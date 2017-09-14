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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8221822282238224
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 17:21

  ЛАД написав:
Ігор Терехов
За уточненою інформацією - один загиблий та четверо поранених.
t.me/ihor_terekhov/1342 May 17 at 16:15

Сообщили о прилёте в Холодногорском р-не.
Этого не вижу. Вижу густой дым совсем в другом районе. Другой прилёт?
Ігор Терехов
Прильотів було кілька, на місцях влучань пожежі. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
t.me/ihor_terekhov/1340 May 17 at 15:51

Ігор Терехов
Вже двоє загиблих і 13 поранених.

Дымит в центр. районе уже час.

Бахнуло сильно. У меня стены дрожали, окно приоткрылось, входная дверь скрипела.

Лучше не указывать район. Здесь это никому не надо. Очевидно Терехов сливает ошибочную информацию о местах прилетов. Можно ему подражать в этом, не помешает. Городу сейчас не позавидуешь.
buratinyo
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 17:22

  Успіх написав:І в продовження теми :D
https://youtube.com/shorts/TN2e3QJYQgE? ... J6-B3km_kE

https://m.youtube.com/shorts/ZepOzw33T4o

  buratinyo написав:Бахнуло сильно.
Городу сейчас не позавидуешь.

? Чим?
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 17 тра, 2024 17:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 17:33

  vitaliiangel написав:
с 3й минуты

Нажаль не бачу чіткої логіки в цього чувака.
Якщо Кремль 100% підтримує план Китаю, а план Китаю передбачає "територіальну цілісність України", то в чому взагалі проблема? Чому війна не закінчується сьогодні? Чому Кремль не виводить війська сьогодні?
Прикольно, але він і відповідь дає на це питання - "Тому що Китай зберігає таким чином ричаг впливу і на Захід і на РФ".
Ок. Але тоді і в мене питання. А якщо Китай буде "зберігати цей ричаг впливу" ще 10 років? Будем ще 10 років воювати поки Китай не застосує цей "ричаг впливу"? Чи як?
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 17 тра, 2024 17:35, всього редагувалось 2 разів.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 17:35

А до "покращення" залишилось 6 годин та 25хвилин))

І всееееееее буде добре, для кожного з нас!
І всееееееее буде добре - настане той час!© :D
Святослав Вакарчук
(до речі де він зараз?)
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 17:39

Успіх
На відміну інших днів, я сьогодні - добрий )

Але ти робишь все, щоб після 18.05 я тебе почав вганяти в депресію.
Хочешь ? Зроблю :)
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 17:43

  andrijk777 написав:
  vitaliiangel написав:
с 3й минуты

Нажаль не бачу чіткої логіки в цього чувака.
Якщо Кремль 100% підтримує план Китаю, а план Китаю передбачає "територіальну цілісність України", то в чому взагалі проблема? Чому війна не закінчується сьогодні? Чому Кремль не виводить війська сьогодні?
Прикольно, але він і відповідь дає на це питання - "Тому що Китай зберігає таким чином ричаг впливу і на Захід і на РФ".
Ок. Але тоді і в мене питання. А якщо Китай буде "зберігати цей ричаг впливу" ще 10 років? Будем ще 10 років воювати поки Китай не застосує цей "ричаг впливу"? Чи як?



мабуть територіальна цілісність України це в розумінню Китаю щось типу союзної Москві держави , щось між РБ та УССР. Ось коли в Києві встановлять уряд Мєдвєдчука-Януковича-Пушиліна, то тоді і може територіальну цілісність формально відновлять
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 17:46

А до "покращення" залишилось 6 годин 14хв))

  pesikot написав:Успіх
На відміну інших днів, я сьогодні - добрий )

Але ти робишь все, щоб після 18.05 я тебе почав вганяти в депресію.
Хочешь ? Зроблю :)

Тюююю, я тобі не Бетон :lol:

Пакуй рюкзак ;)

Все буде добре!
Все буде ТЦК! :lol: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 17:46

  detroytred написав:Бандерлог
Отож!
Поки сам нікого не знаєш особисто, поки сам не знаєш, як воно насправді, то маєш примарні надії, віру .... що є оті прометеї, є оті утопії.

Рожеві окуляри розбиваються склом в середину.)
Примарність надій? Ну останнє на шо в мене були надії на те шо військові можуть змінити щось, але як виявилось армія ніякий не шаолінський монастир а частина нашого суспільства. При чому тут є явна культивація долботятливості. Управляючого центру держави з неї не буде.
По ідеї далі мають до влади прийти волонтери або штурмовики. Тут звичайно є варіанти реальності. )
В кінці все впирається в шекспіра- бути чи не бути.
Яка Ваша відповідь ,пане полковник? :wink:
P/s
Навіщо потерли музикальну паузу од успіха?
Шановне пансьтво, гаспада знатокі музикальная пауза :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 17:47

  stm написав:в Киеве на сайте ясно есть планы отключения, их соблюдают. По энергии, есть экофлоу, блюетти (быстро, безопасно) я работаю нормально, газовые туристические горелки (тут учитывая вашу удачу, может не надо, там есть опасность).

Не дотримуються, вже другу добу поспіль, відключення безперервні по 6 годин поспіль.

Блюетті більш технологічніше за екофлоу, за ті ж гроші та потужність.
Але, без "танців з бубном" як то докупівля додаткових зарядок щоб встигнути зарядити за гарантовані дві години, не закриває на 100%, в обох варіантах.
І, щоб витягувало холодильник, треба потужність ВІД 1-2 кВт.

І, поки нам везе, сонячна погода, сонячна енергетика працює на повну, буде пасмурно, ефективність панелей впаде у 10-20 разів і дефіцит зростатиме. Хоча за таку "секретну" інформацію, тут видаляють повідомлення. :mrgreen:
_Mykola_
 
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