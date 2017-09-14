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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 17:39
Успіх
На відміну інших днів, я сьогодні - добрий )
Але ти робишь все, щоб після 18.05 я тебе почав вганяти в депресію.
Хочешь ? Зроблю
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pesikot
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 17:43
andrijk777 написав: vitaliiangel написав:
с 3й минуты
Нажаль не бачу чіткої логіки в цього чувака.
Якщо Кремль 100% підтримує план Китаю, а план Китаю передбачає "територіальну цілісність України", то в чому взагалі проблема? Чому війна не закінчується сьогодні? Чому Кремль не виводить війська сьогодні?
Прикольно, але він і відповідь дає на це питання - "Тому що Китай зберігає таким чином ричаг впливу і на Захід і на РФ".
Ок. Але тоді і в мене питання. А якщо Китай буде "зберігати цей ричаг впливу" ще 10 років? Будем ще 10 років воювати поки Китай не застосує цей "ричаг впливу"? Чи як?
мабуть територіальна цілісність України це в розумінню Китаю
щось типу союзної Москві держави , щось між РБ та УССР. Ось коли в Києві встановлять уряд Мєдвєдчука-Януковича-Пушиліна, то тоді і може територіальну цілісність формально відновлять
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 17:46
pesikot написав:Успіх
На відміну інших днів, я сьогодні - добрий )
Але ти робишь все, щоб після 18.05 я тебе почав вганяти в депресію.
Хочешь ? Зроблю
Тюююю, я тобі не Бетон
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 17:46
detroytred написав:
Бандерлог
Отож!
Поки сам нікого не знаєш особисто, поки сам не знаєш, як воно насправді, то маєш примарні надії, віру .... що є оті прометеї, є оті утопії.
Рожеві окуляри розбиваються склом в середину.)
Примарність надій? Ну останнє на шо в мене були надії на те шо військові можуть змінити щось, але як виявилось армія ніякий не шаолінський монастир а частина нашого суспільства. При чому тут є явна культивація долботятливості. Управляючого центру держави з неї не буде.
По ідеї далі мають до влади прийти волонтери або штурмовики. Тут звичайно є варіанти реальності. )
В кінці все впирається в шекспіра- бути чи не бути.
Яка Ваша відповідь ,пане полковник?
P/s
Навіщо потерли музикальну паузу од успіха?
Шановне пансьтво, гаспада знатокі музикальная пауза
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 17:47
stm написав:
в Киеве на сайте ясно есть планы отключения, их соблюдают.
По энергии, есть экофлоу, блюетти (быстро, безопасно) я работаю нормально, газовые туристические горелки (тут учитывая вашу удачу, может не надо, там есть опасность).
Не дотримуються, вже другу добу поспіль, відключення безперервні по 6 годин поспіль.
Блюетті більш технологічніше за екофлоу, за ті ж гроші та потужність.
Але, без "танців з бубном" як то докупівля додаткових зарядок щоб встигнути зарядити за гарантовані дві години, не закриває на 100%, в обох варіантах.
І, щоб витягувало холодильник, треба потужність ВІД 1-2 кВт.
І, поки нам везе, сонячна погода, сонячна енергетика працює на повну, буде пасмурно, ефективність панелей впаде у 10-20 разів і дефіцит зростатиме. Хоча за таку "секретну" інформацію, тут видаляють повідомлення.
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 17:57
Успіх написав: pesikot написав:Успіх
На відміну інших днів, я сьогодні - добрий )
Але ти робишь все, щоб після 18.05 я тебе почав вганяти в депресію.
Хочешь ? Зроблю
Тюююю, я тобі не Бетон
Пакуй рюкзак
Все буде добре!
Все буде ТЦК!
Ти дійсно не Бетон, хоч раз не сбрехав
А ось тебе засмучувати я буду. Купуй сопльовички
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 18:02
Banderlog написав:
Рожеві окуляри розбиваються склом в середину.)
Примарність надій? Ну останнє на шо в мене були надії на те шо військові можуть змінити щось, але як виявилось армія ніякий не шаолінський монастир а частина нашого суспільства. При чому тут є явна культивація долботятливості. Управляючого центру держави з неї не буде.
По ідеї далі мають до влади прийти волонтери або штурмовики. Тут звичайно є варіанти реальності. )
В кінці все впирається в шекспіра- бути чи не бути.
Яка Ваша відповідь ,пане полковник?
не полковник
роблять (точніше вже зробили) щоб не бути
Востаннє редагувалось UA
в П'ят 17 тра, 2024 18:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 18:03
_Mykola_ написав: stm написав:
в Киеве на сайте ясно есть планы отключения, их соблюдают.
По энергии, есть экофлоу, блюетти (быстро, безопасно) я работаю нормально, газовые туристические горелки (тут учитывая вашу удачу, может не надо, там есть опасность).
Не дотримуються, вже другу добу поспіль, відключення безперервні по 6 годин поспіль.
Блюетті більш технологічніше за екофлоу, за ті ж гроші та потужність.
Але, без "танців з бубном" як то докупівля додаткових зарядок щоб встигнути зарядити за гарантовані дві години, не закриває на 100%, в обох варіантах.
І, щоб витягувало холодильник, треба потужність ВІД 1-2 кВт.
Що ж у вас за холодильник такий ... що потребує 1-2 кВт
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 18:09
Banderlog написав:
По ідеї далі мають до влади прийти .... Тут звичайно є варіанти реальності. )
В кінці все впирається в шекспіра- бути чи не бути.
Яка Ваша відповідь
Моя думка - до влади здатні прийти лише можновладці. Тобто боротьба за владу можлива лише вивкючно серед можновладців (як варіант -- їх ставлеників, маріонеток).
Оті часи, коли можливо було інакше, давно минули. Світ змінився.
Два фактори:
- все вже занадто контролюється (засоби та методи дозволяють);
- пересічні, які повинні підтримати нову владу, вже не ті.
Навіть не знаю, який з цих двох факторів, головніший, домінує. Обидва -- і неможновладці владу не візьмуть; і підтримати їх буде нікому.
В За влада лежала перед ним на блюдєчкє з золотою кайемочкою.
І то не схотів...
Навіть можновладець не схотів.
Бо розуміє -- можна лише за підтримки інших можновладців. З їх благословення)) Та підтримкою втриматися.
А оті активісти можуть бути лише групою підтримки. Але не самі владою. Бо їх-то підтримати буде нікому.
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 17 тра, 2024 18:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 18:09
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