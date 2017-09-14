Нажаль не бачу чіткої логіки в цього чувака. Якщо Кремль 100% підтримує план Китаю, а план Китаю передбачає "територіальну цілісність України", то в чому взагалі проблема? Чому війна не закінчується сьогодні? Чому Кремль не виводить війська сьогодні? Прикольно, але він і відповідь дає на це питання - "Тому що Китай зберігає таким чином ричаг впливу і на Захід і на РФ". Ок. Але тоді і в мене питання. А якщо Китай буде "зберігати цей ричаг впливу" ще 10 років? Будем ще 10 років воювати поки Китай не застосує цей "ричаг впливу"? Чи як?
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 17 тра, 2024 17:35, всього редагувалось 2 разів.
Нажаль не бачу чіткої логіки в цього чувака. Якщо Кремль 100% підтримує план Китаю, а план Китаю передбачає "територіальну цілісність України", то в чому взагалі проблема? Чому війна не закінчується сьогодні? Чому Кремль не виводить війська сьогодні? Прикольно, але він і відповідь дає на це питання - "Тому що Китай зберігає таким чином ричаг впливу і на Захід і на РФ". Ок. Але тоді і в мене питання. А якщо Китай буде "зберігати цей ричаг впливу" ще 10 років? Будем ще 10 років воювати поки Китай не застосує цей "ричаг впливу"? Чи як?
мабуть територіальна цілісність України це в розумінню Китаю щось типу союзної Москві держави , щось між РБ та УССР. Ось коли в Києві встановлять уряд Мєдвєдчука-Януковича-Пушиліна, то тоді і може територіальну цілісність формально відновлять
detroytred написав:Бандерлог Отож! Поки сам нікого не знаєш особисто, поки сам не знаєш, як воно насправді, то маєш примарні надії, віру .... що є оті прометеї, є оті утопії.
Рожеві окуляри розбиваються склом в середину.) Примарність надій? Ну останнє на шо в мене були надії на те шо військові можуть змінити щось, але як виявилось армія ніякий не шаолінський монастир а частина нашого суспільства. При чому тут є явна культивація долботятливості. Управляючого центру держави з неї не буде. По ідеї далі мають до влади прийти волонтери або штурмовики. Тут звичайно є варіанти реальності. ) В кінці все впирається в шекспіра- бути чи не бути. Яка Ваша відповідь ,пане полковник? P/s Навіщо потерли музикальну паузу од успіха? Шановне пансьтво, гаспада знатокі музикальная пауза
stm написав:в Киеве на сайте ясно есть планы отключения, их соблюдают. По энергии, есть экофлоу, блюетти (быстро, безопасно) я работаю нормально, газовые туристические горелки (тут учитывая вашу удачу, может не надо, там есть опасность).
Не дотримуються, вже другу добу поспіль, відключення безперервні по 6 годин поспіль.
Блюетті більш технологічніше за екофлоу, за ті ж гроші та потужність. Але, без "танців з бубном" як то докупівля додаткових зарядок щоб встигнути зарядити за гарантовані дві години, не закриває на 100%, в обох варіантах. І, щоб витягувало холодильник, треба потужність ВІД 1-2 кВт.
І, поки нам везе, сонячна погода, сонячна енергетика працює на повну, буде пасмурно, ефективність панелей впаде у 10-20 разів і дефіцит зростатиме. Хоча за таку "секретну" інформацію, тут видаляють повідомлення.