунії нелегально перейшли 11 тисяч українських чоловіків https://www.unian.ua/world/za-chas-viyn ... 32412.html

А ще, напевно, є такі що і мимо румунів проскочили незамітно :mrgreen:
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 16:32

  Ой+ написав:Проте:
За час війни кордон Румунії нелегально перейшли 11 тисяч українських чоловіків https://www.unian.ua/world/za-chas-viyn ... 32412.html

А ще, напевно, є такі що і мимо румунів проскочили незамітно :mrgreen:

А є ще Польський, Молдавський, Словацький кордон..- скільки там перейшло?

а скільки купили всякі інвалідності/справки і тп?
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 16:42

  Ой+ написав:
  Бетон написав:😔У Тисі знову виявили тіло людини
Це вже 30-ий трагічний випадок, зафіксований під час спроби перетину кордону Тисою.

Тиса літом як засуха постоїть міліє, але:
Прикордонник застрелив чоловіка при спробі перетину кордону https://glavcom.ua/country/incidents/pr ... 01055.html

Проте:
За час війни кордон Румунії нелегально перейшли 11 тисяч українських чоловіків https://www.unian.ua/world/za-chas-viyn ... 32412.html

А ще, напевно, є такі що і мимо румунів проскочили незамітно :mrgreen:

тобто офіційні шанси 31/11000 = 0.002818 або ж 0.2818%
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 16:42

Ігор Терехов
За уточненою інформацією - один загиблий та четверо поранених.
t.me/ihor_terekhov/1342 May 17 at 16:15

Сообщили о прилёте в Холодногорском р-не.
Этого не вижу. Вижу густой дым совсем в другом районе. Другой прилёт?
Ігор Терехов
Прильотів було кілька, на місцях влучань пожежі. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
t.me/ihor_terekhov/1340 May 17 at 15:51

Ігор Терехов
Вже двоє загиблих і 13 поранених.

Дымит в центр. районе уже час.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 17 тра, 2024 16:45, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 16:44

Барабашов

Американская контрразведка с помощью тысяч простых солдат ловила немецких диверсантов. Проверяли знание пароля и документы. Задавали элементарные, на первый взгляд, вопросы, ответить на которые мог только настоящий американец. Данный тест проходил и генерал армии Омар Нельсон Брэдли, а один из генералов, не знавший имени мужа актрисы Бетти Грейбл, попал под арест до выяснения личности. От проверки были освобождены только негры[3]
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Операция_«Гриф»
Пригадався анекдот - *сідай, синку, сам бачу, що не москаль* (с).
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 16:45

  Schmit написав:
  Vadim_ написав:А шо буде якщо є але нема вінкода? :?

Тоді краще заявити про втрату - штраф від 510 до 1700 грн або вкрали - взагалі ніякого покарання.

Ст.211 КУпАП
а також вчинення такого порушення в особливий період -

тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.





тобто офіційні шанси 31/11000 = 0.002818 або ж 0.2818%


Румунські прикордонники свою статистику дали, а карпатські ведмеді не казали нічого.


Зображення
Востаннє редагувалось Kate0000 в П'ят 17 тра, 2024 17:05, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 17:00

А до "покращення" залишилось 7 годин))

  flyman написав:тобто офіційні шанси 31/11000 = 0.002818 або ж 0.2818%
Як ти оцінюєш свої шанси потрапити до рук ТЦК?

Ну, якщо жити на дачі, харчуватись з городу і сільського магазину, їздити виключно на ровері і в масці "сивого дідуся" - то шанси оминути ТЦКашників, наче є))
Але як бути потім з купою штрафів, присланих на певну адресу? А потім - і кофіскація кавалірок...?

Чи ти встиг все переписати на колишню дружину?))
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 17:04

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Жестяк:
https://m.youtube.com/shorts/yPIacKIl8LY
І там же:
https://m.youtube.com/shorts/iMoHPW4yJf0
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 17:12

Життя - вдалось!©)))

  detroytred написав:Успіх
Жестяк:
https://m.youtube.com/shorts/yPIacKIl8LY

Там комент гарний:
"Якщо в тебе вагіна - живи в кайф! Ні про що не парся!" :mrgreen:

Ну і як тут не згадаєш нашу одну тутешню ура-пілотку, ой тфу - патріотку :mrgreen:
Правда ж, Флер? ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 17:16

  detroytred написав:Успіх
Жестяк:
https://m.youtube.com/shorts/yPIacKIl8LY
І там же:
https://m.youtube.com/shorts/iMoHPW4yJf0

І в продовження теми :D
https://youtube.com/shorts/TN2e3QJYQgE? ... J6-B3km_kE
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