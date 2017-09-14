Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 16:28
Бетон написав:
😔У Тисі знову виявили тіло людини
Це вже 30-ий трагічний випадок, зафіксований під час спроби перетину кордону Тисою.
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Тиса літом як засуха постоїть міліє, але:
Проте:
А ще, напевно, є такі що і мимо румунів проскочили незамітно
Ой+
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 16:32
Ой+ написав:
Проте:
А ще, напевно, є такі що і мимо румунів проскочили незамітно
А є ще Польський, Молдавський, Словацький кордон..- скільки там перейшло?
а скільки купили всякі інвалідності/справки і тп?
Xenon
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 16:42
Ой+ написав: Бетон написав:
😔У Тисі знову виявили тіло людини
Це вже 30-ий трагічний випадок, зафіксований під час спроби перетину кордону Тисою.
ㅤ
Тиса літом як засуха постоїть міліє, але:
Проте:
А ще, напевно, є такі що і мимо румунів проскочили незамітно
тобто офіційні шанси 31/11000 = 0.002818 або ж 0.2818%
flyman
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 16:42
Ігор Терехов
За уточненою інформацією - один загиблий та четверо поранених. t.me/ihor_terekhov/1342 May 17 at 16:15
Сообщили о прилёте в Холодногорском р-не.
Этого не вижу. Вижу густой дым совсем в другом районе. Другой прилёт?
Ігор Терехов
Прильотів було кілька, на місцях влучань пожежі. Інформація щодо постраждалих уточнюється. t.me/ihor_terekhov/1340 May 17 at 15:51
Ігор Терехов
Вже двоє загиблих і 13 поранених.
Дымит в центр. районе уже час.
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ЛАД
в П'ят 17 тра, 2024 16:45, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 16:44
Американская контрразведка с помощью тысяч простых солдат ловила немецких диверсантов. Проверяли знание пароля и документы. Задавали элементарные, на первый взгляд, вопросы, ответить на которые мог только настоящий американец. Данный тест проходил и генерал армии Омар Нельсон Брэдли, а один из генералов, не знавший имени мужа актрисы Бетти Грейбл, попал под арест до выяснения личности. От проверки были освобождены только негры[3]
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/
Операция_«Гриф»
Пригадався анекдот - *сідай, синку, сам бачу, що не москаль* (с).
detroytred
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 16:45
Schmit написав: Vadim_ написав:
А шо буде якщо є але нема вінкода?
Тоді краще заявити про втрату - штраф від 510 до 1700 грн або вкрали - взагалі ніякого покарання.
Ст.211 КУпАП
а також вчинення такого порушення в особливий період -
тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. тобто офіційні шанси 31/11000 = 0.002818 або ж 0.2818%
Румунські прикордонники свою статистику дали, а карпатські ведмеді не казали нічого.
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Kate0000
в П'ят 17 тра, 2024 17:05, всього редагувалось 2 разів.
Kate0000
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 17:00
flyman написав:
тобто офіційні шанси 31/11000 = 0.002818 або ж 0.2818%
Як ти оцінюєш свої шанси потрапити до рук ТЦК?
Ну, якщо жити на дачі, харчуватись з городу і сільського магазину, їздити виключно на ровері і в масці "сивого дідуся" - то шанси оминути ТЦКашників, наче є))
Але як бути потім з купою штрафів, присланих на певну адресу? А потім - і кофіскація кавалірок...?
Чи ти встиг все переписати на колишню дружину?))
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 17:04
detroytred
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 17:12
Там комент гарний:
"Якщо в тебе вагіна - живи в кайф! Ні про що не парся!"
Ну і як тут не згадаєш нашу одну тутешню ура-пілотку, ой тфу - патріотку
Правда ж, Флер?
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 17:16
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